時力黨主席邱顯智上任最大挑戰：林昶佐退出，洪慈庸不退但批黨傲氣阻對話

時代力量立委林昶佐今（1）日下午在立法院正式聲明，離開他一手參與創立的時代力量，繼續以無黨身分在台北市中正萬華選區競選連任，並將支持蔡英文總統連任，也全力找尋可以和國民黨「一對一對決」的候選人，林昶佐認為距離大選僅剩下5個月，他想的路線一直無法說服黨中央，只好選擇離開用自己的方式前進。

過去在公開場合經常穿著時代力量黃色外套的林昶佐，下午身穿黑色西裝出現在立法院中興大樓，神情嚴肅但難掩情緒激動，表示自己經過數個月的焦慮和思考，決定退出時代力量，以無黨籍身份參選中正萬華區的立委，另外他也將全力投入找尋優秀人才，在目前還沒有人選的艱困選區，「一對一」和國民黨對抗。

林昶佐也坦言，以總統的職權外交、國防、兩岸來看，為了台灣最大利益，他將支持蔡英文連任總統。

林昶佐說，自己從音樂工作者的身份加入政治工作，這幾年多來始終期許這股希望台灣更好的心血，可以促成更多細緻多元的討論、團結更多的人，支持他的理想，也就是全力成為推動台灣成為有尊嚴 、美好、正常的國家，然而黨中有些問題一直無法解決，使理想和價值更難推進。



林舉例，像是他和同黨委員洪慈庸都曾經多次提出關於黨的路線問題的討論，然而至今幾年來都難以達成共識，包括時代力量和他黨的合作關係、是否要公開表態支持蔡英文連任等，這些討論都不斷陷入膠著，距離關鍵大選投票日只剩下5個月，他無法膠著於黨內的問題，需要找到懷抱共同理想的夥伴面對艱困的情勢，並全力朝理想邁進。



面對中國對台灣的龐大威脅，台灣現在只能奮力以戰、退無可退，所以基於台灣國家利益，支持蔡英文是毫無疑問的選擇。



國民黨黨主席吳敦義已經喊出要奪下立法院86席次，顯然就是要由韓國瑜實現和馬英九當時的未竟之業，也就是簽署和平協議，達到終極統一，這次的立委選戰，阻擋國共聯手是最優先的任務，應該在每個選區推出「一對一的最強人選」。



包括我所屬的中正萬華區，都並非「非我不可」，不管是民進黨或其他黨，都應該共同商討，組成最強團隊和連線，確保「對決國民黨」的航道，才不會為時已晚。

時代力量的內部矛盾，林昶佐也說，今天早上最後一次和黨中央討論的議題，其實過去幾個月已經討論過非常多次，他強調因為國家利益必須支持蔡英文連任、捍衛國家主權，但時代力量還是可以、也要繼續強力監督蔡英文政府執政，這是時代力量4年前的堅持，如今也是相同立場，「現在有什麼不能講的？」



林昶佐也喪氣表示對此議題，其實黨內已經有好幾個議員表態包括台北市議員黃郁芬、林亮君、吳崢等人發動連署支持蔡英文，然而黨中央到現在依然回應他，因為時代力量有些支持者是柯粉，所以到底要不要對外表態支持蔡英文連任，還需要做民調，以及立委選區的協調也是個問題，已經多次會議都沒結論，「這就是我跟黨中央無法繼續談下去的原因，我的路線無法說服黨中央，應該想辦法用自己的方式來往前進。」

《中央社》在7月30日報導，民進黨副秘書長林飛帆當天參與「青年入陣」計畫培訓課程，被學員問到會如何協助民進黨和時代力量整合時表示，每個政黨都有主體性，確實選舉實務上，有衝突與競爭，但大方向應該是「要能夠縮小國民黨當選機會」。

不過林昶佐回答媒體提問時也強調，他不可能加入民進黨，也不可能加入柯文哲的台灣民眾黨，何況柯文哲還有郭台銘和其他國民黨的人，現在最重要工作找出每個選區可以一對一對決國民黨的戰將，他已經有和很多優秀人才談過，但很多人礙於時代力量路線的混亂和矛盾無法加入，他對此感到十分憂心，認為「現在有好人才還不談，要等到什麼時候？」

