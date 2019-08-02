菸民們最不平衡的，是台灣「吸菸救國」的奇怪財政制度

文：羅承宗（台大法律學士、碩士，輔大法律博士。現為南臺科大財法所副教授兼所長）

從7月22日蔡英文總統專機返抵國門算起，「國安團購私菸案」已過了頭七。對於有興趣瞭解本案來龍去脈的社會公眾來說，在這短暫數日內，許多優質好文，值得一讀。 例如：針對「走私」與否爭辯，法律學者胡博硯迅速且清楚地撰文剖析了《懲治走私條例》、《菸酒管理法》與《海關緝私條例》各自適用範圍。

前檢察長凌博志在臉書發文大膽揭露本案調查局「羞辱式突襲」總統背後可能潛藏的政治意圖，指出整個調查體系不管老鳥或新進，大多數人信奉的是黨國優先於體制，意識凌駕於專業狀況，令人驚訝。而為何是與華航合作？查詢維基百科，又可上溯至1959年，政府與中國國民黨共同成立的那段黨國威權時期企業發達史說起。

總之，要門道的聽閱人，與其看電視裡若干欠缺專業背景的萬能名嘴乃至政治人物說書講古，倒不如上網閱讀這些深度文章，比較實在。

到頭來，為什麼國安人員會想夾帶私菸？

即將上路的108課綱，宣稱強調的不是記憶與記誦，而是統整思辨導向。堂堂國安人員，俸給也較一般常民百姓豐厚，為何仍要以身犯險，趁總統出訪之便夾帶免稅私菸？新時代的高中生，不能只是找出正確的法條，還要懂思辯背後結構性的成因。

尤其，根據華航最新提供資料，總統專機團購菸品紀錄最早可回溯到2006年前總統陳水扁任內的群峰專案，當時數量還只有119條。往後2007年嘉欣專案、宏誼專案、第二屆群峰專案、2008年隆誼專案、蓮太專案、2009年敦睦專案、久睦專案的菸品數量都還在千條以下。

2010年馬英九任內的久博專案團購數量突破千條，達1683條，隨後幾次專機任務團購的菸品數量持續創新高。2014年興誼專案達1768條，2015年久揚專案近3000條，2016年馬英九任內最後一次出訪的久安專案3677條。這一路正向攀升趨勢，若以108課綱精神，必須要統整性地從這十幾年來我國菸民的地位與經濟負擔，一併思辯。

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為什麼越帶越多？試試對照國內菸捐的漲幅

詳言之，走私作為一種古老的地下經濟，重點在於逃避各種地上化的稅賦雜捐，反映的是最原始的經濟市場供需。普羅大眾有需要的商品，就會有人以供給為業為生。只是，當地上化的稅賦雜捐越多越高，則地下化供給的誘因就越強越大。

連國安人員也藉機走私大量菸品，關鍵當然不在自用，而係牟利。背後癥結，在於菸品除了產銷成本與廠商利潤外，在「寓禁於征」思維下，菸品上面還堆疊了比一般貨物高的菸稅，2002年以後更加上了《菸害防制法》規定的菸品健康福利捐。

以這批免稅菸裡最大宗的七星來說，一條免稅菸價格大概是630元，台灣機場實際販賣價格為670元，而坊間便利商店一條七星菸則賣1250元。同樣是包含製造銷售成本與利潤下，坊間「已稅已捐菸」高出來近600元價差，就是21世紀台灣菸民哀愁的所在。一包原本可以用一個簡易菜飯便當金額購得的菸，在政府稅捐制度下，如今卻要兩個簡易菜飯便當才能換得，能焉不苦？

「吸菸救國」的稅務結構，把抽菸變成一種「榮耀」

信奉健康至上主義者，或許會拋出「吸煙過量有害健康」警語，告誡菸民戒掉壞習慣，迎向健康人生云云。只是，抽菸作為人類古老的成人嗜好之一，從傳統燃燒菸品，到新興的加熱菸與電子煙，市場供需永遠伴隨著人類社會存在。尤其對於台灣菸民而言，以高額花費抽「已稅已捐菸」，更有一種特殊的榮耀。

近年來，政府光是從菸民身上收取的菸品健康福利捐每年即達200、300億元規模。而這些鉅金，根據菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條規定，50%需用於全民健康保險之安全準備及補助經濟困難者之保險費。

若從德國「特別公課」要求收入與支出間要具備合理正當聯繫性觀點來看，這樣的規定讓人困惑。人會生病，原因經緯萬端。全民健保的支出裡，跟吸用菸品有關者，邏輯上僅止於一部而非全部。而經濟困難無法支付健保費者，更與吸菸者無關。換言之，向菸民徵收的龐大菸品健康福利捐，事實上有大部分都是耗費在與菸品吸食欠缺實質關聯性的事項上。

再者，台灣進入高齡化社會後，長期照護變成政府重要施政項目之一。如前所述，健保制度照顧的是「病」，將菸品健康福利捐花在諸多跟抽菸無關的公衛開支上，已欠缺合理性。而長照制度照顧的是「老」，理應跟抽菸關連性更加遙遠。

有趣的是，《長期照顧服務法》第15條所規劃的長照財源裡，最重要的財源收入是「菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收新臺幣590元調增至新臺幣1590元所增加之稅課收入」，目前長照發展基金8成收入來自於此，亦為晚近菸價持續攀升的成因。

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由此觀之，「已稅已捐菸」雖貴，但是我國維繫健保與長照財源收支運作不可或缺的重要支柱。儘管十數年來備受菸害法令打壓限制，甚至電視八點檔的壞蛋可大方殺人放火侵佔公款，但絕不可抽菸。承擔如此公衛重責的菸民們，依舊忍辱負重，情意相挺這個國家，抽得光榮，抽得有社會公益性。

「國安團購私菸案」這個司法乃至政治事件，終究會隨著時間流逝而逐漸讓人淡忘。但菸民的哀愁與榮耀，卻是社會百姓的日常。執政黨層峰在危機處理之餘，也值得好好檢視一下菸民的真實處境。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航