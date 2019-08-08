《職場生存解答書》：追求高薪就能實現快樂人生嗎？「德西效應」來解答

文：葉惠瑜

追求高薪就能實現快樂人生嗎？德西效應來解答

很多人選擇工作時首先關注的是月薪多寡、工時長短、福利待遇等問題，而在能力決定收入的前提下，為什麼有些人獲得了不錯的薪水待遇，或是晉升到高階職位之後，卻會感覺自己變成了賺取薪水的工作機器，不僅對工作提不起衝勁，也失去了以往的激情與動力，甚至還充滿挫折、焦慮、沮喪的情緒？

事實上，步入職場之後，隨著工作能力、職場資歷、個人歷練的增加，每個人漸漸會賦予「工作」不同意義，因此想從工作中獲得的東西也不再僅限於有形的金錢，這也意味著一份報酬不錯的工作，未必就能帶來完全的滿足感與快樂。

也就是說，獎勵雖然可以達到意料之外的良好效果，如果紅利、獎金發得太多，並不一定能發揮出好的效果。如果公司對員工完成了應完成的任務、履行的義務⋯⋯等本來就應該做到的基本行為，視為突出表現來進行獎勵，或者大張旗鼓地進行表揚，就可能出現負作用。畢竟「金錢不是萬能的」。對此，心理學家提出了「德西效應」進一步分析這種心理現象。

德西效應（Westerners Effect）：顛覆了高薪萬能的認知



德西效應源自於心理學家德西（Edward Deci）於1971年的心理實驗，在這個實驗中，每位受測者都要解答有趣的智力難題。實驗分為3個階段，第一階段，所有受測者不管解出多少題都沒有獎勵；第二階段，受測者被分為兩組，A組受測者完成一道難題就能獲得1美元的報酬，而B組受測者解題卻完全沒有報酬；第三階段，所有受測者有了短暫的休息時間，他們可以在原地自由活動，也可以繼續思考如何解題。



實驗小組發現，A組（受獎勵組）受測者在第二階段中因為一題1美元的獎勵而十分努力，可是到了第三階段會繼續解題的人數卻很少，這顯示出解題興趣與努力程度都減弱了，反觀B組（無獎勵組）受測者雖然從一開始就沒有獲得任何獎勵，卻有更多人在休息時間嘗試繼續解題，而且解題興趣與努力程度都在增強。心理學家認為，這個結果表明進行一項愉快的活動（即內感報酬），如果提供外部的物質獎勵（外加報酬），反而容易減少這項活動對參與者的吸引力；好比一個喜歡烹飪的人成為了餐廳廚師，一開始他會認為做自己喜歡的工作又能賺到錢，是一件雙重愉快的事情，但時間一久，就會產生負擔感，內心便感覺煮菜已經不再是令人高興的事，不過就是一份賺錢的工作。



為什麼人們的心理會產生這樣的變化呢？以往大家普遍認為，從事自己擅長的工作，能持續賺取金錢，又可以增強工作動力，但實際上，人們從事某種活動時，既有外在動機（如獎金、獎勵），也有內在動機（如成就感、滿足感），而一般狀況下多數人常因外部動機而工作，也就是為了賺取金錢過生活而上班，要是工作的成就感與滿足感無法獲得，或是一心把焦點放在金錢的累積上，往往就容易產生工作倦怠感，也難以體會到真正的愉快幸福感。



當然了，追求財富人生並不是過錯，德西效應也並非指出薪水待遇、金錢獎勵不重要，而是在把賺取高薪當成目標的同時，我們也應思索如何讓工作愉快、生活充實有意義，避免淪為金錢奴隸與工作機器。

職涯中必然會面對的關卡：我為了什麼而工作？

出社會後，每週到辦公室上班至少5天是多數人的生活模式，當你從一個職場菜鳥、基層員工，逐日成長為辦公室老鳥或中高階主管時，實際上除了薪資收入外，在其他方面也將有所收穫，例如決策能力、社交能力、領導管理能力的強化，以及生活品質穩定提升等等，換言之，你從工作中得到的是有形收入與無形收穫。理想狀態下，工作是一個學以致用的過程，也是一個自我發展、實現自我價值的機會，然而，多數人往往在不同階段會先遭遇到德西效應的考驗。

對於職場新鮮人來說，提升自我工作能力應作為首要目標，若是把精力用在如何把工作做得更好時，升職加薪通常就接踵而來，不過有很多人熬不到這個階段，就開始以「枯燥乏味」來評價工作，初時的學習熱情也隨著工作熟悉度的增加而消退，甚至覺得薪水待遇尚可，但成就感低落，職場發展不上不下。至於晉升為職場老鳥的人，在享受工作成果一段時間後，即便工作狀況與薪資待遇都算穩定，也會出現消極怠工的狀況，無論是厭煩於職場的明爭暗鬥、工作內容的毫無新鮮感，或是有錢卻生活品質欠佳⋯⋯等都會導致身心出現不適。

