《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》：當對方說「好像已經趕不上末班車了」

文：堀田秀吾

當對方說「好像已經趕不上末班車了……」

這句話感覺像是會出現在愛情偶像劇或漫畫中的台詞。

當這句話出現時候，男人和女人心中分別在想什麼呢？在我解說之前，我必須先向各位讀者道歉，對不起。

其實標題有點太誇張了！

當然，兩者也有可能相反，也有讀者會覺得這句話並沒有那麼輕浮、意義沒那麼單純，如果是這樣，在此我先向各位致歉。然而，硬要選的話，我想標題中提到的情緒會比較強烈。

兩性在這裡的差異，是來自於前提的不同。請回想第一部Case16介紹的「有標與無標」語言。稍微複習一下，所謂的「無標」就是標準、普通；而「有標」則和普通相反，屬於跳脫的行為。

女性和男性不同，很少會露宿街頭，要是錯過末班車就糟了。而且還要考量「喝酒喝到早上，簡直太不像話了」的社會觀感，所以女性基本上不太會錯過末班車。因此，不會錯過末班車是大前提，也是無標行為。

男性錯過末班車屬於無標行為，而女性則是有標行為

人遇到有標的事情時，就會開始思考那是什麼、為什麼會在那裡等理由。

這是生物學上的一種特性。如果在大自然中出現「和平常不同的東西＝有標」就表示可能有危險。所以人類會去分析那是什麼、為什麼會在那裡？然後再判斷自己應該怎麼做。

因此，當男性在正常情況下，碰到應該回家的女性做出「好像已經趕不上末班車了」的有標行為時，就會誤以為是「今天可以不回家」的暗示（一方面也有可能是偶像劇或漫畫看太多）。

另一方面，男性就算露宿街頭、喝一整晚也不會有太大的危險，甚至還有憑藉體力走回家的勇者。就算錯過末班車、喝酒喝到到天亮，社會大眾也不太會白眼以對，所以這對男性來說算是無標行為。

因此，對男性而言這只能算是有點麻煩但還算可以應付的事情，他們頂多會想：「在第一班車發車前要做什麼好呢？」並沒有什麼特殊意義。

話說回來，我前幾天和同學一起喝酒也錯過末班車，只好邊喝邊等第一班車。到了發車時間，環視附近的區域，坐在路邊或階梯上、邊走邊等車的人清一色都是男性（或許女性會考量安全性，都在店裡打發時間）。

順帶一提，「慘了，可能錯過末班車了」的意思類似「好像已經趕不上末班車了」，不過這句話表示對方有什麼原因必須回家的可能性很高。

當男性這麼說的時候，就表示自己不好意思說「想回家」，想用末班車當作藉口脫身。

可能也有「一起喝到早上吧」、「幫我出計程車錢」的意思

這裡我希望各位男性讀者要注意一個重點。

假設對方說出「好像已經趕不上末班車了」的時候，表示真的不想回家。然而，即便如此背後也有不同的情緒。

這裡有一個語言學的理論，希望各位能記住，那就是「言語行為理論」（Speech Act Theory）。

我們在說話的時候，還會加上命令、請求、拜託、建議等附加於言語的行為。

基於這些言語而實現的行為，就稱為「言語行為」。

比方說我現在說的話，就是屬於解說的言語行為。而「早安」和「對不起」分別屬於打招呼和道歉等言語行為。男性如果對喜歡的女性產生誤會，往往會在戀愛上操之過急，對方很有可能只是不想回家，單純「想和朋友喝到天亮」的程度而已。

而且，對方或許也有可能是真的想回家。明明想回家卻說出「好像已經趕不上末班車了」，表示女性可能是在等待男方提議，也就是期待對方「幫我出計程車錢」表達「要求」的言語行為。

因此，就算對方說「好像已經趕不上末班車了」，也不需要過度興奮，請冷靜以待。只要能夠推測對方的發言想實現哪一種言語行為，就算沒猜對，應該也能避免大失敗。

男女互相了解的關鍵

男性總之要先冷靜

總之請先冷靜，思考對方想實現什麼言語行為吧。真的錯過末班車的時候，可以用「要叫計程車送妳回家嗎」、「如果想喝到早上，我可以陪妳」等方式，把主導權交到對方手上。當然，對方也有可能希望你積極邀約。如果她真的那麼喜歡你，一定還會有下一次機會。

女性如果覺得困惑，就先解散吧

男性的思考方式非常簡單，而且很多人都不太會說謊，所以直接回答「那只能坐計程車回家了呢」也沒問題。

假設對方說這句話的時候，背後包含和女性一樣「不想回家」的意義，很有可能會透過言語或行動顯露出心意。先觀察對方的表現，之後再決定要回家還是陪對方。如果搞不清楚真正的意思，就先解散吧。

相關書摘 ►《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》：為什麼女生老是把「好可愛」掛在嘴邊？

書籍介紹

《鬼速拉近關係的男女撩心語言學：用一句話讀懂對方暗示，做出正確回應，瞬間讓感情升溫》，采實文化出版

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作者：堀田秀吾

譯者：涂紋凰

同樣一句話，男女意思卻大不同，語言學博士教你深入對方的心理，看穿話中真意，鬼速拉近你與他的距離！語言是人與人溝通最重要的一環，只不過，有時照對方說的做，最後卻沒什麼好結果。尤其是異性之間，明明你聽對方的話是這個意思，但照做卻惹得對方不高興。舉例來說：

對方看起來怪怪的，詢問「你怎麼了」，明明是同樣答覆「我沒事」，可是男女意思卻大不同。對男性而言，是真的沒事，但就女性來說卻是希望得到你的關心。

像這種嘴上說的和心裡想的不一樣的情況，對象有可能是你的爸媽、可能是你的好友、可能是你的老師、也可能是你的上司，甚至是你想進一步認識的心儀對象。當你聽不懂話中話，苦心經營的關係可能就此毀於一旦。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航