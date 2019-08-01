軍政府槍殺5名示威學生，蘇丹全國奮起抗議當局宣布「無限期停課」

（首圖為7月18日的蘇丹的抗議示威行動，非槍殺案現場照片）



蘇丹經歷了數個月的民主運動，群眾不斷示威力抗血腥鎮壓，終於在7月初時迎來30年獨裁總統下台，後來接手的軍政府也願與民間反對派共同執政。然而不到1個月，部分城市因燃油與糧食不足，再次引發抗議活動，29日遊行中爆發衝突，軍隊對民眾開槍，導致5名中學生與1名成年人身亡，再度引爆全國民眾怒氣，30日全國學生發動罷課要求為無辜人民討公道，迫使政府下令各學校無限期停課。

《轉角國際》報導，7月5日，蘇丹民主派運動代表與掌管政權的「軍事過渡委員會」（TMC），簽署了由衣索比亞、美國與非洲聯盟從中斡旋的《過渡政府協議》，維持超過8個月、造成超過300名平民犧牲的蘇丹民主革命，終於暫時告一段落。雙方針對過渡政府的組成取得了基本共識。



然而在7月29日，位於蘇丹中部、具有200年歷史的交通中樞城市歐拜德（El-Obeid）街頭出現了大批國高中生發起「學運」。這些年輕學子的抗爭訴求，主要針對政府貪腐、軍方扣押物資資源，讓配給失調導致了全城的「油荒」與麵包短缺。

在示威過程中，軍政府部隊朝學生隊伍「實彈開火」，最終造成6名示威者死亡、其中5名罹難者都是約15歲手無寸鐵穿著制服的中學生，這起悲劇讓全國各級學校同聲悲憤，包括師生、家長與一般市民民主運動者重回街頭，高聲反抗「一再朝平民開火的軍隊暴政」。

《風傳媒》報導，30日，包含國小兒童、中學生、大學生等學生都罷課佔領街頭，影片可見他們背著書包喊著口號：「罷課直到終結暴力！」《中央社》報導，大批學生穿著制服走上首都喀土木（Khartoum）的街頭，手中揮舞國旗且反覆呼喊「殺害學生就是殺了國家」、「人民想要為殉難者的權利奮鬥」等口號。

《中央廣播電台》報導，示威民眾指控，令人聞風喪膽的「快速支援部隊」(Rapid Support Forces)，竟然以實彈開槍攻擊年輕學生。《中央社》報導，一個醫生團體指出，當天還有一人傷重不治，因為他的頭部被子彈擊中，但沒有說明這個人是否為學生。

《轉角國際》報導，RSF的前身，是蘇丹西部、達佛地區的阿拉伯牧民軍閥達加洛中將（Mohamed Hamdan Dagalo）的私人民兵部隊，在過去涉嫌參與種族滅絕罪、反人類罪等各種嚴重的戰爭罪行，是蘇丹最令人聞風喪膽，也最具備戰鬥實力的「惡人部隊」。

《風傳媒》報導，面對學生全面罷課的窘境，軍政府只好下令，全國學校31日起全面停課，包含幼兒園、小學、國高中，直到另行通知為止。

軍方領導人、軍事委員會主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）立即發表聲明譴責發生在歐拜德的殺戮事件「令人遺憾與悲傷」，「殺害和平示威的公民是不可接受，也是必須立即追究的罪行」。非洲聯盟稍早也提出呼籲，要求蘇丹當局對殺害年輕學子的人進行迅速審判。

《轉角國際》報導，然而30日的蘇丹全國大示威，卻再度遭到蘇丹軍政府的強力清場。以首都喀土木為例，部隊不僅朝抗爭隊伍發射催淚瓦斯，還直接用實彈恫嚇射擊。

《中央社》報導，蘇丹反對派陣營與軍方本月稍早簽署權力共享協議後，雙方原定今天要進行對話，商討未來如何設置文人政府。然而，反對派陣營領袖取消了今天的朝野會談。

反對派陣營談判代表哈吉（Satea al-Haj）說：「我們的談判團隊還在奧比德，所以今天不會跟過渡軍事委員會（Transitional Military Council）進行談判。」

《CNN》報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）則呼籲蘇丹當局就這起鎮壓展開調查，並追究犯罪者的責任，基金會的聲明表示：「沒有任何小孩應該穿著制服下葬。」聲明並指遇害的學生年紀在15歲到17歲之間。基金會也敦促所有參與暴力活動的人應該隨時保護兒童，並按照他們在國際人道主義法和人權原則下的義務，使他們免受傷害。

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核稿編輯：楊之瑜









