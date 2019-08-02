柯文哲進可攻退可守，該煩惱是這些陷於兩難的第三勢力支持者

文：鹿谷

柯文哲組黨消息一出，又為明年年初的總統大選拋下震撼彈，而柯文哲是否參選，最快在9月就能知道，只要在11月前取得近30萬份的連署書，就能成為下次總統大選的參選人之一，這對全台皆有柯粉的政治環境下，是一個相當容易跨過的基本門檻。

過去，柯文哲雖然有其個人魅力，但從前幾次立委補選即可以看出，柯的魅力是無法藉由助選直接轉移給輔選對象上的。然而柯如今自己組了政黨，只要推出不分區名單，也能透過柯文哲個人光環取得立委席次，此外，最重要的即是有補助款來養底下的小雞們，一但跨過補助款門檻，以37萬票來計算，一年即有近2千萬的金額，這些資源與職位才能延續柯的影響力。

然而柯文哲的勢力能否壯大，也和第三勢力的勢力縱橫有極大關聯，近日時代力量的路線之爭，其中一個導火線即是如何拿捏與柯文哲的關係。

時代力量從傾向反中的太陽花運動所建立而起，與打著「兩岸一家親」的柯文哲有政治意識形態的根本差異，但第三力量的凝聚是靠著對兩大黨的憎惡與排斥而來，在強調藍綠一樣爛的情況下支持者容易重疊，但只要在總統大選上有著統獨立場的辯論，第三勢力在總統大選即有分裂的可能，除非藍綠之外有一組候選人出來代表非藍非綠的中間選民，屆時藍綠選民各自歸隊，但只要中間選民達到一定數量，就等同於有左右大選的關鍵能力。

Photo Credit: 中央社

如今時代力量面臨了一個比民進黨還強大的對手，柯粉與時力粉重疊率極高，是想如果黃國昌一人退黨，時力的光環就褪色不少，因此柯文哲組成政黨，其目標不在立即拿下此次的總統寶座，就連柯文哲本人是否參選亦猶未可知，但重點在於，在此時成立政黨，就能有效的裂解和重組第三勢力，小綠各自歸隊，但與柯粉高度重疊的時力粉以及國昌粉就必須思考在政黨票當中要如何選擇。

可惜的是，黃國昌與柯文哲，柯儼然是比黃國昌更容易包裝的商品，在這種裂解戰之中，黃國昌可能是被下架的那一個，除非黃國昌選擇與柯文哲合作，以換得政治生命的延續，問鼎下一次的北市長寶座。

無論如何，柯文哲組黨，就等同於第三勢力的分裂及再整合，也將讓明年總統選舉的陣隊逐漸壁壘分明，然而柯文哲建築了這個堡壘，讓其政治生涯進可攻退可守，接下來要煩惱的，可就是這些陷於兩難的重疊支持者了。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航