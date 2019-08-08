親子教養作家番紅花：珍惜陪小孩的快樂，也為自己的空巢期做準備

文：陳莞欣｜攝影：日常散步・李盈靜

這年頭，沒有比做父母更困難的事業了。人在遠方時擔心牽掛，靠近時卻又互相傷害。不聞不問是家庭關係疏離，但多問幾句又成了情緒勒索。年輕人對父母又愛又煩的矛盾，從今（2019）年金曲獎歌王、25歲Leo王的得獎感言就可見一斑：「媽，不要再情緒勒索了！我也愛妳，但我不一定要聽妳的話！」

親子教養作家番紅花育有兩個女兒。老大今年就讀大學二年級，老二則是準大學生。一家四口，平時會一起閱讀、追劇、看電影。從文學、生活瑣事到社會議題，都是母女平時在餐桌上討論的話題。在旁人看來，父母開明、孩子獨立。這樣的親子關係還能不完美嗎？

但番紅花說，「媽媽怎麼做，都是不完美的。」她說起過去和孩子口角的時刻，再怎麼理解包容，仍難免感到沮喪。有時家人都出門了，她就在家裡靜靜地哭一會兒，發洩情緒，一個人發發牢騷：「什麼啊，一大早就跟媽咪擺臭臉。」

可以意見不同，但不要讓孩子對你關上心門

身為五年級生，番紅花觀察，同輩人教養子女的方式其實已和過往有很大的不同。中產階級的父母不再信仰體罰，而是大量閱讀各種教養論述。在養育孩子的過程中強調愛、尊重與開放。即便如此，50世代的父母在孩子逐漸長大成人時，仍要面對一個現實：「你的孩子不會永遠跟你很好。他們會有和你不同的想法。」

她說起前幾年和女兒的一次衝突。就讀高中的女兒參加反黑箱課綱運動，想夜宿教育部。她擔心現場人員出入複雜，不太贊成。有日，女兒突然對她說：「你不要站在威權的位置上跟我們講話！」

「我覺得我已經好努力當一個開明的家長，她居然還說我威權？」番紅花回想，被女兒指責的當下，心中震驚又難過。但當女兒氣沖沖地走出門時，她並沒有大聲喝斥，而是開始反省：孩子為何這麼說？怎麼避免被孩子認為自己有展現威權的意圖？

她坦言，在這個瞬息萬變的時代做家長，確實並不容易。但如果父母的觀念不與時俱進，很快會被孩子甩在後頭。價值觀不同時，她會試著和孩子彼此說服，而不是用父母的身分要求孩子順從。有時候，也告訴自己不要急著責備，給孩子成長的時間：「我們年輕時，也是驕傲、自大，常看別人不順眼啊。」

為什麼要花這麼多的心力同理孩子？番紅花說起自己和母親的關係。她常回娘家看望年邁的母親，兩人談時事、談八點檔、談社會新聞，就是無法談心。有時，她會思索，為何在面對人生大事時，母親不是自己第一個想要分享、商量的對象？

一方面，當然是不願讓媽媽擔心；另一方面，則是知道媽媽並不了解她的內心世界。母女彼此問候，卻無法交心。「我愛她，但沒辦法和她對話。我不希望孩子以後和我的關係變成這樣。」她說。

要同理孩子，也要有自己的原則

不過番紅花也認為，同理孩子並不代表父母要完全退讓、失去自己的原則。例如，她為兩個女兒設下的門禁時間是10點。而且不管多累，媽媽一定保持清醒，等到小孩回家才去就寢。即使不少同齡的大學生家中已經沒有門禁，她仍認為確認孩子回家的時間是必要的。

此外，不少50世代的父母都有過這樣的經驗：和孩子說沒兩句話，年輕人就顯得不耐煩。有些人甚至會脫口而出傷人的話語，「你煩死了」、「跟你講你又聽不懂」、「你智障喔！」

番紅花建議，當孩子出言不遜時，父母應該清楚告知：「我很難過，請不要用這種說話方式傷害爸媽。」不帶情緒責罵、理性地和孩子溝通。若孩子是懂事的人，自然會感到羞愧和父母道歉。她也會告誡女兒，「在外面絕對不可以這樣。為了避免你一時口快，最好不要把那些負面的話當成口頭禪。」

