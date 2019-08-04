民進黨擬組「抗中保台大聯盟」，陳水扁：明年立委過半是不可能任務

（中央社）民進黨主席卓榮泰8月3日表示，不管台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少；將以最真誠、最柔軟、最寬廣的心形成「抗中保台大聯盟」。

卓榮泰3日下午出席政治評論員林保華（凌鋒）舉行《我的雜種人生：林保華回憶錄》新書記者會，他對國民黨喊話，人民更希望看到國民黨用什麼方式切斷過去錯誤連結的中國關係，以及如何建立台灣新認同；他也憂心台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨不見政黨價值，而是採取選舉競爭，將導致力量分散，傷害台灣價值。

他表示，這個週末希望給其他政黨多一點時間處理家務事，這一、兩天盡量不去騷擾、妨礙他們，不管是時代力量或各黨各派，應該都有一段冷靜的時候，各自處理內部問題，下週一起帶著更多的信心、更多內部的協調，面向更大的戰場。

卓榮泰說，8月4日他將到幾個艱困選區，也是要處理內部事情，他向媒體報告，往後的政黨協調當然重要，但這個週末讓各政黨各自解決內部紛爭，下週開始用新的面貌，面對真正的問題，他有勇氣、有信心共同解決問題。

他說，讓民主發展過程健康走下去，不論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，未來壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少。民進黨用最真誠、最柔軟、最寬廣的心，一定會形成最大的「抗中保台大聯盟」，保衛大台灣、抗衡新霸權。

卓榮泰會後受訪被追問與時代力量會晤的期程表示，已陸續在約洽當中；他認為政黨應該把目標放在台灣，要為台灣好，而不是要打倒民進黨。

他進一步表示，台灣民眾黨的成立應該讓外界看到這個政黨的價值何在，不是用選舉競爭的方式，這不是價值、是力量的競爭而已，力量的競爭絕對會產生力量的分散，台灣價值會被傷害。

傳出柯文哲組黨可能針對新潮流的選區進行立委提名，卓榮泰回應，針對台灣有利的事情做考慮，不要針對個別團體，這樣比較好。他也坦言，就2020立委選舉，任何一席都很艱困，民進黨都戰戰兢兢，選上一席是一席。

陳水扁：明年民進黨立委過半是不可能的任務

《聯合新聞網》報導，前總統陳水扁表示，台灣民眾黨的誕生，時代力量很有可能是最大受災戶。時代力量2016年挾著2014年太陽花學運的餘威，靠著民進黨的禮讓，拿到3席區域立委，和2席不分區立委。2020年原本有機會在不分區立委有些斬獲。面對台灣民眾黨在柯文哲母雞帶小雞的衝擊下，時代力量沒有強而有魅力的領導者，加上民進黨不再禮讓，分裂的時代力量極可能在區域與不分區立委雙雙掛零。

他表示，一般認為台灣民眾黨應可在2020立委選舉囊括7到10席，意謂著民進黨雖然不致於如賴清德所擔心，不分區立委只剩10席，但立委席次要過半將是不可能的任務，最後能否保住40席都是艱鉅的挑戰。

《新頭殼》報導，陳水扁強調，立委席次過半，總統大選不保證當選。2000年國民黨的連戰，2004年國親合的連宋配都一樣落敗。阿扁二次總統的勝選，也是在立法院少數不利的條件下逆轉勝的。2020年民進黨已經贏不了國會多數席次，但守護台灣的總統保衛戰仍大有可為。

拚整合找刺客，民進黨力保國會優勢

《中央社》報導，為力保國會優勢，民進黨積極布局明（2020）年立委選戰，目前已確定3選區不提名，保留與泛綠合作空間；在台北市中山北松山、文山區等艱困區，民進黨除了徵詢黨內同志外，也努力尋找奇兵刺客。

第10屆區域立法委員選區共計73個選區，民主進步黨5月22日已公告49個立委初選選區提名候選人名單，剩餘24個選區採徵召方式處理；7月10日中執會通過首波2個艱困選區徵召名單，包括現任基隆市立委蔡適應、新竹市徵召新竹市前議員鄭宏輝。

還有22個徵召選區尚未提名，民進黨7日將召開中執會進行第二波提名，除了預計徵召屏東縣府原民處長伍麗華參選山地原住民立委，台北市港湖、松信等區布局也可望拍板。

民進黨提名策略小組日前已決定，台北市中正萬華、台中大烏龍及台中潭雅神，這3選區民進黨「提名名額為零」，這項決議將送7日中執會確認。

台北第5選區（中正萬華區）現任立委為甫退出時代力量的林昶佐；台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸。民進黨不提名，保留與林昶佐、洪慈庸合作空間。

