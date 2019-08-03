以黑色幽默揭露四道韓國社會問題，《寄生上流》直指全球難解的殘酷真相

文：Angeline Hsiao、Tony Lin

首部獲得坎城金棕櫚獎的韓國電影《寄生上流》 ，講述過著無業遊民生活的一家四口，在兒子靠著假文憑到富豪家庭擔任家教後，決心密謀闖入上流社會。此舉讓兩個截然不同的家庭有了意外的交集，卻也因而引發一連串不可收拾的意外。

導演奉俊昊精準的以大眾角度切入故事，一層一層揭發潛藏在喜劇包裝下的殘酷現實，千萬別把這部電影當作警世寓言，因為它所點出的社會命題是真實發生在世界各個角落的，如同電影宣傳的一句標語：「下流人做上流夢，上流人做下流事。誰才是社會的寄生蟲？」

階級論人

常看韓綜或韓劇的話，一定能感受到韓國人非常重視「倫理」，從家庭、學校到職場，長幼輩分、學長學弟制充斥著他們的生活。在台灣做自我介紹時，講個名字、興趣、哪裡人可能就差不多了，但在韓國，自我介紹一定會說出自己是哪一年出生的，如果遇到同年出生的甚至還會再追問月份。

這麼講究是因為韓國人在確認對方的年紀後，才知道說話時該使用「敬語」還是「半語」，哪怕只是早出生個一天都得用敬語互動，這樣的習慣從國小就開始養成了。但也別想說為了表現自己很有禮貌，所以待人都用「敬語」，因為這樣會讓晚輩以為自己是不是做錯了什麼被你討厭，反而弄巧成拙讓人覺得你難親近。

貧富差距

在台灣如果失業還可以出來賣賣雞排、開開早餐店，但在韓國你可能連賣個泡菜都有困難。這是因為韓國的許多產業早已被大財閥壟斷，而這一切的起源得追溯到1971年，朴正熙總統決定扶植特定的企業做為提升韓國經濟的主要方向，除了挹注龐大資金外，也給予壟斷性的特許權利，使得公司規模得以迅速成長。

這種官商之間的「裙帶資本主義」一直到現在都難以消除，因而在南韓人抱怨社會不公時，財閥絕對是眾矢之的。控制財閥進而成為每次大選的政治口號，好比說「經濟民主化」便是2012年總統大選約束財閥的代號，但政府的實際作為卻很有限，唯一比較顯著的應該是韓國近幾年瘋狂調漲基本工資，但這卻也造成了下一個社會問題。

失業風潮

為了因應政府的薪資調漲，大財閥只好減少人力成本，大量裁員，更別說是那些努力在社會生存的中小企業。根據今年五月的統計報告，韓國青年的失業率高達11.5%，創下近19年來的最高值。

在這個變遷快速的時代裡，大部分年輕人都希望能找到穩定、安逸的工作，而在韓國只有兩條路可以走，除了進大企業工作外，就是到公部門上班，但前者常常出現上百人應徵一個職缺的窘況，後者錄取率則大約落在3%左右。為了在競爭如此惡劣的環境下取得一席生存之地，韓國從小在教育上便有著「名校迷思」。

名校迷思

今年二月剛播畢的韓劇《天空之城》（SKY Castle）正是以上流家庭培育子女成為成功人士的社會諷刺劇，片名的「SKY」便是以韓國三大學府的首字母做為縮寫，強調父母如何以愛之名逼迫孩子讀書，只為了搶奪擠進名校的門票——對他們來說，讀了名校才能延續這個家庭的上流地位，也才有機會得以進入大企業工作。

而無論你是要考進名校或是要考公務員，補習是許多人必經的一條路，韓國的補習風氣甚至可能比台灣還要嚴重，根據統計，韓國有超國七成的學生上過補習班或興趣班，每個學生平均一個月花費約台幣7400元在私人教育上，不過台灣這方面也沒有落後太多，補習費大約在5000元左右。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