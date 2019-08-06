【插畫】作為晚輩，我們可以用更聰明的方式解決爸媽的3C問題

作為晚輩的我們，平常總是一個不小心，就對父母親或其他長輩表露出不耐煩的口吻。其實那樣的不耐煩並非針對誰，而是有時候我們也忘了好好照顧自己、忘了長輩們也正在努力克服他們不擅長的，因此難免會有情緒遷怒到身邊的人，像是最愛我們的爸爸媽媽。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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相信許多人在日常生活中，總會遇到長輩的關心或詢問，又或者是如同漫畫呈現的，時常遇到長輩來請教3C產品怎麼使用。對於年長的他們來說，要熟悉這些新世代的玩意兒，不僅需要突破舒適圈，更要放下自尊心，向晚輩「不恥下問」；然而，我們又何嘗不像漫畫中的小美一樣，面對親愛的爸爸媽媽，卻總是忘了給予一份體貼與溫柔？

幸運的是，現在發現到自己有這樣的「症頭」並不算太晚。漫畫中的小美，在意識到自己的情緒後逐漸冷靜下來，也發現到爸爸其實對她的一切非常包容，無論是女兒的失禮或是煩躁。當你發現自己有情緒時，是否也能夠停下來、冷靜一下，好好關心自己，並收起無意識的防衛機制呢？

或許，很多時候我們就像小美一樣，不知道怎麼向長輩表達關心。只要能夠有意識地覺察自己的狀態，自然而然地就能明白，那些藏在情緒之後的心意，和你說出口的話語通常反其道而行。愛有很多種形式可以表達，我們最不希望的，就是用了自己最不想要的方式，錯誤地傳達。因此，在父親節這天，小美決定透過卡片和禮物，以簡單而真摯的文字，向爸爸表達她的愛。如果是你，你願意怎麼做呢？

一個簡單方便的工具，給爸爸一個暖心

故事說完了，眼淚都擦乾了，如果你跟小美有一樣的狀況，也很好奇小美到底送了什麼禮物給爸爸，介紹你一個好物——「趨勢科技旗艦服務」就是長輩的 3C 達人！

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