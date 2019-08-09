《基因編輯大革命》：電影裡的基因改造人比較優秀，但事實上⋯⋯

文：Gene

大學時看過一部好萊塢電影《千鈞一髮》（Gattaca），描述未來人類世界中，一般公民都能訂製優良基因的後代，靠自然生育生下的後代都是賤民（in-valids）（沒錯，我是說在座的各位都是賤民）。

男主文生（Vincent Freeman）是因為爸媽慾火焚身生下的，天先就是賤民，他弟弟則是用遺傳工程誕生。文生天生帶有幾項缺陷，包括弱視、情緒化及短命等等，但是他夢想成為太空人，為了達成心願，他假冒前游泳健將傑洛米（Jerome Eugene Morrow）混進太空公司。後者因為一次意外導致癱瘓，把優良基因證明賣給文生。

文生偷天換日地通過各種測試，獲得登上太空船的機會。他愛上美麗的艾琳娜（Irene Cassini），她則因為心臟病而不能執行太空任務。就在文生要展開宇宙之旅的前一個星期，該項太空任務的指揮官遭人謀殺，所有太空人都是嫌疑犯，文生被迫接受更嚴格的基因檢驗，真實身份面臨被揭穿的危機⋯⋯

看了這部被片名耽誤的勵志電影，我很感動，因為我也是天生一堆殘缺、飽受歧視和霸凌長大的。不過很慶幸的是，電影中隨心所欲更改編輯人類基因的科技，在我成長時還不存在，而身為分子生物學家，我很清楚要精準編輯基因有多困難。好幾年前親朋戚友問我身為遺傳學家，為何要白天做雞、晚上做鴨，而不好好用心地把人類改造成超人時，我心中總認為反正我們不可能做到，隨便打打嘴砲就好。然而，這幾年的幾個新聞，讓我們不得不面對：改造人類基因真的可能是家常便飯了。

首先是中國廣州中山大學的黃軍就等人在2015年利用CRISPR基因編輯技術改造人類胚胎的基因，這個轟動一時的研究，原本是會投稿頂尖的科學期刊《自然》（Nature）或《科學》（Science）的，不過據說因為生物倫理的疑慮，被這兩家期刊拒刊，於是就刊登在較名不見經傳的《蛋白質及細胞》（Protein & Cell），但仍引起軒然大波。當時大家都覺得，利用CRISPR基因編輯技術改造人類的日子似乎不再遙不可及了。

2018年10月的一個晚上，一對早產雙胞胎女嬰露露和娜娜通過緊急剖腹產手術降生。她們並非普通的雙胞姊妹，中國南方科技大學的賀建奎，利用了CRISPR基因編輯技術對她們進行過基因改造，試圖防範愛滋病，此舉震驚全球。賀建奎很快就被美國《時代雜誌》（Time）選進2019年全球百大最具影響力人物榜，但他的作為同時引起全球學術界的憤怒，讓很多人懷疑中國的倫理道德標準是否是遺世獨立。

賀建奎不久就被查水錶了——中國政府官方調查認為，賀建奎為「追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員」，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動；他通過他人「偽造倫理審查書」；為規避愛滋病病毒攜帶者不得實施輔助生殖的相關規定，「策劃他人頂替」志願者驗血，指使個別從業人員違規在人類胚胎上進行基因編輯並植入母體。並且認定他的行為嚴重違背倫理道德和科研誠信，嚴重違反國家有關規定，在國內外造成惡劣影響。中國政府將對賀建奎及涉事人員和機構依法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。胡搞成這樣還那麼高調囂張，奇葩啊！

賀建奎被學界稱作「CRISPR流氓」，他所使用的CRISPR基因編輯技術，是由法國科學家夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、美國科學家道納（Jennifer A. Doudna）和美國華裔科學家張鋒（Feng Zhang）等人共同發明的，他們因此獲頒2016年的唐獎生技醫藥獎，也是未來的諾貝爾生理醫學獎的大熱門。

道納指責賀建奎這一不計後果的實驗，不僅打破了科學、醫學和道德規範，且在醫學上也本無必要。她發表聲明，質疑賀建奎的研究並未經過同儕審查，並強調，各國科學家早在2015年國際人類基因組編輯峰會就達成共識，現階段要將CRISPR應用在人體上還「言之過早」。

CRISPR基因編輯技術究竟是什麼通天大聖啊？作為CRISPR基因編輯技術的發明人之一，任教於加州大學伯克萊分校的道納和研究伙伴山繆爾．史騰伯格（Samuel H. Sternberg）在半自傳《基因編輯大革命：CRISPR如何改寫基因密碼、掌控演化、影響生命的未來》（A CRACK IN CREATION: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution）中，娓娓道出研發的過程。

