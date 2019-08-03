如何不讓假新聞殃及無辜：從媒體報導「只有總統沒買免稅品」談起

文：汪志堅（台北大學資管所教授）

假新聞（錯誤訊息）也有可能導因於無心之過。但就算是無心之過，也有可能殃及無辜。如何減少錯誤訊息的傷害，需要更多的努力。

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2019年7月22日蔡英文總統出訪友邦返國時，立委黃國昌踢爆隨行人員利用陪同總統出訪，透過國賓特殊通關禮遇，夾帶9800條菸品入境，引發政壇風暴。這案子尚在司法調查中，也有許多尚待釐清之處。不過，這個案子的案外案，隨行出訪的立委或總統府官員是否有買免税品的爭議，倒是個很明確的假訊息（假新聞），這個假新聞的起因，是幾位華航中階管理者在接受電台訪談時，提供不正確的訊息，引發軒然大波。

這個案外案，正好給我們一個機會，讓我們可以檢討如何不讓假新聞殃及無辜。

這個案外案，發生在2019年7月30日，華航中階主管接受訪談，提到此次總統專機上就總統蔡英文一人沒有買免稅商品。因為這是社會矚目案件，而且屬於電台公開訪問，各家媒體立刻做出新聞報導。還原當時的狀況，電台訪談過程氣氛融洽，當時的華航主管，顯然想要說明買免稅品是很稀鬆平常的事情，很多人都買，公務行程緊湊，沒有機會幫家人、朋友買點禮物，因此機上免稅品的購買，是很合理的。

華航主管立意良善，但傳達的是錯誤訊息，總統專機上，絕對不是只有總統蔡英文一人沒有買免稅商品。這則新聞中，媒體沒犯任何錯誤，但新聞的本質卻屬於「假新聞」。

假新聞的導因，可能是訊息來源的消息錯誤

假新聞樣態多元，根據本人的拙作《假新聞：來源、樣態與因應策略》書籍（汪志堅與陳才合著）中對於假新聞的分類，這是屬於「發訊者提供錯誤訊息」的假新聞，這個錯誤訊息是：總統專機上就總統蔡英文一人沒有買免稅商品。而發訊者華航主管發出此一資訊的原因是因為「過失」，而非故意。華航主管沒有故意散播錯誤訊息的動機，但確實散播了錯誤訊息。

這則新聞，示範了訊息提供者沒有任何動機、新聞媒體沒犯錯誤，但卻仍然散播了假訊息的情境。實在是個值得深思的假新聞個案。

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無端捲入假新聞的當事人，應該儘速針對訊息來源澄清

這位華航主管指出，除了總統以外，每個人都買了免稅品，這樣的說法，使得新聞播出之後，許多隨行官員與立委，成為無端捲入的當事人。包括總統府發言人黃重諺、張惇涵、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維等，都立刻由本人或他人澄清沒有購買免稅品。立法院副院長蔡其昌、立委管碧玲、羅致政等，也都澄清沒有購買。

購買機上免稅品，並沒有違反法律。但這並不代表可以任意指稱他人有購買免稅品。

因為是眾所矚目的社會事件，因此，新聞播出之後，總統府立即澄清，幾位沒有購買免稅品的立委也出面喊冤，華航高層發現錯誤之後，也立即致函並公開說明，明確指出這樣的說法有誤。

發現錯誤之後，訊息來源若能立即澄清，對於釐清真相是很有幫助的，也是非常正面的做法。

媒體提供澄清報導

總統府、立委等當事人，立即提出澄清，華航也趕快出來承認錯誤。此時，「真相」似乎已經辨明，就是很多人都沒有購買免稅品，而非該華航主管所稱只有總統一人沒買。

媒體幫忙澄清此事，進行後續報導，並釐清真相，這是值得肯定的做法。

Photo Credit: 中央社

原本的錯誤報導，怎麼處理？

但這則假新聞的影響，並非到此為止。那則最初報導，該如何處置呢？很明顯的，當初接受電台專訪後的這則報導，傳達了錯誤的訊息，但這錯誤的訊息，並非記者的錯，也不能歸咎於媒體。當初，華航主管就是這樣說的。華航更正了之後，媒體也進行後續的報導了，一切應該落幕了吧！

