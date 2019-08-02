國安局承諾「下重手」懲處私菸案：76名國安特勤涉入買菸，最多一人買1037條

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私免稅菸品，今（2）日國安局首度召開記者會，國安局表示，清查後共有76名國安特勤人員涉入私菸案，最多一人買1037條。國安局長表示「會下重手」懲處，未來也會把總統府侍衛室拉回由國安局直接督管。而華航也呈報交通部專案報告，指出違法「機邊提領」從2016年3月馬英九出訪的「久安專案」開始。

涉案主管不知情也得記過，知情主管不只記過還得調離國安局

針對私菸案後續處理，國安局今天首度由局長邱國正召開記者會，他除了表示「會下重手」進行懲處，也會將侍衛室拉回國安局管理，在不改變預算、人員編列的狀況下，直接督管。

根據《三立新聞網》的直播影片，邱國正表示，私菸案發生，「顯現有些人認知到明知這樣好像不對，但長年以來都如此，所以他選擇有偏差。」他説，選擇偏差這樣「不太正常、也不太安全」，而「把不安全的人放在極度需要安全維護的工作方面，那不合邏輯。」

關於咎責與懲處，邱國正談到，「我會下重手」，但不能「大刀一揮，哀鴻遍野」，他表示，會分區、分層處置，主管方面，侍衛區上面有侍衛長、副侍衛長、兩位主任、3位組長，「組裡面有人涉案，組長不知道，這不是理由，起碼記過以上；知道有人涉案不制止，不只記過、調整職務，且不只在國安局內調整，會跟國防部、警政署商量，可能調回母體單位。」

至於涉案的組員，邱國正表示，會納入考核，找適當方法懲處，「認知錯誤，一定要讓他知道認知有錯 」。他也説，甲乙兩人，甲託乙去買菸，兩人的懲處方式就一定不同。他表示，請社會給他時間、空間調整，到適當時機會跟大家報告懲處結果。

邱國正也強調，總統府侍衛室與國安局的組織很特別，侍衛室是特勤中心派出去的侍衛人員，一旦有聯合任務要納入聯合編組，那時候國安局長才成為聯合編組指揮官。「執行任務，我才當指揮官，那平常我在當指揮官，那我在細節部分我還是掌握不住」，因此，他表示，「我要把侍衛室拉到我們局裡面來，這個我平常可以對督管。」但預算、編列還在母體單位，能在不用修法、編新預算的狀況下，由他直接督管。

76名國安特勤涉入，單人最多買1037條

《自由時報》報導，政風處長劉異海也上台報告細項，他表示經清查後，發現有76名國安特勤人員涉案，一共購買7977條免稅菸，其中單人購買最少2條、最多單人一次購入1037條。

國安局25人：2625條菸（局本部4人45條、特勤中心19人2430條、訓練中心2人150條）

侍衛室49人：4902條

憲兵警衛大隊2人：450條

至於菸品數字與先前報導9800條有落差，劉異海表示，因吳宗憲等2人仍在押，部分菸品無法做行政調查。而涉案者目的有三大類，分別是自用、代購跟兩者皆有。

總統府秘書長陳菊下台負責？總統府：秘書長不在特勤中心指揮體系

（中央社）國安局記者會後，總統府就國安局0722涉嫌利用元首出訪違法私菸案記者會，補充三點說明，總統府表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論本案，第一次為邱國正上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度，陳菊與邱國正都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

第二，總統府表示，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生這次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

第三，針對中國國民黨立法院黨團要求陳菊應為私菸案負起政治責任下台，總統府表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

華航提6項改善措施：未來不開放預購、嚴禁機邊提領

（中央社）而中華航空股份有限公司今天則提出「專機免稅菸案調查報告」呈報交通部，包括「未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購」等6項改善措施。

未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購 菸品等管制項目裝載數量將以旅客總人數可攜帶量為準 落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領 加強督導華膳空廚股份有限公司落實遵循保稅倉庫相關法規 追究決定機邊交貨主管行政責任 加強員工法治教育

違法「機邊提領」，從2016年3月總統馬英九出訪的「久安專案」開始

另外，交通部說，華航配合專機任務，菸品於機邊交貨，違反海關及機坪作業管理規定，資料顯示開始於2016年3月13日「久安專案」，菸品數量3600餘條；華航在報告中指出，日前已約談時任副總經理及經理，相關資料也將移送檢調處理。

至於華航報告是否提及相關人員懲處方案，交通部官員受訪說，待司法調查後再處理。

交通部發布新聞稿表示，後續將責成「中華航空事業發展基金會」確實督促華航落實相關措施，現階段則已要求華航全力配合檢調偵辦。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，交通部說，部分內容涉及司法調查，多數內容在檢方要求下必須遮蔽，不得對外公布，但歷次專案資料、機邊交貨起始點等，華航都有進一步說明，也提出檢討與改善措施。

交通部表示，據華航提出的報告，華航已於7月底將免稅品銷管系統資料存庫數據，以人力方式回復匯出到2005年4月專機資料，時間從2005年4月起到2006年5月共有4次專機任務，免稅菸品實際銷售數量為75條到600多條不等。

至於華航領取免稅品領料單未向財政部關務署巡緝科申請、華航內部是否有人參與或濫用職權參與不法團購、未依規定上機改機邊交貨的命令由誰下達、華膳誰同意配合把免稅品放在保稅倉庫、媒體指「國安人員打一通電話給11職等職員就搞定」等情節，交通部表示，相關調查資料涉及偵查秘密部分，為避免相關內容公布後使相關人員有空中串證之虞，檢調單位要求相關人員對外都不得擅自洩漏涉及偵查秘密案件事實與調查內容，以免觸法。

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核稿編輯：楊之瑜











