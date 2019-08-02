日本把南韓踢出貿易出口「白名單」，南韓放話廢除「軍事情報協定」

8月2日，日本決定將把南韓從貿易出口的「白色名單」剔除，一旦正式實施，日本854項出口到南韓的產品將不再享有簡便的手續，雖然這項措施對南韓經濟不會有長遠影響，但已對外界釋出「日本絕不讓步」的強烈訊息，而南韓也放話將廢除「韓日軍事情報保護協定」作為報復，可能影響朝鮮半島安全穩定。

（中央社）日本2日決定將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，這是日本首度將「白色名單」國家除名。除上一波強化半導體原料出口，28日起恐將嚴格管制絕大多數品項出口南韓。

《日本經濟新聞》、《日本放送協會》（NHK）等日媒報導，此舉勢將引發南韓政府強烈反彈。

日本目前指定包括美國、英國及南韓在內的27國適用貿易優惠，被稱為「白色名單」，南韓是第一個被除名的國家。日本政府以南韓出口管理體制並不完善等作為理由，就安全保障角度重新檢視這份名單。

日本經濟產業大臣世耕弘成在內閣會議後的記者會上說，這項措施並非是禁止出口，只要手續及出口管理完備，還是可以出口。

日本政府內閣會議2日上午正式決定將南韓從「白色名單」除名，除了7月已強化出口管制的3項關鍵半導體原料，多數產品28日起出口到南韓也將受到嚴格管制。

28日起受到嚴格管制的品項，包括「工具機」及「碳纖維」等可能轉為軍事用途的產品，原則上每項產品在出口到南韓時，都必須取得日本政府核准。更有甚者，除了食品及木材等，只要日本經濟產業省認為恐有使用在武器方面的情況，出口企業都必須取得個別許可。

但政府內部及業界看法指出，對出口相關品項的企業也有例外原則，可以適用整批出口而不用逐件申請的簡化制度，及就算被排除在「白色名單」外，對南韓的出口也可以大致比照出口中國的處理方式，因此，對實際上的貿易影響有限。

南韓外交部長康京和昨天跟日本外務大臣河野太郎會談時說，如果日本真的決定將南韓從「白色名單」除名，韓日關係將雪上加霜，她感到十分憂慮。康京和還說：「我們也只能採取必要的因應措施。」

日本政府對今天這項措施，從7月1日起徵集日本民眾意見，並在7月24日截止，共收到逾4萬件意見，贊成將南韓除名的比率高達逾95%；南韓政府雖然也提出反對這項措施的意見書，但日本政府基於民意力挺決定實施。

日本是在2004年將南韓納入「白色名單」國家，因此，日本政府高層官員曾說，只是讓南韓回到2004年前的狀態，對全球供應鏈不致產生影響。

《中央社》報導，新令生效後，日本出口企業向南韓出口非敏感物資和技術時，不再享受每3年一攬子申報的待遇。日本的1120種戰略性貨品中有857種非敏感貨品，其中包括此前對韓限供的3種關鍵工業材料。被移出白名單後，日本出口企業須向本國政府申報的對南韓出口貨品種類由3種增至857種。

報導指出，新令頒布意味著，南韓從日本進口除了食品、木材以外的絕大多數貨品時，原則上每種貨品都要由出口方事先申報審批，苛刻的手續將嚴重影響韓日雙邊貿易往來。

報導指稱，日本政府表示，只要沒有軍用之虞，將按照正常程序批准出口。但是，有無問題取決於主觀判斷，隨時可以叫停出口，雙邊經貿往來恐難順利展開。

什麼是日本貿易出口「白色名單」？

《科技新報》報導，日本身為國際組織一員，根據瓦聖納協議（Wassenaar Arrangement）對常規武器與軍商兩用物品出口他國都有嚴格規範，目前參與簽署的國家有42國，目的就是避免部分國家有能力製造毀滅性武器。

《自由時報》報導，而何謂日本貿易「白名單」？根據日本經濟產業省貿易管理部提供資料，列入白名單的27個國家、其技術敏感度較低的產品，可以獲得「一般概括許可」，在3年效期內，可對多次交易有效、出口商自主實施出口管制，不需每次都申報。

而列入白名單的國家，在亞洲其實只有南韓於2004年入列，另外26個國家為歐盟國家。而根據日本制度，若涉及可能用於大規模武器的產品出口，除了白名單27國以外的國家全都要列入管制。

不會對韓國造成長期經濟影響，對台灣影響也有限

《自由時報》報導，而被排除在白色名單外的國家，若以「單獨許可」的一般方式進行出口，貨品將出現至少3到6個月的延宕。

《天下雜誌》報導，南韓政府高階官員表示，被移出白名單意味南韓今年的經濟成長將低於預期。不過高盛集團和美銀美林集團經濟學家都說，日本對南韓的限制，不會帶來太長期的影響。日本貿易振興機構安倍誠表示：「這麼做不會馬上影響南韓經濟。」但他說，南韓企業可能失去對日本的信心，發現跟日本做生意是危險的，因為不知道它何時會翻臉，進而尋找其他替代供應國。

《自由時報》報導，因台灣不在白名單上，所以台灣較有需求的的日本化材，都已在台灣設子公司生產；日韓貿易戰的問題並不在是否在白名單上，而是原本的貿易關係猝然改變，造成廠商調適困難受衝擊，若一直不在名單上，反而不會有此情況。

日本為何對南韓限制出口？

日本與南韓近期的緊張關係，起源於二次大戰期間，日本企業強徵南韓勞工（稱為「徵用工」），去年南韓法院判決日本企業需進行賠償，引起日本不滿。日本政府於是宣佈，從7月4日起，對3項出口南韓的關鍵電子原料加強管制，由於日本這些原料在全球市占率高達8至9成，可能影響第4季南韓手機、消費性電子產品出貨。

《中央社》報導，悉日韓關係的靜岡縣立大學副教授奧秀樹說，雖然日本說這項措施跟「前徵用工」問題無關，但在南韓方面未採取適當措施的情況下，這項措施對外界釋出「日本絕不讓步」的強烈訊息。

他指出，南韓總統文在寅政府在20國集團（G20）大阪峰會前，因為國內經濟政策失敗等飽受批評，在這樣的情況下，日本政府期待透過取消出口南韓貿易優惠措施，來強化文在寅被國內批評的力道，迫使文在寅不得不改變相關政策方針。

奧秀樹說，但日本這樣的想法卻與預想完全相反，南韓對日本發動的貿易戰，已在南韓國內形成一股團結一致對日的氛圍。從南韓的立場來看，會認為這次的措施是日本針對前徵用工問題的報復措施，令人不得不憂慮，陷入「報復引來報復」惡性循環的危險性將隨之增加。

7月宣布對電子原料加強管制時，南韓就放話可能廢除「韓日軍事情報保護協定」（General Security of Military InformationAgreement, GSOMIA）。《聯合報》報導，2016年11月生效的「韓日軍事情報保護協定」，規範日韓雙方交換情報且對情報有保密義務，協定為期一年，屆滿自動續期。一旦任一方不續期，需在90天前即8月24日通報終止，該協定將被廢除。

而韓日軍事情報保護協定屬於韓美日三角安保核心之一，美國國務院發言人辦公室美東時間7月18日接受《美國之音》記者提問時就表示，完全支持「韓日軍事情報保護協定」，強調這是實現朝鮮半島非核化，以及維護亞洲和平與繁榮的重要組成部分。

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核稿編輯：楊之瑜



