「表現不自由展・在那之後」三天急喊卡，「慰安婦」仍是日本打不破的禁忌

日本愛知縣三年一度舉行的大型國際藝術祭「2019愛知三年展」(あいちトリエンナーレ2019,Aichi Triennale 2019)於8月1日正式開幕。今年邁入第4屆的「2019愛知三年展」由記者津田大介擔綱藝術總監,會場橫跨愛知縣的名古屋市和豊田市,號稱是日本國內最大型的國際藝術祭。

這次「2019愛知三年展」當中,愛知藝術文化中心(愛知芸術文化センター)的特展「表現不自由展・在那之後」(表現の不自由展・その後)在開幕當天迅速成為話題焦點,政治人物紛紛跳出來抵制。主辦單位更在2天內就收到四百多通抱怨電話和500封以上的電子郵件,傳真機還收到要「帶瓦斯罐去會場叨擾」的恐嚇信。讓主辦單位不得不在「2019愛知三年展」開幕三天內,便宣布關閉「表現不自由展・在那之後」展區,其他展區會依照原訂「2019愛知三年展」活動展期,對外開放到10月14日止。

在「表現不自由展・在那之後」特展當中,最多人批判的作品當屬韓國藝術家金曙炅(KIM Seo-Kyung)、金運成(KIM Eun-Sung)夫婦的《和平的少女像》(Statue of Peace,俗稱「慰安婦像」)。

在這支影片中,可以看到「2019愛知三年展」藝術總監津田大介以新聞播報的形式,介紹「2019愛知三年展」。

「表現不自由展・在那之後」

「表現不自由展・在那之後」特展可以回溯到2015年由民間自發性在東京舉辦的「表現不自由展」。當時的「表現不自由展」聚集了各種被公家的文化藝術機構視為禁忌的作品,從慰安婦問題、天皇與戰爭、殖民地統治與《憲法》9條論爭等,所有作品都會在旁邊附上當時被公家文化藝術機構退件的理由,讓民眾在參展的過程中搭配這些文字描述,思考當代日本在表現上的「不自由」。

「2019愛知三年展」延續了當年「表現不自由展」的精神,而取為「表現不自由展・在那之後」。藝術總監津田大介表示,現在日本因為審查機制和「忖度」剝奪了不少作品表現的機會,對於日本言論與表現自由正受到威脅產生強烈的危機意識,因而策劃了本次的「表現不自由展・在那之後」特展。藝術總監津田大介接著提到,他希望能藉由「表現不自由展・在那之後」特展,讓觀眾思考為什麼這些作品會被下架,特別是這次特展的展品當中,有幾件作品會讓人很不解這件作品為什麼會被下架。津田大介希望能透過這個機會,激發觀眾的討論,進而邁向一個健全的民主主義社會。

「2019愛知三年展」藝術總監津田大介在推特上寫到:「不管是愛知三年展實行委員會的成員、表現不自由展實行委員會的成員,以及我本人都不會對『表現不自由展・在那之後』的作品做出任何評價。希望來到會場的觀眾可以看到實際作品,思考表現自由的現況並進行討論,是本次展覽的趣旨。」

這是「表現不自由展・在那之後」特展參展作品《重重》的攝影師安世鴻,針對「表現不自由展・在那之後」特展被撤展一事的Facebook貼文。

那張應該被燒毀的人像

在「表現不自由展・在那之後」特展當中,備受矚目的作品除了金曙炅和金運成夫婦的《和平的少女像》外,當屬嶋田美子的《焼かれるべき絵》(A Picture to be Burned):這幅版畫作品約有三分之一的畫面被燒毀,但還是能從剩餘的部分推測出畫面中的人物就是昭和天皇本人。

此外,本次特展中除了《和平的少女像》外,還有另一件和日本軍「慰安婦」有關的作品:韓國攝影師安世鴻的《重重》攝影集。這次參展的《重重》是安世鴻最一開始針對被留在中國的朝鮮・韓國籍日本軍「慰安婦」所拍攝的系列照片,目前安世鴻的《重重》攝影計畫已經擴大到亞洲其他國家的前日本軍「慰安婦」(只可惜安世鴻已和台灣籍慰安婦擦身而過,台灣現存的2名慰安婦阿嬤都不願在螢光幕前露面)。