她建議家長，因為親子關係痛苦時，去找過來人聊聊。自家的女兒是高中生，就去和孩子已經大學畢業的前輩諮詢。兩人或許會有這樣的對話：「以前你小孩這樣的時候，你都怎麼辦？會不會很想死？」「有啊，很想死。但等他們念大學就好了。」知道眼前的痛苦只是必經的階段，父母的心情也會好過一些。

放手實難，但還是要祝福孩子過自己的人生

對50世代的父母而言，孩子獨立的路上，「看開」、「放手」是必經的過程。但為人父母，要怎麼做到這艱難的功課？

有時候，放手必須刻意不看。番紅花笑說，兩個女兒高中三年，她從來沒有看過成績單。因為知道看了，就會想跟女兒吵架。就算全班38人，女兒常是第36、37名，她也不多過問。真的想念兩句，也頂多只是叮嚀學期末別忘了補考。「再施壓她也不會念，只會摔門，然後開始有事情不告訴你。」

也有時候，放手是因為希望孩子快樂。今年暑假前，番紅花和二女兒因為大學升學問題拉鋸了好一陣子。她知道女兒本質上是會念書的孩子。若再拚幾個月，指考有機會考上第一志願，為什麼要滿足於學測的結果呢？偏偏，女兒不這麼想。

父母未必期待兒女要出人頭地，但總是希望他們能成為最好的自己。從春天到初夏，番紅花不停地開導女兒，希望她能回心轉意。但到了指考報名期限的前一天，女兒仍傳來簡訊：「媽，對不起，我還是不考指考了。真的很對不起讓妳失望了。」

雖然結果不如媽媽的期待，但番紅花告訴自己，「我盡力鼓勵過她了。但是她真的不想要。」女兒提前放了暑假，整天往排球場跑、到麵包店打工，享受準大學生的自由生活。看見女兒的笑臉，番紅花調適自己的心情，「她或許沒考上台大，但就是一個很開心要去念大學的小孩。這樣也很好。」

她笑說，做父母的常是在一次次「被告知」的驚嚇中，慢慢學會放手。例如，她某天早上起床，突然發現二女兒耳骨上多了一個耳洞。或者，大女兒在大學放榜當天迫不及待地告訴她：「媽，你說上大學才可以談戀愛。我今天終於可以跟你說，我一直都有男朋友。」

她明白，當孩子心意已決時，父母再怎麼反對，他們都會找到在夾縫中求生存的方式——不只會去做，且一定是背著父母偷偷做。因此，與其阻擋，不如祝福孩子們去過自己的人生。同時也讓他們知道，有困難時不要害怕回家。就如同她告訴孩子，「不管成功或失敗，爸媽永遠支持你，家裡永遠有飯吃。」

珍惜陪小孩的快樂，也為自己的空巢期做準備

二女兒今年上大學，番紅花和先生也正式進入空巢期。兩個女兒平時要念書、打工、和朋友聚會，在家吃飯的時間愈來愈少。她常和先生互相調侃：「以後家裡就只剩我們兩個老人囉。」

雖然大家都很忙，番紅花和女兒還是會想辦法找出時間相約，享受屬於母女三人的親密時光。她最喜歡和女兒一起逛街，孩子手指一指，媽媽就樂得當金主。為女兒製造幸福的回憶，也彌補自己未竟的遺憾。她獨立得早，幾乎沒有享受過被爸媽捧在手心上的感覺。因此，「寵女兒，其實就是寵愛我自己」。

在珍惜母女時光的同時，她也知道，每個小孩最終都會離開父母。因此，早在孩子念國中時，她就開始思考自己未來想做的事。要不要去考研究所？想主持廣播的話有哪些管道？希望在飲食的領域深耕，需要累積哪些資歷和知識？提早做準備，才不會因為孩子長大而感到哀怨、失落。

採訪尾聲，我們又聊起金曲獎。她突然有感而發的說，「Leo王是很愛他媽媽的。真的不在乎就不會提起了。」語氣中有感慨，也有為人母的理解和釋然。親子之間的摩擦拉扯，其實都是因為愛而產生。父母不能也不必要求自己完美，只要和孩子盡力去理解彼此。

換個角度想，這份世間最艱難的關係，其實，不也是人生最幸福的滋味？

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航