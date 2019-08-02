第三勢力鬼門開：綠營裂解大勢底定，蔡英文輸了對誰有好處？

文：雁默

在私菸案籠罩民進黨的當下，8月1日柯文哲宣布組建「台灣民眾黨」，林昶佐宣布退出時代力量黨，小綠正式崩裂。同一時間，中國宣布暫停核發47個城市的台灣自由行申請，讓民進黨突然面臨多方衝擊。而這天也是農曆7月1日「鬼門開」的日子。

這一天的劇變對蔡英文而言，利多還是利空？無論如何，都得拜拜「好兄弟」了。

柯文哲造不造得了原子彈，必須要看郭台銘

去年九合一選前，我就曾說過柯文哲必然組黨，理由是，唯有組黨，政治路才走得長；況且，柯的支持族群最容易變心，不搞團體戰是走不下去的。柯文哲這九個月來多次公開抨擊政黨政治，視之為包袱，但阿北的話聽聽就好，隨時會改變，現在果然自我打臉，該揹的包袱還是要揹。

柯文哲組黨宣言這麼說——政治不難，找回良心而已，從政不難，莫忘初衷而已。所謂「宣言」，肯定都是滿口仁義道德的，看阿北的政治路，真相其實是：

政治不難，嘴刀犀利就好，從政不難，勤求關注即可。

基於民調大數據，以「非典型嘴刀」自我建構一個另類偶像，阿北做了台式民主的標準示範。只要滿足商業媒體「求吸睛」的本質，以及民眾的獵奇心態，柯文哲總是知道什麼時候該餵什麼飼料給嗑瓜群眾，以做為庶民談資。

那麼，當競爭對手看破阿北手腳，以相應不理的態度防止柯文哲自我炒作時怎麼辦呢？阿北還有一招，就是去蹭當紅偶像，偷取他人光環以求關注。前有韓國瑜，後有郭台銘，柯文哲只能依附在大鯨魚的身上才得以前進他的政治路。

組黨為哪樁？綠營一般判斷，這代表柯文哲參選的機率很低，只靠自己反正也選不上，因此目標轉向攻取10席以上立委，以維持未來的政治能量。但就現階段而言，這是民進黨聊以自慰的說法，因為柯文哲是否參選，端視阿北蹭郭台銘「求關注」的成效如何，尚不能驟下結論。

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換言之，無論柯文哲組黨與否，都不重要，關鍵在於郭台銘的動向。

「郭柯配」的機率極低，並不是因為兩人都想做老大，而是因為彼此支持票源重疊，在藍綠必然歸隊的狀況下，中間選票最後會剩下僅一成左右，「郭柯配」必輸無疑。同理，郭台銘獨立參選亦是必輸，郭董畢竟沒有政黨的立委參選部隊協同作戰，錢再多也難以短期產生自己的軍團打地面戰。郭台銘與王金平搭配，脫黨參選？絕無可能。

這就是柯文哲組黨的關鍵因素，要蹭郭，就得準備好裝飾門面的地面部隊以促成「郭柯合」，合作只推郭出來選，一旦成局，進可壯「台民黨」的聲勢與勝選機率，退可接收時力黨分裂的紅利，以增加白營勝算。無論結果如何，只要支持度與民調榜首者拉近到誤差範圍，柯就會參選，否則索性專注於「台民黨」政黨票的經營，取得未來從政的資金與人力資源即可。

郭台銘就是柯文哲的原子彈，也是阿北目前唯一能藉以自救的槓桿。除此之外，其他柯陣營所放出來的說法，都是故弄玄虛，不必浪費時間分析之。

時代力量之死與活：「小綠派」對時局的判斷的混亂與膚淺

小綠時力黨的分裂隱憂，早在九合一後黃國昌卸任黨主席時就已顯現，內部翻臉之因素無他，路線鬥爭而已。政黨理念與選舉現實的衝突，任何政黨皆有之，路線之爭是政黨生存永恆的待解問題，小綠之所以跨不過這一關，說到底，就是理念換不到等額的選票而已。

退黨的林昶佐與決定留下的洪慈庸是現任立委，也是黨內主張依附民進黨甘做小綠的主將。但同樣這兩個人，在九合一選舉時不惜自我凍結台獨理念，蹭上主張「兩岸一家親」的柯文哲，以爭取議員席次，而且還獲得成功。相對地，堅持黨性獨立的黃國昌反對蹭柯路線，卻在席次上全軍覆沒。至此，分裂即是注定，即便林洪代表的「小綠派」選後馬上與柯翻臉，但2020大選挺蔡與否，又成了解不開的難題。