關於安世鴻的《重重》攝影計畫可參考舊文〈三場以慰安婦為主題的展覽,正在東京新宿區考驗著世人的接受程度〉。

禁止拍照錄影,但純文字OK

縱使這次「2019愛知三年展」的主辦單位為了要打破藝文界的「禁忌」,豁出去開了「表現不自由展・在那之後」特展,但不怕一萬只怕萬一,「2019愛知三年展」唯獨「表現不自由展・在那之後」特展禁止觀眾用手機攝影並上傳到社群網路上,但如果只有純文字的貼文則不在此限。

藝術總監津田大介表示,自己身為一名記者,當然希望這個以表現自由為題的特展能讓大家自由地拍照、投稿到社群網路上,但作為「2019愛知三年展」藝術總監,有責任要顧好整場活動的安全管理,才有了這項規定。

然而,即使「2019愛知三年展」已經規定「表現不自由展・在那之後」展區不得攝影,在開幕當天網路上還是傳出「表現不自由展・在那之後」展區作品的畫像,更有明明就不在「表現不自由展・在那之後」展區裡面的作品,被網友惡意誤導的「不實訊息」(disinformation)。

畫面中這件「安倍晉三(右)和菅義偉(左)口含著高跟鞋跟」的陶瓷作品,是竹川宣彰所做的《你老味,食壽司》(Eat this sushi, you piece of shit.)。這幅作品是2017年7月香港「Beyond Freedom」的展示品,不是本次「2019愛知三年展」「表現不自由展・在那之後」的參展作品。

開幕第二天:名古屋市長要求愛知縣知事撤展

「表現不自由展・在那之後」特展,在「2019愛知三年展」開展第2天情勢急轉直下:名古屋市市長河村隆之(河村たかし)親自前往「表現不自由展・在那之後」會場巡視,並於參觀完「表現不自由展・在那之後」所有展品後在記者面前表示,他希望愛知縣知事大村秀章能立刻撤掉《和平的少女像》。

河村隆之表示,自己在「2019愛知三年展」開幕前一晚才得知會場裡設有《和平的少女像》。他認為,這次籌辦「2019愛知三年展」的費用是由愛知縣、名古屋市出資,再加上中央政府的補助款,「用了稅金,看起來就是要讓日本國全國都承認這個東西(指《和平的少女像》)」。河村隆之接著說道:「這怎麼想都是在踐踏日本人的、國民的心,這到底是在想什麼」、「在花了10億円與稅金的場所展示,看起來就像公家機關在做這件事」。

河村隆之在記者面前強調,「表現自由絕對不能傷害到他人」,光是這點就足以將《和平的少女像》撤掉。對於「2019愛知三年展」主辦單位因為「表現不自由展・在那之後」特展接到不少抗議電話,河村隆之則回應道:「這不也是表現自由嗎?自己的想法堂堂正正地說出來就好。」

視察完「表現不自由展・在那之後」特展後,接受記者採訪的名古屋市市長河村隆之。

各界政治人物紛紛跳出來參一腳

河村隆之還提到,大阪市市長松井一郎曾打給他,反問他在藝術季上展示了《和平的少女像》接下來會發生什麼事。讓大阪維新之會的松井一郎「提醒」河村隆之一事曝了光。

在大阪銳不可當的執政黨大阪維新之會,從橋下徹時代就不斷以地方首長的角色大力打壓、批判任何和日本軍「慰安婦」有關的議題,自製大阪專屬的慰安婦問題補充教材、全面清查大阪校園內是否有「不適合」的歷史課程,更為了一座慰安婦像單方面取消和美國舊金山市的姐妹市關係。現在提到慰安婦爭議,大阪維新之會絕對是數一數二的代表。

關於大阪維新之會的介紹,請參考舊文《知事、市長雙請辭再互換,2019大阪雙首長選舉提前開跑》。

河村隆之此話一出,松井一郎接著在大阪市役所前接受記者採訪。松井一郎表示:「河村也知道並不是只有日本軍人打造了慰安婦制度,他知道這是對於戰時下的女性在人權上的侵害。(但這和)用國民的稅金展示把我們的祖先描述成野獸般的展示品,又是另一回事。」

