《職場生存解答書》：注意「海克力斯效應」，別當瘋狂回擊的憤怒鳥

文：葉惠瑜

海克力斯效應的忠告：別當瘋狂回擊的憤怒鳥！

有句話說：「一樣米養百樣人。」當我們與他人互動時，一定會遇到價值觀不同、意見相左、立場對立、利益衝突的人，如果彼此之間存有誤解，或者是發生口角爭執，我們應該如何處理才能讓事情圓滿落幕？

面對人際關係的摩擦、矛盾與衝突，有些人對傷害自己、讓自己不愉快的人，經常採取「以眼還眼，以牙還牙」的攻擊行為，他們認為既然對方要跟自己過不去，那也要讓對方感到不痛快，只是發洩不滿之後，又可能刺激對方加倍報復，結果使得雙方關係陷入惡性循環之中。在社會心理學中，個人之間、群體之間的冤冤相報，經常導致「海克力斯效應」的發生，意即雙方在相互爭鬥的過程中，往往會加深心理的仇恨感，彼此報復攻擊的行為也將越演越烈，而這種復仇心理對人際關係、社會群體生活無疑是帶來了莫大的阻力和壓力。

身處複雜多變的現代社會，所有人都希望自己能擁有和諧、正面的人際關係，但正如一句諺語所說：「你的蜂蜜可能是他人的毒藥。」有時我們認同的立場與意見，別人很可能駁斥又反對，而在遭遇人際矛盾衝突事件時，我們唯有學會管理憤怒，處理並化解衝突，才有可能讓雙方試著一同解決問題，進而讓互動關係朝向正面發展。

海克力斯效應（Heracles Effect）：與人衝突時，小心走入怨恨死角



海克力斯效應源自一則希臘神話故事；相傳，海克力斯是個大力士，某天他獨自行走在狹窄的山路上時，忽然間出現了一隻怪獸擋住他的去路，疑心之際，他隨手撿起路旁的木棒攻擊怪獸，就在他以為成功把怪獸趕跑時，沒想到牠又出現在面前，而且體型居然慢慢膨脹變大。海克力斯又驚又怒，握著木棍更加用力地攻擊怪獸，可是怪獸非但沒有受傷，體型還變成了原本的三倍大，直到完全堵住山路。



正當海克力斯與怪獸搏鬥得滿頭大汗時，智慧女神從山中走來，她對海克力斯說：「停止你的攻擊吧！這頭怪獸的名字叫做爭鬥，你越是攻擊，牠越會膨脹變大，並且與你敵對到底。只要你不再侵犯牠，牠就會變回原本的樣子，到時你試著繞過牠行走，就能走出山谷了。」海克力斯聽從女神的建議，馬上停止了對怪獸的攻擊，果然怪獸慢慢地就變回了一開始的體型。



海克力斯效應告訴我們，人與人之間的爭執、誤會、不愉快就如同海克力斯所遇到的怪獸，原本一開始的小小不快，如果你選擇忽略它，或是明智地處理它，你與他人的衝突就可以即時化解，但要是你對這些不愉快耿耿於懷，老是覺得自己氣不過，試圖要報復對方、教訓對方，通常對方只會加倍報復你，而平息相互攻擊的有效方式就是：率先停止不明智的攻擊，讓彼此恢復理智，展開有建設性的對話。

為衝突事件設下停損點，別被負面情緒牽著走

人生在世，難免與人發生誤會、摩擦，如果常與人一言不和就爭得臉紅脖子粗，很容易就讓心靈背負沉重的包袱，連帶地也影響到自己的人際關係，但假若為了維持人際關係的和諧，進而刻意壓抑情緒、隱藏真實想法，也會造成個人的身心負擔。面對人際關係的衝突時，我們首先要理解到沒有人能完全取悅眾人，與人意見不和、立場相反也是常有的事，萬一不幸與人發生了口角爭執或嚴重摩擦，我們應該學會以正面態度去看待並處理，避免自己淪為情緒的奴隸，做出意氣用事的報復言行。

依據社會心理學家的研究發現，報復心理的產生不僅與人格特質有關，也與挫折的歸因和環境有關，當報復者沒有足夠的心理承受能力，以及公開的反擊能力，就會採取隱蔽的報復方式，好比下屬不滿上司的責罵，就刻意散播對上司不利的謠言，但不管報復者是正面直接攻擊，還是私底下耍手段，報復心理都會使人陷入一種不健康的心理狀態。

一般說來，報復心理常發生在遇到挫折、遭人侮辱、需求不被滿足的時候，人們宣洩不滿與怒火的方式，多半是反擊引發負面情緒的人，因此無論是口頭上的謾罵挑釁、肢體上的碰撞扭打，甚是其他檯面下的小動作，報復行為多半都極富攻擊性和情緒性，往往這不僅造成他人的威脅，也有害自我身心健康，更糟糕的是，當你報復他人時，別人同樣也會如此回敬你。

