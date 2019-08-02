【未來大人物】以生命影響生命的師生故事：「TFT計畫5週年特展—有人才有教育」

Teach for Taiwan 計畫5週年了，他們培養與媒合跨領域的年輕人，前往高需求地區的國小擔任全職教師，至今與8個縣市50多間國小合作，送出了近170位老師，影響了超過5000個孩子。這些教師的熱情身影，他們投入生命影響生命的故事，與對教育的想像與藍圖⋯⋯都在「TFT計畫5週年特展—有人才有教育」中呈現，希望與社會大眾分享教學現場的每個微時刻，並期待更多優秀人才投入教育。

TFT計畫5週年特展於8月2日至8月11日在台北剝皮寮歷史文化街區展開，開幕當天教育部長潘文忠特別到場，不但與TFT創辦人劉安婷對談，也認真觀看展覽中每位老師的故事，最後還詢問是否展覽特刊中是否也有老師們的故事，可以讓他回去繼續看。

劉安婷，2015年未來大人物。台中女中畢業時，同時推甄上台大外文及政治系，也考上美國10所名校，最後就讀提供全額獎學金的普林斯頓大學。2013年，她回台創辦Teach for Taiwan，招募有能力、有使命感的青年到偏鄉進行至少兩年的全職教學推動一場教育改革。

Photo Credit: 關鍵評論網/葛晶瑩 劉安婷為教育部長潘文忠介紹展覽中教師的故事，並說明TFT的理念與培訓方式。

讓人才成為人師，培育更多人才

「我真的很喜歡人家叫我潘老師。」潘文忠說，這位來自偏鄉，畢業於師專，也曾擔任國小教師的教育部長，一路以來對教育的觀察，務實而堅持，他強調，「孩子應該是學習的主體，這件事要被確立。」唯有如此，制度與資源才能因應孩子的需求去思考，而且他也表示，孩子不該是教育過程的產品，應該要有差異性，讓每個孩子都發展成為更好的自己，而是否能達到目標的關鍵就是老師。

他發現TFT的老師們都能創新且善用資源，更重要的是大家一直想著孩子需要什麼，而不是給孩子什麼。潘文忠提到曾有機會至偏鄉看孩子們上課，他覺得這些孩子的表現一點都不「偏鄉」，主要是因為老師們給予發展的機會，因此孩子們有更強的自發能力，雖然TFT的老師大多不是科班師培，但他們所作所為，就是以學生為主體的實踐，他給予這些老師們高度的肯定，並表示將偏鄉當成首選是非常偉大的想法。

劉安婷則是這樣形容老師，「老師是一個既熟悉又陌生的角色。」大家從小就接觸老師，是感覺很熟悉的角色，但卻很少有機會去理解老師，尤其是偏鄉老師扮演的角色，外人很難想像，所以老師對大家而言又是陌生的。她提到有位花蓮的老師說，在當地，老師是孩子公平正義的最後一道防線，無論在家裡、在社區遇到挑戰，最後都會來到學校，老師們可以多給一些，多陪伴一些，這會發揮教育更大的價值，使教育不只有傳遞知識。

Photo Credit: 關鍵評論網/ 葛晶瑩 上：每位老師的教學路都不同，利用多媒體可重回現場體驗。下：教育土炭市為互動式的展覽，讓參觀者實際體驗教室中的情境，並發掘問題下的原因。

打造多元創新的教學環境

其實，TFT的年輕教師也將各領域的多元思考與創新帶入偏鄉，使偏鄉學校扮演起創新基地，劉安婷表示，當創新能量進入偏鄉，有時能走得比都市學校還快，甚至當偏鄉學校活化創新後，還造成反向留學，讓有些人從都市轉到鄉村唸書，教育竟使弱勢成為一種新的優勢。

這次展覽現場邀請了超過70位TFT教師與校友參展，透過展覽的海報與現場多媒體設備，可以重回現場，看見教師們如何設計課程，帶領孩子們學習，像是蔡明封在花蓮帶著學生走出教室，採訪家長與社區職人，拍攝影像留存紀錄，孩子們在互動中認識自己的家鄉。或者如在雲林任教的林貝霓，讓孩子們自己規劃自主服務旅行，從過程中，學習換位思考，團隊合作，進而共同解決問題。

劉安婷指出，這次的主題「有人才有教育」有不同的斷句法，是同伴們一起想出的創意，其中隱含的意義，一方面是「孩子最需要的是人」，另方面則是宣告培育多元人才的重要性，也志在聚集各領域人才，改善教育的不平等。此外，她說「老師是國家很重要的建造者。」也希望透過這個活動向所有第一線的老師致敬。

Photo Credit: 關鍵評論網/ 葛晶瑩 教育現場的微時刻，以攝影作品捕捉現場的各種時刻，有喜有憂，有歡樂有悲傷，參觀者則因有圖有感動。

這次展覽如了靜態的教學路、各個微時刻的攝影作品外，還有另外一個展場「教育土炭市」，邀請參觀者一起投入，從看見教室中的現象，發現問題背後的原因，並且一起集思廣益，寫下提案，共同為台灣的教育一起努力。





「有人才有教育」特展相關資訊如下：

地點：台北市萬華剝皮寮歷史街區173-27、29、31號1F

時間：8/2～8/11 9:00~18:00，(週一休）

地點：台北市萬華剝皮寮歷史街區173-27、29、31號2F

時間：8/2～8/11 9:00~18:00，(週一休）

地點：台北剝皮寮歷史街區163號（土炭市）

時間：8/2～8/11 9:00~18:00，(週一休）

核稿編輯：楊之瑜













