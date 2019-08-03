香檳王Dom Perignon：東尼史塔克的炫富酒，航空公司招待VIP的首選

酒哥今天要來說說，鋼鐵人與香檳王的故事。在鋼鐵人第2集中，鋼鐵人在世界各地的維和行動與日俱增，而為了維持胸前的微型電弧反應爐持續運作，東尼的身體也出現了嚴重的鈀中毒反應，導致自己的那一長串頭銜（天才、億萬富翁、花花公子、慈善家）又多了一個——將死之人。電影中段，在慶祝東尼生日（可能是最後一個）的狂歡派對上他選擇了香檳王——Dom Perignon作為派對用酒，究竟這支酒有什麼樣的魅力足以讓一個超級英雄選擇做為自己最後一個生日派對的宴飲門面呢？雖然最後還是進到了鋼鐵衣內的排泄過濾系統（倒）。

什麼是香檳王

香檳王（Dom Perignon），是路易・威登集團（LVMH）旗下的一款旗艦香檳，和許多朋友常見的Moët & Chandon，在品質上可說是大不相同。其商業化的產量、昂貴的價格及精美的設計，除了是夜店與酒店的最愛之外，更是各大航空公司及五星級飯店招待VIP客人的首選。要做一瓶頂級的香檳並不困難，但這麼一款商業導向的產品，即使每年產量高達五百萬瓶，要在品質上維持穩定極高水準，那可就非常不容易了。

香檳王為什麼叫Dom Perignon？

相傳在17世紀時，位於香檳區Hautvillers村裡的一個教堂，有位負責管理教會酒窖的僧侶叫做Dom Perignon（馬上破梗）。等一下！酒哥你這話怎麼說的，出家人怎麼能喝酒呢？你若怎麼想，就大錯特錯了，大多數傳統的基督教儀式裡，都有所謂的聖餐。教眾透過分食聖餐，來緬懷當年耶穌「我不入地獄誰入地獄」的精神，而麵包代表耶穌的肉，至於耶穌的血，當然就是葡萄酒啦！為了符合每天「喝酒」修練的需求，不只香檳區，連著名的法國勃根地區葡萄酒，當年也是由眾僧侶所開發的。

既然每天都得喝葡萄酒，當然得想盡辦法讓它變得更好喝來犒賞自己每日的辛勞，於是這位Dom Perignon先生，便如酒哥般一頭鑽入了葡萄酒的世界當中，在當年缺乏真空密封技術的情況下，最後透過二次發酵的技法，發明了世界上的第一瓶香檳！

經過了數百年，Moët & Chandon做為香檳市場的霸主，為了建立新的產品線吸引高消費族群，在1921年時借用了這位老兄的名字，推出了這世界上第一款商業化的高階香檳！

香檳王的P2／P3是什麼意思？（給酒鬼的Bonus）

一般消費者不會注意到，香檳王除了一般的酒款之外，還有專為葡萄酒愛好者及收藏家所準備的Second Plénitude以及Third Plénitude，也就是所謂的P2/P3（2014後取代Oenotheque系列）。普通香檳王（P1）從葡萄採收到上市大概需要7-8年的時間；P2的話則依酒款狀況需12-15年，價格也會翻個數倍；P3更是稀少，得等上25-30年的時間，每瓶售價至少也要5萬台幣起跳了；而且只有極佳的年份才會被拿來作成P2/P3。

你可能說：陳年的話我也會，租個恆溫酒窖，買個幾打香檳王陳個5年10年再拿出來賣不就能賺錢了嗎？傻孩子，如果這麼簡單，酒哥自己早就賺翻了還來跟你分享？

與一般陳年反應不同，P2/P3更延長了香檳在二次發酵後，瓶中的酵母殘渣或與酒液接觸而產生的Autolysis化學反應。這樣的化學反應帶來香檳那如同麵包，蜂蜜，優格般的香氣，以及更佳圓融滑順的口感。加上堪稱完美溫度及濕度控制，最終才成就了貴鬆鬆但收藏家們仍趨之若鶩的P2/P3酒款。所以牛牽到北京還是牛，你自己買瓶P1回家放個10年，也只會變成個老10歲的P1而已喔！

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本文經英倫酒哥說說酒同意授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航