《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》：為什麼女生老是把「好可愛」掛在嘴邊？

文：堀田秀吾

男人不常說「好可愛」的原因

「卡哇伊」（好可愛）儼然已經成為世界級的語言了。

我想這個單字大多都是女性在使用，而這種現象的背景，正是第二部的主題「心靈的同音異意語」中男女詞彙用法的差異。

當然，最大的原因來自「可愛」這個單字本來就比較適合女性使用。雖然男性不是不能用，不過相較之下女性比較容易用到「可愛」這個詞。在語言學領域中，女性愛用的詞彙，我們稱之為「女性語」。

如同上一篇的「我想要這個」一樣，男性通常有話直說，講得難聽一點就是語言比較單純。因此，大多數男性只會對真正覺得可愛的事物說「可愛」。

即便是讚美，比起說「可愛」，男性更會選擇用「漂亮」來稱讚美女。對動物或者物品也一樣，絕對不會對不可愛的東西說可愛，因為男性不想把可愛當作是奉承或場面話使用。

「好可愛」有什麼效果？

相較之下，如同第一部Case 9提到的，女性的「可愛」具有以下3種功能：

和朋友一起驚呼「好可愛」可以提高共鳴感，形成溝通的橋樑。 女性的「好可愛」差不多等於在臉書按讚，可以營造女性化的氣氛。 對真正喜愛的事物表示感動。

基本上，1和2屬於不是真心覺得可愛也會使用的場面話。就結論而言，女性比男性有更多使用「可愛」這個詞的機會。

女性會如此頻繁使用「可愛」一詞的原因有2個。

第一是為了和同性之間有共鳴。女性扮演的角色從很久以前就有別於經常出外狩獵的男性，一直在鄰近的群體內從事採集和養育後代的工作。因此，一般會認為女性大多重視他人和群體。

在腦科學領域中，相較於其他動物，人類大腦的共鳴功能非常發達，利用共鳴就能連結他人。

共同的感覺、喜好、興趣，容易吸引有共鳴的人。擁有相同感覺的人比較不會互相競爭，和這樣的人共存共榮才容易在競爭環境中存活下來。

另外，喜歡可愛的東西是女性的本能。

小小、圓圓的東西會讓女性有可愛的感覺，據說是因為在人類生活中，女性主要扮演照顧嬰兒的角色，而嬰兒就擁有這些特質。

近幾年，人類社會中有越來越多男性照顧嬰兒的情形，然而，由女性照顧嬰兒其實是源自哺乳類動物需要母親餵奶的特性，因為這樣的性別差異才會產生不同的角色分配。

如上述所言，「好可愛」對女性而言是連結他人的魔法語言，所以她們才會經常使用。

說「好可愛」是女性的本能

第二，是「好可愛」大概等同於「這個讚」的意思。刻意用這樣的方式表達，其實是因為女性的自我監控力很強，也就是說，女性希望他人「如此看待自己」的意識非常強烈，可以說是自我展現的一環。

在社會學領域中，專家認為女性比男性更容易配合社會要求的「標準」與「期待」。也就是說，女性會想展現出自己女性化的樣子。

稱讚某事物可愛，會因為太過女性化讓男性覺得不好意思。因為可愛是女性化的表達，屬於女性語。各位可以把這個詞想成用「∼呢」或「∼喔」當成語尾的意思。

也就是說，如同使用普遍性的女性化表達一樣，藉由使用「可愛」的女性語，就能在無意之間表現出女性化的一面。

男性經常挖苦女性：「其實妳根本是覺得說『好可愛』就會『讓人覺得妳很可愛』而已吧？」只不過，如果你會說出這種話，就表示你根本搞錯重點了！這麼說當然會遭受女性的批判。

而且，越年輕就越常使用可愛一詞，也能為這項原理提供佐證。年輕女性擁有吸引男性的本能，她們在意別人如何看待自己，自我監控能力也比較強。

簡單來說，使用女性化的詞彙具有展現女性特質的功能，所以才會形成經常使用「可愛」一詞的行為。女性刻意展現自己的女性化，其實是潛意識中很容易就這麼做的本能行為。

所謂的本能行為，就像一個愛吃的人，會刻意用誇張的聲音說「我開動了」，或者誇張地大喊「好好吃」一樣。

而且，男性其實也會在不自覺的狀況下露出肌肉或皮膚（用自拍等方式）、倒車入庫的時候刻意把手放在副駕駛座耍帥，故意做一些想讓別人覺得自己很帥氣的動作和發言，從女性的角度來看也非常不自然。

瞭解這一點並且互相扶持，才是與人和平相處的關鍵。

男女互相了解的關鍵

男性請正面解釋好可愛的涵義

即便無法了解女性為何動不動就說「好可愛」也要懂得接受，這才是最好的做法。或許對方對任何人都會說這句話，但採用「她是想讓我覺得『她很可愛』才會這樣說」的正面解釋，人生會變得比較輕鬆。一旦開始懷疑「她真的覺得可愛嗎」，就會沒完沒了。而且為這種事情吐槽對方，未免也太不識趣了。

女性只要坦率地接受讚美就好

只要對方不是一個擅長說謊的男人，被稱讚「可愛」的時候大可放心接受。畢竟男性和女性不同，光是要說出「可愛」這個詞本身就很高難度了。

相關書摘 ►《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》：當對方說「好像已經趕不上末班車了」

書籍介紹

《鬼速拉近關係的男女撩心語言學：用一句話讀懂對方暗示，做出正確回應，瞬間讓感情升溫》，采實文化出版

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作者：堀田秀吾

譯者：涂紋凰

同樣一句話，男女意思卻大不同，語言學博士教你深入對方的心理，看穿話中真意，鬼速拉近你與他的距離！語言是人與人溝通最重要的一環，只不過，有時照對方說的做，最後卻沒什麼好結果。尤其是異性之間，明明你聽對方的話是這個意思，但照做卻惹得對方不高興。舉例來說：

對方看起來怪怪的，詢問「你怎麼了」，明明是同樣答覆「我沒事」，可是男女意思卻大不同。對男性而言，是真的沒事，但就女性來說卻是希望得到你的關心。

像這種嘴上說的和心裡想的不一樣的情況，對象有可能是你的爸媽、可能是你的好友、可能是你的老師、也可能是你的上司，甚至是你想進一步認識的心儀對象。當你聽不懂話中話，苦心經營的關係可能就此毀於一旦。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航