基本上，CRISPR原本是自然界中細菌的一種免疫系統。噬菌體之類的病毒，是細菌的天敵，讓細菌無力招架，是優酪乳業者之痛。食品科學家發現：原來細菌的字典裡沒有放棄，因為已鎖定病毒，細菌從不寫空白的日記，日記裡全是病毒。經過科學家的巧思，利用這種系統的定位與切割功能，把它變成簡單、便宜又有效的基因編輯工具。如今我們可以用CRISPR編輯許多生物DNA上的字母，幾乎隨心所欲。

短短幾年間，我們不斷聽聞科學家用CRISPR基因編輯技術製造出能夠抵抗病害的水稻、無法傳播瘧疾的蚊子、不再長角的牛等等，並有望開發出治療癌症、遺傳疾病及愛滋病等疾病的療法等等。甚至有科學家正在讓滅絕的猛獁象、旅鴿復活等等。因為這個技術實在太方便了，不管喜歡與否，或者政策製定再延宕與否，一定會有人在世界的某個角落一再偷偷摸摸地用來訂製人類，甚至是病源體！與其天真地寄託於人的良善，還不如先下手地製訂標準和倫理規範，在可控的範圍允許操作。

《基因編輯大革命》中，道納分享了她作為一位科學家，一路走來的心路歷程。因為CRISPR基因編輯技術實在太好用了，對基礎研究和生物科技帶來很大的變革，所以作者花費不少篇幅探討CRISPR基因編輯技術帶來的種種生物倫理問題，這本書也讓人見視到發明革命性技術的科學家，針對該技術帶來的風險並不避諱，而且對該發明的未來有什麼樣的責任感。

頂尖醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）近期發表的一篇論文指出，因自然變異而攜帶賀建奎改造基因的人，很可能英年早逝，這對賀建奎醜聞火上加油。賀建奎針對一種名為CCR5的基因進行改造，該基因對免疫系統的功能非常重要，也是人類免疫缺陷病毒（HIV）感染細胞的渠道。改造CCR5基因讓該渠道受阻，故可抵抗HIV。然而，CCR5也活躍於大腦，令人類抵抗其他病毒感染，尤其是流感。加州大學伯克萊分校的尼爾森（Rasmus Nielsen）等人分析了英國近四十一萬人的樣本。結果顯示，體內只帶有CCR5變異基因的人，在七十八歲之前死亡的可能性比其他人高了兩成。因此，我們很難預測基因編輯會對雙胞胎女孩產生什麼負面影響。這也是為何基因編輯技術無論精準與否，都不該用在改造人類，除非用來治療絕症，否則我們難以判斷基因的哪些改變會有意料之外的後果。

天生我材必有用，地表上從二十萬年智人演化出來後，從來就沒有完美的人類存在過，現在沒有，未來也永遠沒有，不信請讀讀《人類這個不良品：從沒用的骨頭到脆弱的基因》（Human Errors：A Panorama of Our Glitches, from Pointless Bones to Broken Genes）。而人類的各種變異，都是多樣性的體現。在生物學的世界，最完美的事只有一件，那就是多樣性愈高愈好。

雖然是本好書，但是《基因編輯大革命》仍有兩大問題，一是針對基因編輯技術研發的來龍去脈和難度等等的說明不足，另外一個問題是道納對其中涉及的專利戰避重就輕地忽略。這兩大問題，剛好在中國浙江大學的王立銘的好書《上帝的手術刀：基因編輯懸疑簡史》中可以補足，畢竟旁觀者清啊，因此建議兩本書要一起讀，才能掌握全局。

在《上帝的手術刀》 中，揭示的專利戰，灑狗血程度不下八點檔。麻省理工學院（MIT）的張鋒也是CRISPR應用的重要推手之一，MIT目前在CRISPR技術的專利戰上取得先機，因為他們多花了區區的七十美元做快速審批，儘管MIT的專利申請比加州大學晚了足足七個月。

同樣提交專利申請的加州大學和維也納大學跟MIT的法律戰已開打，現在暫時是MIT保持領先，但是要如何判斷是誰先想到CRISPR的應用價值，並不是一件簡單的事，鹿死誰手還很難說。道納事實上也是身陷在這場專利戰中，只是可能為了避免更多的爭議因此蜻蜓點水而已？

CRISPR的發現和應用也顯示，我們對生命科學世界的探索愈深愈廣，總會帶來不少驚喜，所以本來就不該劃地自限，功利地要求科學家一定得做什麼對社會有直接貢獻的研究，大力贊助純好奇心出發的基礎研究，才是造福人類的正道！否則全世界最頂尖的幾百打腦袋想破頭，都不會想到原來細菌還有這招！保育繽紛多彩的生物世界，也是為我們的未來儲備更多寶貴的資源！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九