在眾多政客或名人接連批判的同時,最大咖的角色應屬內閣官房長官菅義偉。菅義偉8月2日在記者會上表示,中央政府會慎重檢討關於「2019愛知三年展」的補助款。「2019愛知三年展」在今年4月獲選為日本文化廳的補助事業,預計能於今年底提供愛知縣約7,800萬円的補助款。

記者綿井健陽在「2019愛知三年展」的「表現不自由展・在那之後」特展宣布撤展後,進到會場記錄下撤展前的展場一景。從綿井健陽拍攝的照片當中,有一張「表現不自由展」年表在最後一欄多了一行:「2019.8 2019愛知三年展『表現不自由展・在那之後』特展終止事件。」

「帶著瓦斯罐去會場叨擾」,愛知縣知事急喊卡

在名古屋市市長河村隆之透過媒體向愛知縣知事大村秀章喊話的隔天,大村秀章召開臨時記者會,宣布要暫停「2019愛知三年展」的「表現不自由展・在那之後」特展,讓「表現不自由展・在那之後」特展為期3天便告吹。

大村秀章表示,他之所以會取消「表現不自由展・在那之後」特展,是因為當局一直收到恐怖攻擊預告,以及超乎工作人員身心能夠負荷的恐嚇電話與郵件,當中還有威脅要「帶著瓦斯罐去會場叨擾」的傳真,以及針對愛知縣特定職員的誹謗。他希望能有更多人知道發生了這些事情,才決定出面取消「表現不自由展・在那之後」特展,「雖然覺得很可惜,也已經對藝術家們的表現(指作品)展現最大的尊重,但現在(主辦單位的)機能已經癱瘓了。」

大村秀章補充道,這段時間接獲的批判電話,主要都是針對《和平的少女像》和《焼かれるべき絵》這兩幅作品。由於電話量太大,愛知縣政府已經加派管理職的公務員負責處理這些電話,但有職員在應對過程中透露了自己的姓名,而在網路上被攻擊。目前他們已經將所有的相關訊息提拱給轄區的東警察署,由警方負責處理網路黑函。

當被記者問到大村秀章是否擔心類似京阿尼縱火事件再度重演,或是否因為名古屋市市長河村隆之前一天在記者會上的發言,才決定要終止「表現不自由展・在那之後」特展,大村秀章一概不回答,表示那是河村隆之個人的意見,如果回應了就換成自己要承擔這個責任。

這大概是「表現不自由展・在那之後」特展最後的觀眾身影。

藝術總監津田大介:責任我該扛

至於「2019愛知三年展」的藝術總監津田大介則說,雖然這次取消「表現不自由展・在那之後」特展是愛知縣知事大村秀章的決定,但他認為最該為此負責的人是自己。津田大介表示,「表現不自由展・在那之後」特展的作品,都是曾經在展示期間被撤掉的作品,在開展之前就有想過很有可能又會在展期間被撤展,但當時覺得如此一來就能讓支持和反對的聲音浮上檯面。

津田大介說:「沒想到才展示了3天就被撤展,這真的是斷腸般的痛苦,對大眾感到非常抱歉,希望三年展能安全安心地走到最後。」

然而,在愛知縣知事大村秀章和藝術總監津田大介相繼宣布「表現不自由展・在那之後」特展終止後,當天晚間「表現不自由展・在那之後」特展的實行委員會也發表聲明,強調「表現不自由展・在那之後」特展實行委員會單方面被告知特展終止,抗議大村秀章和津田大介的撤展決定。

持續抗爭中?

目前,日本筆會(日本ペンクラブ)是第一個發出聲明,呼籲當局應該要恢復「表現不自由展・在那之後」特展的團體,在連署網站change.org上也出現了希望愛知縣知事大村秀章能撤回這次決定的連署。

雖然目前「表現不自由展・在那之後」特展已經中止了,但在「表現不自由展・在那之後」特展的網頁上,依然能看到17件參展作品的解說。「2019愛知三年展」或「表現不自由展・在那之後」特展接下來的動向值得關注。