但是，這則新聞，還是在網路上繼續流傳啊！還是有人在轉發這則包含錯誤訊息的新聞報導啊！怎麼辦呢？還是很多人覺得，總統專機上就總統蔡英文一人沒有買免稅商品啊！

過濾刪除新聞，會有妨礙新聞自由的疑慮

過濾刪除，是所有人最直覺的想法，既然確定新聞訊息有誤，就應該過濾刪除啊！但事情絕非如此單純。如果直接刪除過濾這則新聞，那轉貼的人將會發現，這則新聞的內容不見了。新聞內容不見了，理由是什麼？是新聞內容有誤？還是被「新聞檢查」了。言論自由是民主社會運作的基石，輕易的過濾刪除新聞，會引發疑慮，絕非最佳的解方。

而且，以這個新聞為例，這次事實明確，華航主管真的講了那些話，記者與媒體沒犯任何錯誤。這樣的情況下，要媒體過濾刪除這則新聞，是否有些過度要求了？這應該是很多人的疑問。

在原始新聞加註澄清新聞，避免閱聽人繼續誤解

可是，如果沒有過濾刪除，這則新聞還是有可能被轉貼轉發啊！只看到這則新聞，而沒有看到澄清新聞的民眾，是否誤以為除了總統一人以外，所有隨同出訪友邦的官員與立委都買了免稅品？

後續看到此則報導的民眾，是否相信此則新聞？關鍵在於他是只看到原始新聞，還是同時看到原始新聞與後續澄清新聞。如果只看到原始新聞，很有可能相信該則錯誤資訊，但如果同時看到澄清新聞，則有可能知道該則報導已被澄清。

也就是說，如何讓澄清新聞與原始新聞並存，避免無辜當事人繼續受害，是可以努力的方向。目前，媒體並沒有這樣的做法，但並非不可以做。簡單的建議，是確認原始新聞應該被澄清之後，在原始新聞的報導內容中，直接加註說明此一新聞有後續發展，或者說明此一新聞有當事人澄清聲明，並列出後續新聞發展與當事人澄清的網址或網頁，讓閱聽人可以一次把正反各方意見或後續新聞發展，都能夠清楚知悉。

當然，這種做法並非全無缺點，可能的衍生課題是誰有權進行澄清？如果很多人進行澄清，應該刊登誰的澄清版本？這些都是可以繼續討論釐清的課題，也是需要有社會共識的部分。

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一併要求轉載報導也要更新訊息內容

另外，新聞報導之後，許多網路媒體、內容網站、國外媒體，會進行轉載。這些轉載報導，也要加以處理，避免這些轉載報導網站繼續擴散錯誤訊息。

這點看來困難，但並非全無可行。如果是媒體合作網站的轉載，可以用資訊系統自動更新訊息內容。即使沒有內容自動更新機制，也可以透過搜尋引擎的幫忙，將近似的報導新聞列出，由媒體主動提供更新後的資訊，讓這些轉載網站可以提供正確資訊。

如果是媒體合作的網站，這作法似乎可行。但如果該網站是任意拷貝轉載媒體報導，現在卻要媒體來提供更正資料，這要求是否合理？很有討論空間。

社交媒體加註澄清報導真可行？是否會有言論審查的疑慮？

假新聞有可能在社交媒體、通訊軟體中，被不斷散播。傳播的過程中，網友可能只散播原始報導，而不加上更新澄清報導，使得假訊息被持續傳播。這一問題，從資訊技術的角度，可以藉由自動加註澄清報導的方式，讓收到這則訊息的當事人，除了看到原始報導之外，也有機會可以知道澄清報導是怎麼說的。

但這樣的加註作法，很有疑慮，需要多加討論，以取得社會共識。過濾刪除社交媒體對話內容的做法，會有妨礙言論自由的疑慮，而加註澄清報導，也有干擾社交溝通的疑慮。另外，無論是刪除或加註，都需要由社交媒體檢查對話內容是否涉及假新聞，這樣的做法等於允許社交體可以查看對話內容，這是否侵犯個人隱私，需要更多的討論，相關的軟體程式必須具有公信力，避免影響到言論自由。

最重要的事：不要讓假新聞殃及無辜

在這次的假新聞案例中，故事相對單純，沒有買免稅品的這些官員與立委，因為華航主管的一句話，蒙受不白之冤，成為假新聞的受害者。

即使澄清了半天，這個假新聞還是可能殃及無辜。如何消弭或降低假新聞的損害，需要大家的繼續努力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航