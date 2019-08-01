柯文哲組黨推立委試水溫後，目標是2024還是今年就參選？

文：廖育嶒（台灣台中人，國立政治大學政治所畢業後，進入美國休士頓大學攻讀政治學博士，現為博士候選人。研究興趣包含比較國會政治、民意調查、選舉制度、選舉與投票行為及民主化）

最近媒體跟政壇相當關注台北市長究竟要不要參選總統。然而，最多人討論的是，他跟蔡英文的選民結構高度重疊，特別是年輕人這一塊。如果柯文哲參選，勢必與蔡英文瓜分選票，最後得利的可能是韓國瑜，此外，最近的民調，柯文哲並沒有佔有領先的優勢，加上他剛連任市長才屆滿八個月，他許多對台北市民的承諾尚未實現，如果跑去選總統將和韓國瑜一樣得到「落跑市長」的罵名。

基於上述種種因素，以致於柯文哲對於參選總統仍處於觀望的態度。讓他九月宣布參選的原因，可能是民進黨繼續自爆，讓「拉下蔡英文」得以成為他的目標。

沒有國會支援的總統，有用嗎？

然而，即使柯文哲成功當選總統，一個最關鍵的問題是「拿不下立法院多數，柯參選總統有何意義？」

台北市議會跟立法院不一樣，市議員最常行使的職權是質詢問政，能夠提案修改的也僅是台北市自治相關法規，即使如此，相信柯文哲也體會到市議會無法掌握多數席次的他很難做事，很多崇高理想跟重大政策若過不了市議會這關，理想終究只能停留在腦海裡，這也是為什麼柯文哲有很多從小地方改變的政策，但是看不到重大傲人政績的原因。

但是立法院不一樣，立法委員最重要的職權是提案修法，政府所有必須透過修法才能進行重大政策的改變，必須通過立法院這一關才能實現，因此掌握國會多數相當重要。

我國的憲政體制比較接近法國的「雙總統制」，總統主國防、外交，內閣由國會多數黨負責組閣並掌管內政。法國歷史上有多次的「左右共治」，也就是總統跟總理（內閣首長）隸屬於不同的政黨，可想而知，總統與總理經常交惡鬧得不愉快。

法國最近一次的選舉是馬克宏的當選，當時他剛創黨（共和國前進）不到一年贏得總統大選，當選時國會完全沒有席次的狀況，也成為他施政的絆腳石，不過緊接著國會改選，他所創的共和國前進黨一舉拿下53%的席次，為他穩住執政。以總統制的美國來說，無法掌握國會多數的總統也很難施展抱負，國會的立法產出低落，府會關係進入僵局（gridlock）。

photo credit: REUTERS/Brian Snyder/達志影像

台灣過往「朝小野大」的狀況，下場多不好

以我國為例，大家是否還記得陳水扁前總統初上任時，為了尊重國會多數的國民黨，任命國民黨籍的唐飛為行政院長，由他負責組閣？不過，由於這是台灣民主化後第一次的朝小野大，過去沒有「藍綠共治」的經驗，國民黨不想為執政負責，最後唐飛內閣短命解散。之後無論是2008年立法院改選，國民黨拿下多數，或是2016年民進黨拿下多數，改選拿下多數的在野黨都不願意為當時還在執政的陳水扁及馬英九背書。

柯文哲沒有自己的人馬，與國、民兩黨都交惡的情況下，在國會裡沒有穩定多數的「柯家軍」，會是他執政最大的障礙。

想想看，若是郭台銘脫黨參選且當選，在國會多數黨是國民黨的情況下，國民黨仍有可能為郭的施政買單。未來假設柯文哲當選總統，是第一次無黨籍當選總統的例子，就算以他過去擔任市長的經驗任命藍、綠、橘、白的首長，國會多數黨就會買單嗎？如果柯文哲任命了多數黨背景的人為行政院長，難道不用尊重準行政院長對內閣人選的意見嗎？

在這樣的情況下，柯文哲一切施政的理想恐怕要大打折扣，使他的舞台只能在國防、外交展現，內政只能交給多數黨來掌控。

柯文哲的目標是2024，還是在今年一步登天呢？

其實柯文哲想問鼎總統大位的心昭然若揭，只是他自己大概也知道無法掌握立法院多數，將對他的施政造成很大的影響，也是左右他是否參選的原因。

柯文哲自己曾說他也在思考「第三勢力在台灣的政治生態有無可能」，也因此，媒體報導柯陣營有三種劇本：

若郭台銘不選，柯文哲可能參選 若郭台銘參選，郭柯將合作 柯文哲望眼2024年的總統大選

柯文哲也知道第三勢力必須進入立法院，只是不知道第三勢力有無力量，之前也有外傳親民黨希望合作，希望柯披橘袍出征，一個用意是拉抬親民黨的立委選情，二是若國民黨為多數黨，國親泛藍組閣比較容易。

Photo Credit: 中央社

我一直認為白色力量的第三勢力能否進入立法院，對柯文哲來說很重要；也清楚民眾對他的喜歡，並不一定會轉移到他支持的候選人，畢竟自己的子弟兵陳思宇補選立委時也是落敗收場。如今，他確定要組黨，希望將柯粉對他的支持外溢到黨提名的立委，助攻他問鼎總統大位。

因此，當蔡英文贏得初選後，當時我認為柯文哲參選的機率很低，不過上個月我與一名立委交談，他則一直認為柯文哲一定會參選——因為以他從政多年的經驗來看，政治人物只要成功「推卸責任」就行，想想無論是民進黨過去的朝小野大，或是國民黨的完全執政，國、民兩黨都是在互相指責對方，希望將政治責任推卸給對方的不是，因此，認為能否掌握國會多數並不重要，柯文哲反而更能將責任推卸給立法院。大家認為呢？

以目前局勢來看，郭台銘的動向是柯文哲如何走下一步的重要變數，郭柯合作似乎是將第三勢力推入立法院的契機，但無論郭柯合不合作，柯文哲若要參選總統，組黨對他來說都相當的重要。若選民能將柯文哲推向總統寶座，柯文哲登高一呼也能說服選民支持他組黨提名的立委候選人，為他的執政在立法院奠基關鍵的支持力量。

柯文哲推出黨籍提名的立委候選人試水溫後，目標是問鼎2024年的總統大選還是在今年就投入選舉？又能否突破國會拿下席次？值得我們拭目以待！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航