2020總統大選「政黨世代光譜」：年輕世代選票分化，三腳督、四腳督對誰最有利？

文：林政翰（立法院國會助理）

筆者透過「柯文哲與台灣民眾黨」、「政黨世代光譜圖」、「2020大選四種組合圖」、「108全國現任人口年齡分佈圖」、「歷屆總統大選投票率圖」，做一個簡易式選舉分析，也加入政治判斷與政治觀點，主要還是暢談2020總統大選「多面性」的選情分析。其中，所有分析的背景都是以2019年8月2日，距離選舉還有五個月的情勢現況去做預測。

柯文哲與台灣民眾黨

柯文哲在2020總統大選前夕，組織「台灣民眾黨」要整合郭台銘，以無黨籍或台灣民眾黨身份角逐總統大位，目標是全國不分區立委席次的「政黨票」，大戰略就是「以郭養黨」、「以郭養票」；同時，也透過郭台銘開啟「國民黨政黨票」的票倉大門，為進軍立法院國會做準備。

筆者認為，戰略方向正確，實質效果有限。

組黨之後柯文哲吸收「民進黨、時代力量政黨票」相較於國民黨會多很多；同時，總統選舉，郭台銘無法吸收民進黨總統選票，卻會切割到國民黨韓國瑜的總統選票，達到部份牽制效果。

然而，政治人物就像一個「獨特商品」有無法取代性，柯文哲與郭台銘競選總統，對於基層民眾投票的反應度，會有「非常巨大的落差」，盡管整合成為一個政黨或無黨籍身份，民眾對於兩人之間印象差異，依舊天差地遠，民眾的買單率可能極低。

更重要的是，郭台銘在國民黨總統內部初選民調27.73%，並「無法有效轉移」到其他身份參選總統大選的實質得票率，更因為過去與國民黨選舉有連結，導致正當性降低，國民黨支持者「支持度低落」，就算能夠吸收到，也多數為「邊緣藍」，無論以「無黨籍」、「台灣民眾黨」身份參選總統，都注定成為實質得票率低炮灰，形成台灣民眾黨政黨票叫好叫座、總統票叫好不叫座，間接成為柯文哲整合「政黨票」調整「政治形象」的一步帥棋。

Photo Credit: CNA

當全國萬眾矚目在2020年總統與立委選戰時，柯文哲也跨出2022、2024年長遠戰略佈局的第一步，透過搶下國會席次，開啟未來六都與總統可能性，這次開票的重要性不在黨派或候選人當選與否，而是將會忠實呈現台灣民眾對於長期藍綠惡鬥的不滿與厭煩。

柯文哲「跨出台北至全國版圖能量，能夠實質到什麼程度」，此次選舉結果，有一定程度「第三方勢力全國性指標」，其內涵也有多處耐人尋味。

政黨世代光譜

筆者將過去三年大型政治議題、世代特性、候選人特質、社會現象、各家民意調查，做綜合通盤考量，自製簡易圖表，將幾位「總統候選人」做一個「政黨世代光譜」對比參考。

特別說明：

選情看法有百種，前幾日跟一群藍綠記者討論選情，發現大家看法有「共識部份極低」，代表對於選情看法多為極端，再加上外部過多「帶風向民調」，因此參考時，筆者嘗試平衡、排除部份資訊。製作圖建議，拿來當作理解「政黨光譜趨勢」，我也會在每一個組合標示「原則性因素」，只要有一個原則性不認同，基本上就不太需要閱讀筆者的政治判斷。

第一種組合：「韓國瑜、柯文哲、蔡英文」三腳督

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原則性因素：

韓國瑜對於40-45歲以後長輩，有異常高支持度。 柯文哲對於中間選民、淺藍、淺綠，20-40歲年輕人，有異常高支持度。淺藍多過於淺綠，蔡對淺綠有拉住的力道，淺藍淺綠兩者落差度很近、很近。 蔡英文在民進黨深綠、淺綠支持群眾，支持者特性死忠相挺居多，但相較於韓國瑜面對「淺藍」支持者，淺藍支持者比較多看事務，沒那麼情義死忠想挺。 傳統世代集結，相較年輕世代集結度高。 年輕世代票源被分化

