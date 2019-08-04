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2019/08/04, 生活
【插畫】毛孩上廁所姿勢改變，可能是健康危機？
汪喵星球
我們想讓你知道的是
貓貓是愛乾淨的動物，尿尿時會把屁股貼緊貓砂，便便時則會抬高屁股。如果貓貓「抬高屁股」、「全身用力」甚至「發出哭哭聲」卻沒有任何排泄物時，可能代表便秘或尿道不舒服了。
唸給你聽
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毛拔麻都知道，毛孩的便便和尿尿是檢視健康狀況很重要的依據，但你們知道嗎，某些上廁所的姿勢也代表健康警訊喔！
貓貓是愛乾淨的動物，尿尿時會把屁股貼緊貓砂、避免尿液噴濺；便便時則會抬高屁股、讓便便自然落下。如果貓貓「抬高屁股」、「全身用力」甚至「發出哭哭聲」卻沒有任何排泄物時，可能代表便秘或尿道不舒服了。
此外，也有更多毛孩的尿尿警報，包括：
- 家中四處滴尿
- 頻繁跑廁所，但幾乎沒尿
- 尿量暴增或驟減
- 頻繁舔舐生殖器或肛門
- 尿液顏色改變 ( 血尿 )
若貓貓狗狗有以上狀況，建議趕快就醫檢查比較安心！
最重要的是：沒事多喝水
膀胱中的尿液是無菌狀態，但外在環境的細菌會從尿道口悄悄鑽進身體，如果毛孩喝水不足、排尿量太少，就沒有把細菌沖出體外的機會，就容易引起泌尿道疾病，所以吃濕食，對貓貓狗狗而言是非常重要的事！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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