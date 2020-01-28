《薩提爾的親子對話》：你的感受有如冰山，在水平面下有三個層次的情緒

文：李儀婷

冰山下的感受：情緒爆發三層次

情緒不是萬惡淵藪，而是讓人的情感能有所表達、宣洩的管道，但要避免以情緒為藉口做出傷害他人的行為，更別成為情緒的傀儡。

在冰山水平面下，有一層「感受」層，代表一個人不管快樂、憂傷、憤怒、委屈，都在這一層次的感受區內。

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不管是什麼樣的情緒，都考驗著一個人的內在平穩度，而情緒往往與水平面上的「行為」，有著直接的影響關係。

我的上一本書《孩子永遠是對的》，提及情緒影響一個人的行動。一位擔任司機的父親，因為女兒用石塊在他養家活口的貨車車門上畫畫，讓他怒不可遏，竟因此用鐵絲綑綁女兒的手。女兒因父親的憤怒，失去了雙手。

情緒，絕對不是罪惡，相反的，它是讓一個人的情感能有所表達、宣洩的管道，因此表達情緒是健康的。然而當行為被情緒帶領，做出傷害他人的舉動，就不再只是單純的發洩情緒，而是蓄意傷害的行為，這便不是我們樂見的情緒。

情緒影響行為，有三個層次，每一層次的轉變，都隨著對象的應對模式而啟動更激烈層次的樞紐。在表達上，我們是否也曾不知不覺滲入了情緒勒索？雖然不是故意，卻也間接造成孩子或親人心靈的傷害，不能不甚防。

究竟從情緒到行為的層次遞演，是怎麼發生的？

情緒升起時

記得一年冬天，霸王級寒流來襲，我正準備開車出門工作的前一個小時，先生居然把我要用的車撞壞了。

當時的情況是，先生熱心的帶女兒去機械停車場運動，他突發奇想，要讓女兒在車庫練車，於是取出放在車子行李廂的腳踏車，卻忘記順手將行李廂關上，就跟女兒開心的離開了。

沒想到鄰居使用機械停車位時，行李廂蓋的高度超過機械停車格的限制，後桶蓋就這樣被機械停車格鋼架撞歪了，車身嚴重扭曲變形。

管理室打電話來通知我車子被撞壞時，我還一頭霧水，但隨即猜測可能是先生惹的禍。我跑去問先生，是不是他真忘了關行李廂蓋？

先生當時在浴廁幫狗兒洗澡，他大叫一聲，承認那真的是他粗心大意所為。他的聲音裡淨是驚嚇、懊惱的情緒。他驚恐的問我該怎麼辦。老實說，當時我的腦袋嗚嗡作響，全身發涼，腦子無法思考。

當天我得開車上山辦營隊，運送重達二十公斤的書籍，結果車子意外壞了，我完全不知道該怎麼把書運送上山。我瞬間沒了主意，哪裡還知道車壞了該怎麼辦。

不只沒主意，我還能感覺「憤怒」的情緒一直往上冒，火熱的，從腹部，燃燒到咽喉，最後漲滿了整顆腦袋。

我真的非常、非常、非常生氣！

那一瞬間，我只想發洩，以罵、以怒吼、以肢體、以各種能傷害對方的方式，只要能發洩「憤怒」的情緒，不管是什麼都好。

但是，我什麼都沒做。

我壓低嗓音，以極度壓抑的聲調，跟先生說：「你趕快去看看車子吧，該怎麼處理，就怎麼處理。」

我明白我的情緒已經到了臨界點，風吹草動都會溢出，因此克制得很辛苦，才能不打翻情緒。先生也明白我的感受，因此趕緊離開，下樓去處理車子。

柔軟的應對

先生離開後，我接手先生未完成的工作，幫狗兒洗澡、吹毛、清潔等，也藉由外在的忙碌，稍稍安頓煩躁的內在。

先生下樓後，開著行李廂蓋已經歪成小丑笑的車子，在街上繞了一圈。他想找修車廠，卻一直找不到，在街上繞了四十分鐘，最後只得又開回家。

他回來時，我已經把狗兒打理乾淨，把家裡一切打理好，就等他回來，因為我已想妥辦法，也聯繫好修車人員，只要將車先開到保母家，後續就有人能接手處理，我再搭公車到陽明山，展開為期三天的工作。

儘管我一直安頓自己的內在，但仍能感覺我是有情緒的，雖然沒有先前那麼劇烈，但仍有很大一部分被我壓抑著。

我不發一語開著車，遵循「不因情緒影響行為，而做出傷害他人舉動」的原則，先生靜默的坐在一旁，臉色嚴肅淒苦，孩子在後座也靜默著。

開著歪嘴車，心裡頗苦，因為後視鏡映照出來的是整片歪掉的後桶蓋，完全看不見後方的車子。

抵達保母家之前，我終於忍不住，先打破沉悶。

我嘆了口氣，跟先生說：「對於這整件事情，你有什麼想法嗎？」

沒想到先生居然自己懊惱起來，說：「我本來想說拿了腳踏車，只一下下，等騎完我就回來關車蓋，沒想到騎完我們就上樓回家了，完全忘記行李廂還沒有蓋上。唉，我真該養成順手就關車蓋的習慣。」

