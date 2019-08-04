賓拉登之子韓薩疑似身亡，美方拒絕透露更多細節引發揣測

《中央社》報導，官員7月31日表示，美國認為，蓋達組織（Al-Qaeda）前領導人賓拉登（Osama bin Laden）之子、本身也在組織內位居要職的韓薩．賓拉登（Hamza bin Laden）已經死亡。這位要求不具名的美國官員並未說明更多細節，包括韓薩何時死亡，或在哪裡死亡。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露美方這份評估，總統川普今天稍早被記者詢問是否掌握相關情資時，回答說，「我不想評論此事」。白宮也不願評論近期是否會做出任何宣布。

韓薩是誰？他為什麼被視作賓拉登的接班人？

韓薩據信約30歲，2001年9月11日恐怖攻擊事件之前都和賓拉登一起待在阿富汗，以美國為首的聯軍入侵阿富汗之後，韓薩則和賓拉登一起移居巴基斯坦。2011年賓拉登在巴基斯坦巢穴內遭美國特種部隊擊斃，當時韓薩據信被軟禁在伊朗。在賓拉登巴基斯坦巢穴起出的文件顯示，賓拉登身邊的人一直嘗試要讓韓薩和父親團聚。

《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國參與了擊斃韓薩的行動，據說美國過去兩年都在執行相關行動。路透社目前無法證實細節。但美國政府似乎是最近才做出韓薩已死的結論。國務院2月還曾提供100萬美元賞金，給提供線報促成找到韓薩者，懸賞公告中把韓薩稱為重要的蓋達領袖。

蓋達首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）2015年曾在錄音訊息中介紹韓薩，代表蓋達組織的年輕人聲音。分析家說，蓋達領袖群年邁，難以鼓動世界各地被「伊斯蘭國」（IS）激發的好戰分子。

《自由時報》報導，在賓拉登遭美國特種部隊擊斃後，蓋達組織從2015年開始，就發布了韓薩一系列講話錄音，這位被蓋達組織視為「恐怖王儲」的韓薩，試圖利用父親的名號，擴大在極端組織中的影響力，不過蓋達組織僅公布韓薩幼年照片，直到2017年，中央情報局（CIA）公布了其婚禮影片，才讓韓薩成年影像首度曝光。

年僅30歲的韓薩是賓拉登最小的兒子，據稱賓拉登最寵愛他，美國國務院早在2017年將他列為「特殊指定全球性恐怖分子」，今年3月美國國務院宣佈懸賞100萬美元追查他的行踪，韓薩最後一次公開聲明是在2018年，因被沙烏地阿拉伯剝奪公民身分，他威脅沙國，呼籲阿拉伯半島人民起義。

Photo Credit: Reuters/達志影像 照片左方為年幼時的韓薩・賓拉登，右方為不知名小男孩

《轉角國際》報導，《路透社》表示，在薩瓦里的特定安排下，作為新世代備位人選的韓薩，近年來曾密集活動於阿富汗、巴基斯坦、以及敘利亞的內戰戰場，其組織號召力也透過前線奔走而穩定攀升。不過與父親留下的一幫老人不同，韓薩對於ISIS與其領導人巴格達迪（Abu-Bakr al-Baghdadi）的態度相對開放，並不如薩瓦里一般採取競爭姿態——相關專家認為，這是韓薩的特意表現，其目的是為了蓋達與ISIS日後可能的「聯盟統一」，所預留的政治後路。

但《路透社》也強調，美方官員透漏的資訊中，各方來源都拒絕透露韓薩的死因、死亡時間、與死亡地點，官方究竟是透過「怎樣的交叉通報」來證實死訊？政府內部也都異口同聲地拒絕回答。因此在死訊情報的可信度之外，也引發媒體與學界的一陣疑慮。

除了死亡真相，韓薩在蓋達組織裡的地位也遭質疑？

《中國時報》報導，前聯邦調查局（FBI）高階幹員索方（Ali Soufan）警告，截至目前為止，蓋達組織尚未發布韓薩的死訊，或是紀念他的殉難，以他的身分地位而言，這是相當不尋常的，不過如果美國政府的判斷正確，韓薩的死恐「重創蓋達移交給下一代領導人的接班計劃」。

英國《衛報》（The Guardian）引述蓋達專家柏根（Peter Bergen）分析，蓋達現任首腦薩瓦里實際上並不是一個實質領袖，他缺乏領袖魅力，因此組織成員一直以來正試著培養韓薩。儘管韓薩近年來確實曾經公開發言，不過柏根也懷疑他是否曾在行動中擔任首腦，因為犯下911恐攻的中心蓋達組織在那之後就沒有重大行動，反倒是一些分支機構不斷在敘利亞、葉門、非洲等地發動攻擊。

美國智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深成員裘斯林（Thomas Joscelyn）同樣懷疑韓薩就是下一任蓋達領袖的說法，他說韓薩確實在組織內擔任重要角色，他是一名發言人，而且和激進組織塔利班的關係也很緊密，他說蓋達正在培養他有一天能接班，「不過現在還不是。」

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核稿編輯：翁世航