健康的筋膜來自健康的足部──淺談「五指襪」的優點

健康的全身筋膜，來自健康的足部。足部筋膜影響全身，在我的書中已經提到很多。這裡講一個超級重點，為什麼一定要穿五指襪。

Photo Credit：堡醫師

大家可以從上圖看到，一般的襪子因為裁縫車工的關係，在兩側有額外的布料張力向內。短期可能感覺不明顯，但長久10～30年之後，這微小的張力可能累積，造成拇指外翻、腳趾變形的機率增加。

再看到五指襪與赤足比較，幾乎不會造成腳指頭的變形，因此對足部健康許多。

Photo Credit：堡醫師 高丹數絲襪如同裹小腳

女生長期穿高丹數就如同現代裹小腳一樣，對身體的筋膜極不健康，更容易促成拇趾外翻及腳趾變形。上面左圖穿高丹數絲襪的腳，體積被擠壓成赤足的91%。

堡醫師已經無法穿一般的非五指襪了，因為「回不去啦」，用文字無法表達，穿穿看就知道了。

Photo Credit：堡醫師 健康的腳趾頭，五根趾頭自然向前且自然分開。無跨趾、拇趾外翻等狀況。

上面這是堡醫師的腳，經過20年也沒變形。

Photo Credit：堡醫師 一般的襪子前方會有圓弧狀，導致第一趾及第五趾會受到向內的不正常力量。長久下來會影響足部力量的平衡，導致足部緊繃，進而全身緊繃。

五趾襪使每一根趾頭都可以正常分開，無過度之襪子張力，更增加抓地力，足部小肌肉就不會異常緊繃。

除此之外，五指襪還有下列額外功能：

舒緩足底緊繃、小腿緊繃、腰部緊繃

改善拇趾外翻、扁平足

增加抓地力

防止水泡

抑制腳臭（竹炭纖維）

增加保暖，促進血液循環

快一起來穿五趾襪吧。

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航