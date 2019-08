鬼抓人、紅綠燈、老師說⋯⋯這些經典遊戲的英文怎麼說？

影片中,我們看到了英文版「老師說」玩法,其實不只「老師說」,國外也有許多跟我們小時候玩的遊戲很像的小遊戲喔!只是名稱、玩法、遊戲時會說的經典台詞可能不太一樣罷了!今天就跟著希平方一起探索英文世界中有哪些經典的遊戲台詞,而這些台詞又屬於哪些小遊戲吧!

英文版經典遊戲台詞

Simon says,

Simon says(Simon說)是英文版「老師說」的台詞,其中,Simon也可以替換成不同人名或稱呼,例如Teacher says(老師說)或是影片中的Lucy says(Lucy 說)。而常見指令有像是:

Put your hands on your head.(把手放在頭上。)

Take your hands off your head.(把手從頭上拿下來。)

Put your hands on your hips.(手插腰。)

Turn around.(轉一圈。)

Jump up and down.(上下跳。)

Lift up your right foot.(抬起你的右腳。)

Hop on your left foot.(用左腳單腳跳。)

Ready or not, here I come.

字面意思是「不管你準備好了沒,我來了。」其實這是玩捉迷藏(hide-and-seek)很常見的遊戲台詞喔!被選作鬼(it)的小孩數完數之後,就會說出這句話,告訴大家他要來抓人了。

A: One, two, three... Ready or not, here I come.(1、2、3...。不管準備好了沒,我來了。)



...



A: Got you. Now you’re it.(抓到你了。現在你是鬼。)

Tag, you’re it.

我們小時候常玩的「鬼抓人」,英文叫做Tag。而在這遊戲中,「鬼」是 it,「用手觸碰去抓到某人的動作」叫tag。所以Tag, you’re it.的字面意思就是「抓,你是鬼了」,也是遊戲中鬼抓到人時常說的經典台詞喔!

A: Tag, you're it!(抓,你是鬼了!)



B: I'm gonna get you!(我會抓到你的!〉

Red light!

這是Red Light, Green Light的遊戲台詞。遊戲玩法是:選出一人當「紅綠燈」(stoplight),其他人站在離他一定的距離。他背對大家時會說Green light!(綠燈!),這時大家可以移動,但當他轉過身說Red light!(紅燈!)時,大家就要靜止不動,否則要退回原點。這種玩法跟我們的「木頭人」是不是很像呢?

Red light! Jack, I saw you move. Get back to the starting line!(紅燈!Jack,我看到你動了。退回原點!)

Heads up, seven up!

這是遊戲台詞也是遊戲名稱(遊戲也叫做Seven Up或Thumbs Up, Seven Up),字面意思是「抬頭,起來七個人!」遊戲玩法是:在一間教室中,老師選出七人當鬼(it)並請他們來到台前,接著老師說:

Heads down, thumbs up, it’s time to play seven up!(低頭,伸出大拇指,玩Seven up的時間到了!)

這時,沒有當鬼的人都要低下頭,伸出大拇指,接著鬼會走下去,各選一人觸碰他的大拇指,被選到的人要把大拇指縮回去。選完了之後,鬼回到台前。接著老師說:

Heads up, seven up!(抬頭,起來七個人!)

剛才被鬼選到的人就要起立,並有一次機會猜是哪個鬼碰到他,猜對的話就可以跟那個鬼交換位置,變成下一輪的鬼。

Red rover, red rover, send … right over.

這是Red Rover這個遊戲的經典台詞。遊戲玩法是:分成A、B兩隊,隊員手牽手,接著,兩隊輪流指定敵隊的一人,而這個人會跑過來試圖衝斷敵隊牽著的手。如果成功迫使牽著的手分開,就可以回去原來隊伍,失敗的話,就要加入敵隊,而要指定誰衝過來時,就會說出這段經典台詞,像是:

Red rover, red rover, send Brian right over.(Red rover、red rover,讓Brian過來吧。)

Eeny, meeny, miny, moe

我們中文在選人當鬼或決定誰不用當鬼時,經常會有像是「點點豆豆看誰不必做...」、「國王下山來點名...」等順口溜,英文也有喔!Eeny, meeny, miny, moe, ...就是其中之一,也是相當朗朗上口呢!

A: Do you want to play tag with us?(你想要跟我們玩鬼抓人嗎?)



B: Sure. Who’s going to be it?(當然。誰要當鬼?)



A: Let’s do eeny, meeny, miny, moe to decide.(我們來用eeny, meeny, miny, moe決定吧。)

學會這些經典遊戲台詞後,下次有機會跟小朋友大朋友玩遊戲時,不妨也試試用英文版玩看看,可能會別有一番趣味喔!

