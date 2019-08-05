【圖輯】怦然心動的對話術 Vol.1：見人說人話，不心累聊起來

文：對話千層派・全民聊未來

最近芒果乾吃太多？快來壓壓驚。希望無感的朋友能關心政治，卻常成為句點王？想要跟立場不同的人聊政治，卻擔心不歡而散？身邊有韓粉，每次都講到氣氣氣而想放棄溝通？

你聽過下列哪幾句話呢？

平常很忙，沒時間關心政治欸～

沒差啦～我一票也無法影響什麼！

政治很髒、很亂！我不想管～

藍綠一樣爛！誰選上都嘛一樣～

你社會經驗不夠，被XXX洗腦！

聽到之後，你通常怎麼反應或回覆呢？ 秒愣住？硬著頭皮尬聊？算了不聊了？

其實這些潛台詞基本上可以被拆解成四種類型，除了可以用不同的「對話方式」應對，更重要的是調整當下自己的「角色」與「對話目標」。願意跨出去對話的勇氣很重要、同理心很重要， 但是對不同人用不同的對話策略更、重、要！

如果看完這份對話工具包有幫助到你，歡迎多多分享出去讓更多親朋好友看到。

Photo Credit: 對話千層派・全民聊未來

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本文由對話千層派・全民聊未來授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航