只要追根究底，我們不難發現關鍵點還是回到了最基本的問題：工作的意義是什麼？假使工作只是為了賺取金錢，以便支付房貸、車貸、教育基金的日常開銷，或是能過著出國旅遊、不為帳單煩惱的優渥生活，那麼擁有可觀財產的人為何還要投身工作？比如知名好萊塢導演史匹柏（Steven Allan Spielberg）的財產淨值估計為10億美元，就算不工作，也足夠讓他餘生享受優渥生活，但為什麼他仍要不停拍片呢？其實答案很簡單，他對導演工作充滿熱忱，認為這是一份有價值、有意義的工作，並且還為他帶來了使命感和成就感。

美國著名的企業家羅傑斯（Buck Rodgers）曾被列入全美十大傑出推銷員，他曾說：「我們不能把工作看做是為了五斗米折腰的事情，我們必須從工作中獲得更多的意義才行。」而這也正是德西效應帶給我們的省思，不要只把工作當成獲取財富報酬的途徑，從中開發潛能、施展才華、實現更高層次的自我價值，不僅能湧現積極態度與精神動力，從容面對職場發展中的各種境遇與起伏，也能合理安排自我的工作、生活與人生目標。

發展的動力，來自不輕易消退的工作熱忱

美國《管理世界雜誌》曾經進行一項調查，他們分別採訪了兩組受訪者，第一組是高階主管，第二組是商學院畢業生，並詢問他們哪種特質最能幫助人們成功時，二組受訪者的共同回答是：熱忱！因為一個人縱使擁有專精的知識與技能，如果沒有工作熱忱，也很難持續創造優秀的工作成績，相反的，一個人即便專業知識與工作技能有限，但只要具備了工作熱忱，通常就會要求自我成長，工作表現也將不斷提升。

20世紀最具革命性的俄國現代樂派作曲家史達拉汶斯基（Igor Stravinsky）某次接受訪問時，當主持人問他一生中最感到驕傲的時刻，是不是在新曲首度公演的時候？還是功成名就而掌聲四起時？他回答說：「我雖然坐在這裡接受採訪已經好幾個小時，可是卻一直不斷地為新曲中的一個音符絞盡腦汁。我在想到底是『1』還是『3』比較好？而當我最後終於找尋到那一個音符的剎那，便是我人生中最快樂、最驕傲的時刻。」

事實上，很多成功人士談到自己的成功祕訣時，都會像史達拉汶斯基一樣，在言談中展現他們對自身工作的熱忱與激情。對他們來說，工作除了帶來收入之外，也帶來了無窮的樂趣，並且驅使他們釋放自身的真正潛能，創造無限可能的人生風貌，而不論是運動員、藝術家、科學家或商務人士，一旦對工作抱持熱忱，往往就會積極進取，遇到困難時也能勇於面對處理，因為工作不再單純地與收入有關，更重要的是它能實現個人的人生目標。

明智的職場人士應深刻牢記，在沒有達到自己的學歷、能力、精力所能達到的事業頂峰之前，不應只將工作定位成為了賺錢而已，僅僅把目光放在幾千元的加薪幅度、幾個月的年終獎勵，很容易就會讓德西效應發酵，而為了避免落入「不知為誰辛苦為誰忙」的工作窘境，適時檢視並調整自己的工作狀態，可以協助你在工作與生活中取得平衡，體現自己的人生價值。

四大面向的思考能幫助你破解德西效應

職場生涯發展有一個不變的事實是，職位的升遷、薪水的調升、生活品質的改善，以及個人成就感的滿足，都是建立在把自己的工作做得比別人更出色的基礎上，而當你對工作感到倦怠、失去動力與幹勁，甚至面對高額獎勵也興趣缺缺時，要是不著手找出原因，及時調整，往往就會讓德西效應的負面作用有可趁之機，如此一來，不但容易影響你的日常工作，連帶地也將造成身心的沈重壓力。此時，你可以從以下四大方向加以思考，進行自我檢視與調整。

1. 工作真的很枯燥嗎？重新思考你的工作價值

許多時候，人們在同一個工作崗位上待久了，容易對每天要處理的日常工作感到厭倦與無感，而當你產生這樣的想法時，與其緊緊抱著負面情緒不放時，讓自己更加厭膩工作，不如聚焦在「工作內容」的思考上。你可以審視自己的工作能帶來何種貢獻與成就？它是否還有值得學習的部分未被發掘？如果有機會工作自主，你希望如何執行這份工作？往往透過重新檢視、思考自身工作的價值，能夠幫祝你以不同角度看待工作，提振精神，也可以讓你看清自己的職場發展計畫是否到了需要調整的階段。