之後，黃國昌便走自己的路，蹭網紅館長反紅媒以圖東山再起，並聲言若時力黨甘做小綠，他就離開，再爆民進黨私菸弊案，華麗轉身。此舉當然嚴重衝擊內部紛爭不斷的黨路線，「小綠派」公開質疑黃國昌「這樣好嗎」，黨中央則在蔡英文灰頭土臉，支持度下滑的此刻，偏向黃國昌堅持的黨性獨立。

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蔡英文這一端，除了收編與時力黨同源的林飛帆以裂解小綠外，還在立委提名上禮讓林昶佐與洪慈庸，形同以大刀將時力黨切成兩半，時力黨中央立刻面對「保黃」還是「保林洪」的抉擇。在此緊要關頭，阿北突然宣佈組黨，時力黨的「小綠派」失勢便成定局，因為柯與時力黨的支持者也重疊，挺蔡等於拱手為台民黨送上自己的支持族群。

這看似複雜的情節，其實也很簡單，終歸一句話——時力太小咖，實力不足耳。這個小黨即便是明星級的黃國昌，其「昌粉」數量也遠遠不及「柯粉」，若黨性不夠獨立，最終的結局就是泡沫化的「台聯黨」，林飛帆遁入「大綠」就是最佳明證。

年輕選票這塊小餅，時力想與「表面反蔡」的台民黨搶食，唯一的途徑就是爭搶民進黨內的「反蔡」選民，從目前看來，也就是「挺賴」選民。因此，這個關鍵點「挺蔡」殊為不智，也顯示林洪的「小綠派」因現實路線贏了九合一，又因理念路線選擇「挺蔡」，對時局的判斷非常混亂且流於膚淺。

洪慈庸留下，可能是民進黨的意思，因為完全沒有「小綠派」的聲音，時力黨將與民進黨漸行漸遠。相對地，對時力黨而言，洪慈庸的存在是追求黨性獨立的阻礙，與黨內裂痕難以弭平的變數。

時力黨的死活，是操之在蔡，操之在柯，抑或操之在己，就看此黨的立委提名策略與選戰訴求，能否開闢一條有別於蔡柯的路線。總之，目前就是半死不活，正在加護病房。

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綠營鬼門開：蔡英文輸了對誰有好處？

以支持者版圖視之，台民黨與時力黨都是綠的，在阿北製造原子彈以自重的此刻，綠營分裂大勢底定。

私菸案之所以影響深遠，在於原就不滿蔡英文調高菸稅的綠民，反蔡的情緒只會更高，而這個族群都相當草根，是民進黨的長期支持者隊伍。雖不能說，這批選民就此放棄了民進黨，但排斥蔡英文一人，棄投的理由已足夠充分。重點在於，他們是否還有其他選項，投票意向如何分流？

從各種民調看來，蔡英文近來支持度上升，來自於年輕選民的回流，但這個層次的選民不穩定度最高，投票率最低，隨時可能分心或灰心。台民黨與時力黨想求得關注，唯有將議題導向「討厭民進黨＋討厭國民黨」，以撐出第三勢力的一片天。而正由於這兩個小黨的支持者多綠民，第三勢力就成了民進黨的鬼門關與「鬼門開」。

只要原本支持民進黨的年輕選民，大批出走至第三勢力，蔡英文必輸，民進黨賴以維持大黨規模的主將，便只剩閃避鬼門的賴清德。因此，蔡下架，對賴才有利，也才有足夠份量在蔡落敗後收拾舊山河，重整大綠小綠的競合關係以對抗藍營。

四面楚歌的蔡英文想勝選，唯一能指望的是藍營的鬼門開，簡單說，也就是郭韓分裂。橫亙於郭韓之間的大山，是旺中集團老闆蔡衍明，如何處理，只在於賣菜郎的一念之間。

在複雜的選情下，現在影響台灣政局的關鍵，是郭台銘，他處於絕對優勢的地位，俯瞰藍綠白的跳蹦。郭董根本不必脫黨參選，只需要與台民黨似有若無地眉來眼去，但又不斷強調自己對黨的忠誠，並冷處理韓國瑜的整合，整個台灣就是以郭為核心繞轉。

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中國網民形容柯文哲是「攪屎棍」，不能再貼切。台民黨一出，綠營鬼門開，時力黨崩裂，民進黨頭大。即便郭柯「半合不合」，只要不是壁壘分明，柯文哲都能保證挖出一大塊綠營選民大餅。至於藍營選情是否受影響，端視郭董「與柯的距離」如何拿捏，利與害很難說。

但若局面變成毫不曖昧的「郭柯合」，韓粉，英粉就會集結，毫不含糊地毀郭護主。最大受益者是柯文哲，因他能收割狀況外的郭粉，確保政黨票。受傷最慘重的將是郭台銘，因台民黨不是自己的黨，大老闆將自己插在牛糞上，純粹是毀棄一世英名的愚行。

總言之，綠營鬼門已開，接下來要過鬼門關的，便是藍營了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航