第二種組合：「韓國瑜、蔡英文」藍綠對決

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原則性因素：

經典藍綠對決，一分為二。 經典世代對決，一分為二。 韓國瑜選票，寬度不足密度足、蔡英文選票寬度夠集中度不夠。 傳統世代集結，相較年輕世代集結度高。

第三種組合：「韓國瑜、郭台銘、蔡英文」三腳督

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原則性因素：

韓國瑜對於40-45歲以後長輩，有異常高支持度。 郭台銘吸收國民黨票，高過於民進黨票。 郭台銘吸收國民黨票「正當性低落」，實質吸收票率很低。 傳統世代集結，相較年輕世代集結度高。

第四種組合：「韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文」四腳督

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原則性因素：

郭台銘正式成為隱形人，民眾焦點在其他三位候選人。 柯文哲吸收民進黨票，高過於郭台銘吸收國民黨票。 柯文哲吸收龐大，蔡英文中間盤選票。 韓國瑜對於40-45歲以後長輩，有異常高支持度，此時發揮支撐聚焦力量。 傳統世代集結，相較年輕世代集結度高。 年輕世代票源被分化

2020總統大選，四種組合勝負預測

作者製作提供 附註：選舉情勢，並非看各陣營初始狀況，而是「情勢互相比較」做為判斷。

年輕世代選票分化、傳統世代選票集結

從時代力量林昶佐宣布退黨，到柯文哲組黨，這兩件事情背後，都代表2020總統大選「年輕世代選票分化」。

然而，2014年國民黨因為洪仲丘事件、太陽花學運，導致「年輕世代集結」浪潮，致使國民黨兵敗如山倒，將全盤反撲在2020年總統大選「長輩世代集結」，如果用「世代」來觀察，長輩世代從年金改革相對剝奪感、同性婚姻平權傳統價值的被衝突，都讓長輩有更多理由凝聚，希特勒曾經說過：「動員民眾不能用愛，要用仇恨，仇恨是最好的凝聚力。」

台灣社會進入一種極端氣候，從切割、對立、極端、破碎社群結構，這些現象也投射在選舉現況，同溫層凝聚力越來越強，中間選民的投票意向越來越難捉模，這些都導致「各政黨選舉預判容易失準」，政治鐘擺越來越迅速、力道越來越強大。

作者製作提供

從投票率來看，這次選舉的關鍵還是「長輩」

透過上述全國現住人口年齡分佈圖，筆者想談年齡層與人口數量的分配。

我認為面對2020總統大選，50歲-82歲人口約795萬人，將會是這次選舉主角，過去三年民進黨執政不利加上各種世代議題操作，已經徹底點燃長輩們內心小宇宙。

「2018九合一選舉」因為公投業務延遲，導致全台投票所耗費長時間排隊，當時全國各投票所統一現象「長輩們對於完成投票態度，異常堅定」，無論行動再不便、耗時再長，都要將票投下去，這也導致全台縣市首長綠地變藍天。2020總統大選，這些三姑六婆、阿伯大叔必定強勢回歸，要理解「長輩投的不是韓國瑜，而是他們的青春。」至於韓國瑜背後支持群眾組成原因，是一個多層次面向，非單一理由長篇故事，暫且不談。

上述圖表中投票率觀察，每年「選舉人數成長」逐年遞減，從2000年104萬人到2016年70萬人，以目前現有資料推估2020年選舉人數成長落在49萬左右，選舉人數大概會有1927萬人，2020總統大選投票率推估各種理由催化之下，推測會落在1320-1340萬票左右，投票率會提高至68%-70%，這些都是預測選情分析。

國民黨的經典老爺車，在韓國瑜之後要誰來開？

國民黨這三年在野時期，並沒有紮實做內部改革，也沒有學會扮演好「在野黨」角色，多數是「以守代攻」；幽默的是，民進黨也沒有學會做一個好的「執政黨」，依然用在野思維的「以攻代守」貫徹全面執政。

筆者認為2020年之後的選舉，國民黨過去候選人與幕僚的世代斷層潮，將會開始有劇烈體現，槓桿力道只會一年又一年倍速加劇，國際趨勢、科技潮流、民粹社會，必然讓國民黨未來吃足苦頭。

不知道有沒有人思考過，韓國瑜之後，還有哪一位國民黨政治人物，能夠具有一定程度的代表性，還是只能苦於回頭尋找過往巨人影子。政治講完，飯還是要吃、錢還是要賺、生活還是要過，就用茄子蛋的〈Happy!!! 運將情歌〉來結尾。

喔Happy的運將，你欲位佗去？為著美麗的家佮婀娜的你來擔起。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航