我訝異先生的自省自察，也欽佩固執的他，此刻竟願意向我示弱。

剛強的應對，招來全副武裝的反擊；柔軟的應對，換來自省的空間。我的柔軟，讓先生更深層的反省與覺察，這便是應對姿態的真意。

我心疼起先生的處境，畢竟要面臨責難與責任的，是他不是我，於是，他的柔軟也帶動了我的柔軟。

我說：「是啊，真的要順手關車蓋。上山工作前車子壞了，對我們影響很大呀！希望你記住這次事故，下次別再忘了。」

說完這句，我已完全放下怒氣了。我明顯感覺胸口、腹部、腦袋，都不再如剛剛情緒漲滿的灼熱，我已全然接受這次意外。

學會接納情緒

後來，朋友與我有一段關於這個事件很有意思的對話，我才明白事件當下，我已跨越了從情緒到行為三層次的變化，因此沒有釀成更大的災難。

我將朋友的對話記錄於下，便於解構這三個層次的變化。

朋友：「先生把你的車子撞壞，當下你為什麼不罵他？他做出這樣的行為，真的應該好好罵他，以洩心頭怒火！」

我：「我罵了他，就會想打他。」（責罵為第一層情緒）

朋友：「那就打啊，他這樣的行徑，真的該打！」

我：「我打了他，就會想殺他。」（動手為第二層情緒）

朋友：「啊？」

我：「你以為，他會乖乖讓我罵嗎？被罵，心情不好，就會頂嘴，一頂嘴，我就會更暴力地制止他，不是嗎？」（致對方於死地為第三層情緒）

朋友：「打一打就好，怒氣就會消啦，不用到殺。」

我：「要是我真打了，你以為他會乖乖讓我打嗎？你怎麼知道他不會回擊呢？」

朋友：「他敢回擊，你就打得更凶！」

我：「是啊，只要他敢回擊，我肯定就會打得更凶，因為我絕對會想壓制他，誰叫做錯事的是他。但是萬一他狗急跳牆也打我怎麼辦？你說，到時候，我會不會想拿把刀殺死他？情緒不就是這樣堆疊出來的嗎？」

殺人，當然只是一種情緒上的形容詞，但如果真的「罵」出口，下一步就會「打」出手，最後就會想「殺」人。罵、打、殺，是憤怒情緒帶來行為的三個層次，因為行為在配合情緒演出這場戲時，只會往上加成，以武力恫嚇或壓制對方，社會上許多衝突殺人的事件，不就是這麼來的？

情緒絕對不是萬惡淵藪，但我們得嚴防情緒反客為主，成為我們的主人，那就會混淆原本的用意，屆時我和先生的相處，肯定就會變成以情緒對抗情緒的狀態，我將喪失自我，成為情緒的傀儡。

美國社會心理學家費斯汀格（Leon Festinger）曾提出一則論述，他說：「生活中的百分之十，是由發生在你身上的事情組成；而另外的百分之九十，則視你對這些事情的反應所決定。」

確實如此。日常生活中，親子關係、兩性關係，肯定會面臨很多不如意，如果總是以憤怒的情緒來面對，一定會讓事情變得一塌糊塗。反之，如果任何事，我們都能學著接納情緒，便可以得到比較平穩的狀態，那麼很多不必要的傷害，就能避免了。

書籍介紹

本文摘錄自《薩提爾的親子對話：每個孩子，都是我們的孩子 從實戰經驗淬鍊超強親子對話》，出版

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作者：李儀婷

薩提爾親子對話專家李儀婷，從實戰經驗淬鍊超強親子對話練習，

30 種失控情境 ｘ 3個對話工具 ｘ 3道安全卡榫 ｘ 3不1要，

超擬真實作練習，讓你三言兩語，扭轉親子、手足間的情緒困境。

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核對彼此觀點、聚焦問題核心，和孩子好好說話。

先讓問題跑一會兒

與戰火保持距離，先平穩內在，別讓情緒影響你應對的姿態

孩子情緒仍沸騰時，只需陪伴，不必急於進場對話

尋找對話破口，貼近孩子的心，才能展開有效對話

以薩提爾模式展開對話

寧靜而專注的傾聽，讓孩子有被注意、被尊重，甚至被接納的感覺

以好奇探索衝突，核對孩子真正的意思，讓問題聚焦

結束對話時，誠摯欣賞孩子的努力，把負向行為轉為正向價值

拋棄對話慣性

不要以高壓語言介入戰火

不要以上對下、過來人的姿態對話

不要以自己的價值判斷回應，忽略孩子的深層需求

應對的姿態

良好的溝通，始於父母平穩的內在

直拳教養，讓孩子變成情緒怪獸；蹲下來，看看孩子目光裡隱藏的故事

情緒升起時，不急著應對，柔軟的語言，能帶來深層的反省與覺察

你可以有期待，但允許期待落空，並學著接納失落

在日常裡埋下愛的訊息，讓自己成為孩子最溫柔的牽絆

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航