最後林昶佐說，他相信時代力量每一個崗位上的工作人員都是沒有私心，全心為台灣努力，包括黃國昌委員也是，他也告訴黨主席邱顯智，大家從創黨一起努力到現在每個人都很辛苦，就是因為策略跟路線不夠清楚，讓所有努力的好人們在同一個地方「一直鬼打牆」，導致同樣的議題不斷在虛耗雙方精力，最後很遺憾終究無法說服黨中央。



目前同黨的洪慈庸也將在3點發表聲明，有可能會和林昶佐「同進同退」，由於昨天晚上時代力量黨中央才剛剛決議要將高潞・以用停權，並建請黨代表大會除名，未來最糟的情況，若洪慈庸再退黨，不分區又沒有女性可遞補高潞，時代力量立法院黨團將因為不滿3人宣告解散，恐怕會失去黨團費用及辦公室。

《中央社》7月31日傍晚報導指出，民進黨提名策略小組當日決議，台北第5選區、台中第2選區、台中第3選區，這3個立委選區「提名名額為零」。台北第5選區現任立委為時力林昶佐、台中第3選區現任立委是時力洪慈庸；此舉被視為民進黨將與林洪兩人合作。

時力鬆口肯定蔡英文，邱顯智：將全力挽回林昶佐

時代力量也於下午兩點左右召開記者會，由黨主席邱顯智對外說明。邱顯智表示「捍衛本土政權、拒絕親中政黨」是時代力量從5年前創黨以來就堅持的路線。因此2020時代力量的重要任務是如何讓本土政治力量極大化，至於如何有效達成目標，需要擴大集思廣益。

今天時代力量的決策會也做出決議：時代力量肯定蔡英文，捍衛本圖政權的延續和改革， 同時黨中央也將展開與相同理念的友黨展開政策方面的對談，這樣才能展開合作的實質可能，共同作戰的意義才能彰顯。對於林昶佐個人選擇退黨，邱顯智坦言「非常難過」，並指林昶佐是優秀的立委，也是當年和他一起創黨的夥伴，所有立委和黨公職一起努力，時代力量才有今天的成績，他會繼續和林昶佐談，慰留他留下來和一起為了捍衛台灣而奮戰。

洪慈庸不退黨，質疑黨中央「提名策略」

洪慈庸則在3點於台中譚雅的服務處對外說明，表示自己不會退黨，也坦言「心情非常難過」，過去這段時間一直希望黨中央能促成對話和討論，但終究沒辦法，一直到今天的決策會議仍在逃避關鍵的問題，講到激動處洪慈庸一度哽咽，說不希望因為路線爭議讓黨瓦解。

她強調2020大選國家的利益要在任何政黨利益之前，時代力量現在的困境不僅是因黨內路線紛擾，導致外界霧裡看花、支持者猶豫，同時不夠謙卑的傲氣一再阻斷時代力量與其他政黨間的對話，讓許多有意接觸甚至加入的人打退堂鼓，不利本土勢力的整合。洪慈庸表示，她支持蔡英文總統連任，也認為黨中央應該用謙虛態度盡快和其他政黨進行積極協調。



針對林昶佐提出要和國民黨「一對一」對決，洪慈庸也質疑黨中央的提名策略，認為應該要和其他本土勢力，不只是民進黨，包括綠黨、社民黨、基進黨等共同協調出「最強候選人」，她提到邱顯智對此回應 「有些人好不容易勸他出來選，應該捍衛他的可能性」。

洪慈庸再次和黨中央呼籲「不是提出來就好，黨的功能應該是促成這個人有當選的可能性，不是只是把它丟到選區，但卻沒有勝選可能，這問題很簡單，也是在保護候選人，不然他選不上，到底是在做什麼」，本來希望黨內能有這樣的共識，但最後決策會又說要到黨代表大會討論，讓她十分不解。

核稿編輯：楊之瑜