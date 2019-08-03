美國正式退出《中程核飛彈條約》，是劍指俄羅斯還是意在中國？

《中央社》報導，美國國防部指出，美國8月2日正式退出與俄羅斯簽署的《中程核飛彈條約》（INF Treaty）後，將加速發展新型巡弋和彈道飛彈系統。

法新社報導，五角大廈首席發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在美國證實退出《中程核飛彈條約》後表示：「我們現已退出，國防部將全力發展地面發射的常規彈道飛彈，作為對俄羅斯所為的謹慎回應。」

《中程核飛彈條約》的重要性

《中程核飛彈條約》是1987年由美國前總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯末代領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，美蘇兩強承諾限制射程500到5,500公里的核子飛彈與傳統飛彈部署。

《BBC》報導，根據條約，美國和蘇聯要銷毀2,611枚已部署和未部署的中程導彈。條約還規定美蘇銷毀各自擁有的射程為500-5,000公里的中程導彈，中短程導彈及其發射裝置，禁止雙方生產核試驗中程導彈和中短程導彈。條約還規定了美蘇彼此進行核查的具體措施。

《中程核武條約》簽訂後，美蘇彼此核攻擊的選項就局限於洲際彈道導彈，而洲際彈道導彈攻擊的預警時間更長，確保被攻擊方有更多機會進行核報復攻擊。因此條約加大了互相確保摧毀，從而增加了避免使用核武器的機會。

Photo Credit: Reuters/達志影像 美俄雙方簽署《中程核飛彈條約》。

美國與俄羅斯互相指控對方違反條約

《聯合新聞網》報導，美國指控俄國製造及部署的9M729陸基巡弋飛彈已違反條約規範，俄方則批評美國只是找藉口退出條約，實際上是想開發新飛彈。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）2日駁回俄國要求美國延後在歐洲部署飛彈的要求，稱俄國說法是「不可靠的提議」。他說：「美國沒有新飛彈，北約也沒有，只有俄國的飛彈愈來愈多。」美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）說：「由於俄國刻意違約，美國將不再是條約成員。俄國不遵守條約，開發及部署飛彈系統，對於美國和盟友及夥伴構成直接威脅，傷害美國的最高利益。」

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫駁斥：「我們提議美國和其他北約國家，在部署短程和中程飛彈上應該和我們一樣。」俄羅斯總統普亭早前表示並不想要軍備競賽，只要美國先做到不在歐洲部署飛彈，俄國也會比照辦理。

Photo Credit: Reuters/達志影像 北約秘書長史托騰柏格，駁回俄國要求美國延後在歐洲部署飛彈的要求

美國退出條約是針對中國？

《中央社》報導，美國總統川普2017年就任後，指稱俄羅斯違反條約規定，研發新型巡弋飛彈，今年2月1日又宣布，俄國若不終止各項違反《中程核飛彈條約》的作為，美國將在6個月內退出這項條約。

美國正式退出與俄羅斯於冷戰時期達成的《中程核飛彈條約》後，川普今天表示，任何對抗核武發展的新條約都應納入中國。

法新社報導，美國今天正式退出1987年的《中程核飛彈條約》（INF Treaty）後，川普告訴記者：「我們當然希望有朝一日納入中國。」

川普認為這對全世界會是好事，並表示已開始討論與中俄兩國簽訂新的武器裁減條約，且中俄都樂見其成。他說：「這個協議讓他們裁減核子武器，我們也裁減，這對全世界來說會是好事。我確實相信這會發生。」

《中央廣播電台》報導，根據美國國會所屬的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）近日公布的一份報告，指中國庫存超過2,000枚彈道飛彈和巡弋飛彈，按照美國官員的說法，如果中國是簽約國，其中大約95%的飛彈違反《中程核飛彈條約》的規範。

既然與俄國簽署的各類武器管制條約對中國都毫無限制，華府卻處處掣肘，退出條約既有助於美國放手在亞太地區部署中程飛彈與新型武器，又可遏阻中國崛起帶來的威脅，川普政府何樂而不為？

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）高級國際研究學院戰略研究所教授曼肯（Thomas Mahnken）指出，美國現在必須在其太平洋島嶼與盟國控制的其他地區部署中程傳統武器（medium-range conventional weapons）。曼肯在美國軍事網站「岩石上的戰爭」（War on the Rock）發表評論指出：「現在該是扭轉局面的時候了。」他並認為此舉有助於美國對抗中國崛起，特別是在南海問題。

《香港01》報導，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）7月29日提議中方參與美俄就《中程導彈條約》（INF Treaty）的戰略對話。中國外交部發言人華春瑩30日回應稱，中方不同意該條約多邊化，並指這反而變成美國單方面退約的藉口。

華春瑩表示，《中程導彈條約》多邊化涉及一系列政治、軍事、法律等複雜問題，中方絕不會同意加入。她強調，中國始終奉行防禦性的國防政策，發展中程導彈的能力完全出於防禦目的，中方無意亦不會對任何國家構成威脅。

華春瑩指，美方退出條約的真實目的是想自行鬆綁，中方認為蓬佩奧的提議是變相「卸膊」；中國主張全面禁止和徹底銷毀核武器，但核裁軍應遵循「各國安全不受減損」這一國際公認的基本原則。華春瑩又稱，美國作為世界上最大的核武國家，在核裁軍方面負有特殊優先責任，美國應進一步大幅削減核武器，為其他國家參加核裁軍談判創造條件，而不是向別國推卸責任。

世界是否會陷入「軍備競賽」的危機？

《香港01》報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1日對此表達憂慮，警告世界可能因此失去阻止核戰的「重要制動器」。古特雷斯向傳媒表示，《中程導彈條約》失效不是削減，而是增加彈道導彈的威脅，因此他呼籲美國和俄羅斯盡快續約，為大家帶來穩定，以及爭取時間商討未來的軍備控制措施。

《鉅亨網》報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas） 則指出條約失效，表示全球將進入新一波軍備戰，並警告「歐洲正面臨部分威脅」，不過他表示歐洲並不會參與進新的全球軍備競賽，以此減低民眾的擔憂。

Maas也呼籲，中國和印度也將納入這一波新的裁軍協議中，聲稱中國目前正積極發展現代化武器，因此中國將會是全球限武關鍵。

新聞來源：

核稿編輯：翁世航