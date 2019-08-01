時力前黨員：邱顯智所謂的「走自己的路」已經變成「各走各的路」

文：劉崇顯（綠黨共同召集人）

「邱顯智是位令人景仰的人權律師，卻不是個適格的政治工作者。」

用這句話來開頭，是因為我同樣身為一個第三勢力政黨——台灣綠黨的領導人，卻也是與時代力量邱顯智主席打過選戰的前時力黨員，針對時力政治路線造成台灣本土認同派與進步理念支持者的矛盾，有些想法一直持續醞釀著，看到好友吳崢帶著沉重心情所寫的「時代力量的問題」一文頗有共鳴，實在不吐不快，分享自己就台灣現今面臨的政治現實，第三勢力政黨該扮演的角色有哪些期待跟未來。

中國侵略的野心

台灣的政治現實當中，最重要也最緊迫的就是「抵抗中國的統戰侵略」，今年初，中國國家主席習近平的對台談話中，明確定調「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」，這代表著「對中國來說」九二共識就是一國兩制沒有任何模糊空間。搭配目前香港正進行的反送中行動與港警縱容黑道對民眾施暴，可以明白看出，實施一國兩制在中國這個不守信用的極權政府下會有多麼嚴重的惡果，任何在台灣邁向進步價值的改革成果都會化為烏有。

國民黨日前提名的總統參選人韓國瑜，也曾在中國會面國台辦主任劉結一時明確表態「我強烈支持九二共識」，國民黨的傾中路線程度在習近平的喊話後仍不減反增，主席吳敦義更喊出了明年目標當選86席立委，這背後代表著，國民黨要力拼「修憲」與「簽署和平協議」的門檻，以達成「加速兩岸實質統一」的決心。我認為吳敦義沒有一定程度的把握是不會這樣放話的，因此無論是哪一個認同台灣本土價值的政黨，都應該以全力「抵抗國民黨重返執政」、力促「國民黨立委席次最小化」為第一優先目標。

「藍綠不過半、第三勢力關鍵少數」的願景固然美好，但在現今立委單一選區的制度下難以跳脫兩黨對決的戰況，在本土政黨未整合的情形下只會朝向「綠不過半、藍席次增加、第三勢力依舊艱困」的結果前進，若「國民黨不倒」，第三勢力就沒有「走自己的路」的空間。

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第三勢力的定位

台灣人民唯一有機會拒絕統一、一國兩制，並抵抗傾中政黨執政的武器，叫做「民進黨」。

在第三勢力所關注的進步議題與核心價值中，究竟是民進黨還是國民黨執政時期的實質改革成果比較多，是顯而易見的，這就是為什麼綠黨無懼「小綠」、「民進黨側翼」的批評，最先公開表態支持蔡英文總統連任。第三勢力的政黨應該在此時凸顯自己比民進黨更加關注的核心價值是什麼，讓進步理念的支持者在總統選舉上支持本土大黨、在不分區政黨票上支持第三勢力的小黨，團結所有認同台灣價值的力量守住本土政權，台灣才有本錢繼續追求更好的勞權、環境、能源改革、婚姻平權、道路平權......等進步理念。

第三勢力進入國會對台灣未來的政治發展是好事，部分時代力量立委的問政表現也可以說是符合選民期待。洪慈庸委員做好區域立委經營地方的責任、爭取經費補助在地建設；林昶佐委員在審議婚姻平權法案時極具條理的發言令人動容；黃國昌委員針對普悠瑪事件展現了專業的問政追蹤。因此，如果時代力量專注定位在展現自己的核心價值，並在共同理念的議題 （如年金改革）上與民進黨正面合作，人民就不會因為亡國感而對時代力量有如此矛盾兩極的評價。

時代力量的問題

為什麼越來越多人開始批評時代力量「背刺」？黃國昌要負最大的責任！

從地方經營來看，2016立委選舉時，黃國昌以區域立委為目標挑戰汐止，而不是時代力量的不分區名單，民進黨大順風的情況下，當地經營已久的民進黨沈發惠議員，在極有機會當選的情形下顧全大局退出選舉，禮讓黃國昌。然而，我們的黃國昌委員卻在前年差一點被汐止選民罷免，因此可以觀察到黃國昌對地方確實是疏於照顧，延續到今年，又遲遲不宣布是否競選連任，讓這席區域立委將白白送給國民黨。

從國會路線來看，在民進黨為了歐盟對台灣漁業黃牌警告的解除時限前修漁業三法時，黃國昌卻要求將轉型正義與婚姻平權等相關法案列為優先處理，否則就是騙票；在民進黨審議年金改革且國民黨霸占主席台的同時，卻帶著其他時力委員舉著婚姻平權的牌子演戲，營造只有自己最關心進步議題的假象。黃國昌多次利用民眾的資訊落差，製造「藍綠打假球」的印象，長期下來，讓當初力挺時力的民進黨支持者們諸多不滿，更讓國民黨蓄積了東山再起的能量。

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這樣的路線在黃國昌卸任黨主席、邱顯智接任後也毫無改變。印象最深刻的自然就是打著揭弊的旗號，卻去掉「長期黨國結構陋習」的脈絡，狂打蔡英文總統出訪時爆發國安局私菸案，造成一般民眾誤解為蔡英文涉弊。再加上邱顯智的主導下，持續在多個民進黨現任立委尋求連任的選區提名時代力量候選人，讓台灣本土認同派與進步理念支持者對時代力量的矛盾一次性爆發。而同黨的立委洪慈庸多次喊話要與黃國昌見面談談未果、林昶佐也公開表示不理解現在的提名策略機制為何？令人不禁想要知道時代力量黨內的溝通機制到底是什麼？

身為區域立委的洪慈庸與林昶佐，深深明白單一選區制必須整合本土勢力才有贏面，也深深感受到基層支持者的焦慮，然而黨主席邱顯智卻毫無作為，放任黃國昌繼續營造「藍綠一樣爛」，讓國民黨有更多喘息空間，但對於高潞委員涉弊就神隱、隻字不提。無視洪慈庸與林昶佐的危機感，繼續不知所謂地提名挑戰民進黨現任立委的選區，讓自家立委還要透過媒體公開喊話試圖取得時力黨內溝通的機會。

邱顯智所謂的「走自己的路」已經變成了「各走各的路」。

總結

繼吳崢開了時力黨內改革的第一槍，台北市議員黃郁芬也發起黨員連署要求公開表態支持蔡英文總統連任。而我身為過往曾經一起打拼過的夥伴，即便彼此已身處不同政黨領導人的位置，我仍要呼籲邱顯智主席正視並盡速處理黨內的紛擾。我們一起團結守住台灣的本土政權，這是綠黨一直以來堅持的目標，唯有「沒有中國侵略」的未來，我們才有空間繼續為共同的核心價值與進步理念「分進合擊」。

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責任編輯：丁肇九

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