2. 老是無法升官？權衡你的升遷機會

在同樣職位停留一段時期，有時意味著工作穩定，然而職位長期沒有調動，遲遲無法晉升，也會使人感覺工作沒有挑戰性卻又無法突破，進而陷入職場發展停滯的低潮期。你可以檢視職位沒有往上調動的原因，例如是工作表現其實不夠出色、人事沒有空缺，還是內部升遷管道不夠順暢、人事選拔機制有瑕疵？這有助於你從公司角度重新判斷局勢，並且評估自己的升遷機率有多少，又要補強哪些不足之處，從而擬定下一步的職場發展計畫。

3. 再次檢視你的職場生涯規劃

對個人工作發展不斷設定後續目標的人，才能保有追求前進的熱情與動力。如果你對自己的工作前景感到茫然，或是認為自己偏離了原先的職涯規劃，此時，請再次檢視你對自己的工作期許，這將能協助你釐清自己接下來該往哪裡走，以及職場生涯規劃是否該進行調整。假使思考過後，你有意爭取調職、轉換工作環境，甚至轉換跑道，最好能循序漸進採取行動，同時確認當下自己應具備的工作條件有哪些，如此才能讓你在不偏離個人職場發展目標的情況下，穩健前進。

4. 為自己注入活水，保持成長狀態

接觸新工作、新任務時，好奇心與新鮮感常促使人們樂於嘗試很多事物，並且較易激發潛能，倘若當下的工作對你已經不具任何挑戰性，你可以試著主動爭取不同型態的工作項目，自我突破，或是參與在職進修、培養其他工作專長的課程，這除了能吸納新知、提振工作士氣外，也可以讓自己保持成長狀態，不會停留在原地踏步。當然了，你也可以安排軟性的活動課程調劑身心，抒解壓力，工作賺錢固然重要，但是若不懂得一張一弛的道理，生活也會失去原本的積極意義。

面對工作，我們需要以責任、創造和成就來完成自我實現，當然同時也有理由享受這種付出帶來的快樂，以休閒和享樂來調養身心，創造生活。工作是人生的一部分而非全部，財富是維繫生活的手段而非目的，一旦成為工作機器與金錢奴隸都不會讓人過得快樂；在工作時聚精會神、認真以赴，也別忘了閒暇之餘適度放鬆身心，經營生活，唯有讓自己合理安排生活，求取工作與生活的平衡狀態，才能真正成為人生的成功贏家。

德西效應你可以這樣用！



1. 隨時檢視自我的職場生涯規劃，賦予工作更深層的意涵



從事自己所愛的工作，促使人們能對工作懷抱著熱情和喜愛，全力以赴，但如果陷入職場發展低潮期或工作倦怠時期，重新審視、檢視你賦予工作何種意義，並且釐清你希望從工作中實現哪些更高層次的自我價值，將有益於職場規劃的妥善安排。



2. 管理階層應善用心理激勵與實質獎勵，提升組織效能



提供高額獎金、建立獎勵制度的目的，經常是為了激勵部屬有更出色的工作表現，但以外部報酬作為激勵手段的同時，也應注意部屬的成就感、自我價值實現等心理需求，否則光以獎金作為工作誘因，很可能造成整體工作表現下滑，反而弄巧成拙。

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書籍介紹

《職場生存解答書》，創見文化出版

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作者：葉惠瑜

凡是有點社會經驗的人都知道，在快速變動的現在社會，很多事情不能只從表面上理解，往往是真真假假，令人難以捉摸。且每個人都渴望取得優勢的生存條件時，競爭總會被無限放大、擴張，令人相當焦慮，反映出現在職場普遍存在的心理焦慮。

本書點出心理定律的無窮奧秘，共介紹了破窗理論、墨菲定律、手錶定律……等31種最值得參考與學習的黃金定律及法則，可視為你在職場走向成功的生存指引，豐富你的社會常識。書中依序從個人自信的建立、人際關係經營、職場生存、工作方式、超越自我等五大主題切入，分章闡述最有效的職場黃金生存心法，並穿插案例故事，深入淺出地帶出各心法能帶給我們的啟示，幫助讀者積極思考、行動，導正正確的生活觀和生活方式，知道在什麼情況下該如何因應；也另規劃了應用技巧及心理測驗，協助讀者更準確地定位、瞭解自己，在重新審視、適度調整下，能為人生帶來良性改變。

Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航