很多時候，我們之所以會與人發生衝突，氣恨得牙癢癢，多半是因為站在「本位主義」去看待他人的言行與觀點，要是能讓自己換位思考，站在他人立場看問題，有時就能減少誤解，消弭不滿情緒，甚而讓報復心理的火苗熄滅。當然了，有時我們理智上知道「憤怒與報復對事情沒有幫助」，可是情感上卻怒火高漲，這時不妨用不傷害自己與他人的方式宣洩情緒，平息怒火，切勿在一念之間讓自己變成追打爭鬥怪獸的海克力斯，這樣才能讓衝突事件停損，預留雙方可能進一步修補關係的機會。

衝突未必不好，只要懂得賦予它建設性的意義

俗諺說：「好言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」人際互動的過程中，即便出於好意，只要用語用字不當就可能引人誤解，更不用說刻意嘲諷、惡聲怒罵所造成的殺傷力，而通常這種時候也考驗著一個人的情緒控制力，以及衝突管理能力。當別人對你冷嘲熱諷時，如果以不卑不亢的態度從容應對，不僅能擺脫當前的困境，還能贏得別人的尊重，而受到他人的攻擊與責難時，不要光想著自己的面子是否掛不住、自尊心是否受到損害，試著切換看問題的角度，有時能讓人找到引發衝突的問題點，進而思考如何化解雙方之間的矛盾與對立。

事實上，我們常用情緒去詮釋外界事物，而不是全然以理性予以判斷，好比其實可以一笑置之就算了的小事，往往能因放大負面情緒而變成壞事，一件令人不愉快的事情也能因為幽默自嘲的念頭，忽然轉化成輕鬆看待的事。這意味著看待人際關係衝突時，你以何種情緒去詮釋它，將會影響你的應對行為。

舉例來說，英國前首相布萊爾（Tony Blair）和妻子都熱衷投資房地產，他們先後進行過5次置產，但其中有4棟房屋都在不同時期出現過巨額虧損。為了購置房產，布萊爾夫婦申請了500萬英鎊以上的貸款，這對布萊爾來說可是不小的壓力，因為作為首相的稅後月收入，還不足以讓他償還每個月2萬英鎊的房貸。最後，他出售了倫敦北區的房子，但他馬上就後悔了，因為該地區的房價居然在他脫手後大漲，這一來一往令他少賺了近百萬英鎊。

布萊爾看房價天天上漲，忍不住再次出手在倫敦市中心買下了一棟豪宅，本來他的盤算是把豪宅出租，再以租金來償還貸款，誰知道房子既沒有升值，連收到的租金也少得可憐，但若在此時選擇出售的話，馬上又將損失近70萬英鎊，不難想見的，他這位堂堂英國首相成為了「房奴」。英國媒體知道這件事後，不少記者跑去採訪他的「感想」，面對記者的尖酸提問，他沒有惱羞成怒或面露不悅，而是幽默地說：「大家應該和我一樣感到幸運，因為我目前是英國首相，而不是財政大臣。」

以親民著稱的布萊爾，在投資失敗這件事上不怕被公眾嘲笑，其坦然面對、幽默自嘲的態度，除了贏得民眾的支持外，也為他個人的魅力加分不少。試想，如果他在鏡頭前擺臭臉、斥責記者，那結果可就截然不同了。想必大家還依稀記得前總統千金陳幸妤面對媒體發飆的種種畫面，是不是她反應越大，記者們更是不會放過她，老愛追著她跑吧？

我們不難發現，許多時候，一個念頭的轉彎就能改變原先被看壞的局勢，正如成大事者不會坐困愁城，反而能把困境變為有力的成功跳板。一個習慣負面解釋問題的人，通常認為問題本身是證明了自己的短處與無能，並且較易以沮喪、不滿或惱羞成怒的情緒看事情，但往往不良情緒會遮蔽處事的智慧，反觀一個習慣正面解釋問題的人，多半較少受到不良情緒的牽制，也常把思考焦點放在「我接下來怎麼做比較好」，進而採取積極作為，讓事情能朝好的方向發展。

面對人際衝突也是一樣的道理，我們可以選擇用積極心態去面對，努力把衝突事件轉化成促進雙方了解、尋求共識的契機，往往在嘗試讓衝突事件變得具有建設性的過程中，那些你來我往的口角爭執或立場辯論，也能成為雙方坦承真實想法、化解歧見的溝通機會，而這也正是海克力斯效應的積極精神：你可以在兩敗俱傷之前停手，選擇當個讓雙方走出爭鬥山谷的聰明人。

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書籍介紹

《職場生存解答書》，創見文化出版

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作者：葉惠瑜

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航