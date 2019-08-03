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2019/08/03, 健康
健康的筋膜來自健康的足部──淺談「五指襪」的優點
Photo Credit：堡醫師
我們想讓你知道的是
一般的襪子因為裁縫車工的關係，在兩側有額外的布料張力向內。這微小的張力可能累積，造成拇指外翻、腳趾變形的機率增加。五指襪與赤足比較，幾乎不會造成腳指頭的變形，因此對足部健康許多。
唸給你聽
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健康的全身筋膜，來自健康的足部。足部筋膜影響全身，在我的書中已經提到很多。這裡講一個超級重點，為什麼一定要穿五指襪。
大家可以從上圖看到，一般的襪子因為裁縫車工的關係，在兩側有額外的布料張力向內。短期可能感覺不明顯，但長久10～30年之後，這微小的張力可能累積，造成拇指外翻、腳趾變形的機率增加。
再看到五指襪與赤足比較，幾乎不會造成腳指頭的變形，因此對足部健康許多。
女生長期穿高丹數就如同現代裹小腳一樣，對身體的筋膜極不健康，更容易促成拇趾外翻及腳趾變形。上面左圖穿高丹數絲襪的腳，體積被擠壓成赤足的91%。
堡醫師已經無法穿一般的非五指襪了，因為「回不去啦」，用文字無法表達，穿穿看就知道了。
上面這是堡醫師的腳，經過20年也沒變形。
五趾襪使每一根趾頭都可以正常分開，無過度之襪子張力，更增加抓地力，足部小肌肉就不會異常緊繃。
除此之外，五指襪還有下列額外功能：
- 舒緩足底緊繃、小腿緊繃、腰部緊繃
- 改善拇趾外翻、扁平足
- 增加抓地力
- 防止水泡
- 抑制腳臭（竹炭纖維）
- 增加保暖，促進血液循環
快一起來穿五趾襪吧。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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