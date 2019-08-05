【823-824活動公告】5G如何讓台灣翻身：2019 INSIDE未來日

活動名稱：【2019 INSIDE 未來日】5G的未來世界

時間：2019年8月23日 09:00- 17:00

2019年8月24日 09:30- 16:30

地點：台北國際會議中心 101室（台北市信義區信義路五段1號）



購票網址：ACCUPASS

嗨，各位關鍵評論網的讀者大家好。相信大家這陣子應該或多或少，都有看到我們的Banner廣告。沒錯，在2018年INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察一起加入後，我們也陸續規劃許多活動。而其中最大，也是最重要的，就是【2019 INSIDE 未來日】這個年度趨勢論壇。而今年的主題，是「5G的未來世界」。

為什麼要選擇「5G」？INSIDE主編李柏鋒在〈【硬塞觀點】5G，是台灣的$G，今天我們只談賺錢這件事〉這篇觀點文章中，具體闡述了最核心的關鍵：這是台灣邁向下一個階段的重要十字路口，很可能也是我們在21世紀時第一個重要翻身機會。

為什麼？因為5G不只是傳輸速度更快而已，5G最革命性的改變，是更快速的反應時間。代表物聯網、自動駕駛、智慧醫療等應用，都可能可以在這基礎上彼此相連。換句話說，未來連線上網的將不只是你的智慧型手機，而是你身邊看到的所有一切，都有可能彼此網網相連。

而要達成這件事，首先是所有的基地台和相關設備都要全部換新。換句話說，過去的設備幾乎都要報廢買新的；同時還要加好幾倍購買，因為基地台的密度要更密。這是一個巨大的商機，可以說誰的規格和設備被採用，誰就可以成為下個世代最重要的科技與電子品牌，甚至可以壟斷未來的市場。

關鍵評論網的各位讀者，應該在過去這半年當中，對華為的事件不陌生。這只是在全球商業競爭關係下的一場角力戰。而台灣，又有什麼優勢呢？

台灣是工業電腦大國（比如說提款機或是iBon等），也是通訊晶片最重要的製造地（台積電）。我們過去在電子產業累積的技術實力，正幫助我們取得這場激烈競賽的優勢。我們的實力正被全球關注，而很可能下一個經濟發展的榮景，會隨著我們的勝出而出現。

因此，我們邀請各位一起參與【2019 INSIDE 未來日】5G的未來世界年度論壇。

我們邀請高通台灣與東南亞區總裁劉思泰，來看看台灣對高通的重要性；我們也邀請到Amazon AWS的首席架構師Dean Samuels和我們分享AIoT（AI與物聯網）的趨勢。

遠傳執行副總饒仲華與台灣大哥大副總暨技術長郭宇泰，將會為我們帶來從電信商角度，他們怎麼看到5G對產業與對我們個人的影響。他們想像中的願景是什麼？會帶來什麼創造。

而工業電腦大廠友通技術長吳羅龍，光禾感知執行長王友光，TAVAR協會理事長謝京蓓、Yahoo TV總製作耿暄、拍檔科技總經理王保鋅與臺北醫學大學人工智慧醫療籌備處主任康峻宏，分別為我們從工業應用、XR體驗與娛樂、零售產業革命與智慧醫療，分享5G將會對這些領域造成什麼革命性變化。

我們也邀請到心元資本合夥人成之璇與資誠創新整合公司董事長劉鏡清，從產業分析與創投趨勢來看5G的未來。

最後，這次行政院副院長陳其邁、交通部科技顧問室主任王穆衡與經濟部5G辦公室主任許冬陽，將要告訴我們，台灣政府對5G的政策是什麼，怎麼突圍創造台灣的未來。

我們希望透過這次的論壇策展，匯集台灣產官學最前線的前輩先進，讓更多的觀點和想法碰撞。當最後確定議程時，我們非常興奮，也非常感動。

瞧，這麼多人都願意分享難得的觀點，我們應該可以在這詭譎的局勢裡，創造出很不平凡的結果。

邀請各位一起在8/23、8/24加入我們，一起參與【2019 INSIDE 未來日】5G的未來世界 年度論壇吧！

活動流程

08/23 5G議程

08/24 5G議程

講題大綱

在 08/23 當天，主要會聚焦在產業面，主軸會放在 5G 對台灣產業帶來的影響。（陸續更新中）

遠傳的場次會談「電信業者的角度如何看 5G 應用方向」、「遠傳 5G 實驗室的應用實例展示」

友通的場次以「5G 對製造業的意義、對台灣的工業電腦領域，怎麼應用產業鏈上的優勢，爭取更好的發展機會」為主

交通部會說明「自動駕駛發展將為台灣產業生態帶來的衝擊觀察、5G 將如何影響自動駕駛」

北醫會談「北醫目前在智慧醫療方面達成的應用實例，以及 5G 將為醫療產業帶來什麼改變」

心元資本則從創投的角度說明 5G 的有趣Idea及機會

陳副院長會從政府的角度，談行政院的「台灣 5G 行動計畫」發展戰略佈局、重點扶植的 5G 產業應用發展方向

在 08/24 當天，則會聚焦在生活應用面，主軸會放在關注科技產業的大眾和消費者，展示 5G 的應用場景，以及 5G 可能帶來的商機。

台哥大的場次會談「5G 和 4G 的差異、5G 會帶來什麼樣的生活應用場景」

經濟部則會說明在經濟部5G戰略布局下，台灣半導體與網通產業將如何發展

Lucid的場次聚焦在 5G 出現後，手機還能有什麼樣的應用

TAVAR理事長則從 5G 出發，談 XR 跨科技、跨域商業發展新面貌跟展望 XR（擴展現實）包括增強現實（AR），虛擬現實（VR），混合現實（MR）等多種形式

Yahoo TV 則以「5G時代下，如何應用XR新技術，帶動內容創新」為主

活動資訊

【2019 INSIDE 未來日】5G的未來世界！

論壇時間：2019-08-23（五）09:00-17:00、2019-08-24（六） 09:30～16:30

論壇地點：110台北市信義區信義路五段1號（台北國際會議中心 TICC）

「5G元年」到來，你準備好迎接這波紅利了嗎？INSIDE的5G未來日論壇，產官學專家將到場，帶你了解5G將帶來的商機以及探索生活應用的新可能！

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責任編輯：吳珈羽

核稿編輯：王銘岳



