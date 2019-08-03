【圖輯】迦納400年黑奴之路：百萬黑人被迫離家，此生再也無法回到故鄉

21世紀的現在，雖然已沒有「奴隸」，但對某些非洲大陸上的家族而言，先祖們在歷史上成為「黑奴」的不在少數，這段家族血淚史，依然困擾著一代又一代的非洲黑人，阿森索（Nana Assenso）的家庭正是其中之一。

阿森索的曾祖父名叫巴杜（Kwame Badu），整個家族幾乎都認識他，在很久之前巴杜被抓到美洲成為奴隸。「從小到大，我從長輩口中聽到關於巴杜與阿柏格（Kofi Aboagye）兩位曾祖輩遭到俘虜，並被販賣為奴的故事。」今年已68歲的阿森索，目前是非洲國家迦納內陸阿迪達萬（Adidwan）的酋長，而依照家族的傳統，他們都會把一名兒子的名字取作巴杜。

阿森索正在曾祖父的墳前｜Photo Credit: Reuters/達志影像

8月份是有紀錄第一批非洲黑奴被運往英國北美殖民地400週年的日子，此後的數個世紀，歐洲人口販子俘虜數以百萬計的非洲黑人，包括男性、婦女跟兒童，穿越大西洋抵達美洲。即便沒死在奴隸船上，也必須忍受著美洲辛苦的農莊工作。

對當時的迦納人來說，這是個可怕的旅程。從迦納內陸的阿迪達萬被抓後，沿著泥濘道路走200公里，來到大西洋岸的港口登船，從此就再也無法回到家鄉。

奧布阿西的長老阿基｜Photo Credit: Reuters/達志影像

而從阿迪萬達前往港口時，這些黑奴會經過金礦城鎮奧布阿西（Obuasi），這裡的長老兼牧師阿基（Kwaku Agyei），會向鎮上的年輕人說黑奴祖先的故事，雖然覺得屈辱，卻也對祖先的堅毅感到驕傲。

「他們之所以會抓住我們，是因發現到我們的強壯。」這位高齡71歲的長老說，祖先們被送到甘蔗園工作，深刻體會到白人的殘暴。但其實有些非洲當地的統治者，如迦納過去的阿散蒂王國，他們也從中獲利，用俘虜換取槍枝、布匹、酒或其他奢侈品。「我們的某些前人，用孩童去換火柴盒這類的『好東西』。」阿基如是說。

不過，阿基對其他祖先的自豪溢於言表。「我可以說，是我們抵達美洲的祖先們讓美國有今日的發展。」

湯姆森與其他婦女在河中禱告｜Photo Credit: Reuters/達志影像

而黑奴們經過奧布阿西後，就是去河裡把身體沖洗乾淨，如今這裡已是一片紅樹林。75歲的湯姆森（Regis Thomson）是來自紐約的遊客，她與教會認識的其他婦女一起在河中祈禱：「當我知道祖先們以前在非洲大陸上的這些經歷，我會把這些告訴我的孩子。」

黑奴們洗過身體後，就會抵達在迦納的最後一站，也是他們告別家鄉的地方：大西洋奴隸堡壘——埃爾米納城堡（Elmina Castle）。

阿桑特｜Photo Credit: Reuters/達志影像

今年30歲的阿桑特（Saviour Asante）是奧布阿西的理髮師，她過去不太知道這些黑奴歷史，當她去參觀過埃爾米納城堡後便哭了一整天。「聽這些故事是非常痛苦的事」，阿桑特如是說。

在這座城堡中，當時的歐洲人在關押黑奴的地牢上過著安逸舒適的生活，而那些黑奴們從此踏上不歸路，登上將他們送往美洲的單程船隻。

遠方的是埃爾米納城堡｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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