台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）現任立委為國民黨的顏寬恒，先前已傳出，民進黨擬與台灣基進合作，找台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒。

台北市除了中正萬華區已定調不提人之外，另有5個選區未提人，是目前布局重點。

國民黨在台北市這幾個選區，分別提名，第3選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安、第4選區（內湖、南港）現任立委李彥秀、第6選區（大安區）林奕華、第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰、第8選區（文山、南中正）現任立委賴士葆。

民進黨部分，信義南松山區以台北市議員許淑華呼聲較高，如何強化同選區議員的輔選力道，黨中央正在處理；內湖南港，現任台北市議員高嘉瑜被視為可與李彥秀一戰的人選。

台北市中山北松山、文山區，民進黨除了徵詢黨內同志外，也努力尋找奇兵刺客。黨內幹部指出，台北市提名布局，不會全都是議員出征，而且會考量年齡、性別比例，此外，在戰鬥力、社會形象上，也要讓人家耳目一新，所以一定要有奇兵刺客。

桃園市第6選舉區，民進黨與無黨籍立委趙正宇合作的方向也已確定，就待中執會通過；至於新竹縣、苗栗縣則因為地方政治生態的因素，各方還待進一步考量，才能決定。

另外，由於台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨6日將舉行成立大會，前總統陳水扁曾預告民間將組成的新政黨「一邊一國行動黨」也敲定在18日成立，加上前台南縣長蘇煥智可能組黨及日前成立的喜樂島聯盟政黨，小黨拚出頭來勢洶洶，已在夾縫中求生存的綠黨、社民黨、台聯、基進黨、時代力量等泛綠陣營小黨各自備戰。

以時力來說，在高雄鳳山、新北淡水等選區都提名立委人選，強碰綠營現任立委，為了推動整合，民進黨主席卓榮泰和時力黨主席邱顯智，近期也將見面會談。

2020年大選，雖然民進黨喊出，以總統勝選及國會過半為目標，要兼顧保護本土政權、維持國會優勢。不過，去年九合一地方選舉挫敗的陰影未除，近期又有私菸案重挫選情，再加上泛綠陣營小黨組黨恐分走民進黨選票，民進黨想守住國會優勢，難度相當高。

與邱顯智同台，林昶佐籲泛綠整合最強對決藍營

《中央社》報導，立委林昶佐1日宣布即刻退出時代力量後，8月3日與時力黨主席邱顯智同台。林昶佐說，邱顯智將與民進黨主席卓榮泰對談是好的方向，確定團結抗中的原則，在每一個立委選區提出最強人選，一對一對決國民黨，往下談就會很快。

時力立委參選人陳雨凡競選辦公室3日下午舉行開幕茶會，邱顯智、林昶佐同台，兩人互動引發媒體關注。邱顯智、林昶佐一前一後抵達會場，兩人隔著陳雨凡等人而坐，席間並未交談；不過，兩人與陳雨凡在會後一同接受媒體聯訪。

對於邱顯智已表示時代力量支持總統蔡英文，是否有可能回到時力，林昶佐受訪時說，退黨不是兒戲，他現在必須要思考怎麼去做本來在時力無法做的事情。有許多艱困的立委選區，目前還沒找到選將，他過去擔任時力台北市黨部主委時未能找到人選的，現在還是希望可以努力找到人。

至於邱顯智與卓榮泰將會面，林昶佐認為，這是好的方向，並建議時力要盡快確定布局原則，不要太發散。如果確定是團結抗中的原則，如何在每一個立委選區提出名單，一對一對決國民黨，接著再往下談就會談得很快。

同時，他也建議民進黨，如果是和時力合作團結推出最強候選人，「那就沒有禮讓不禮讓的問題」，互相要尊重彼此的獨立性。如果民進黨確定要和時力共推候選人，就不要再提到「禮讓」或是「小綠」等名詞；未來若雙方談的過程遇到困難，有需要的話，他很樂意協助。

林昶佐進一步表示，現在還有很多艱困選區，基進黨、社民黨、無黨籍有些不錯的人選，不太可能大家都團結在民進黨之下。至於怎麼樣促成跨黨派的團結抗中連線，讓基進黨、社民黨、綠黨、無黨籍、時力等，在還沒候選人的選區，是否有機會推出最強戰將，是他現在最重要的工作。

此外，林昶佐退黨後，並未回覆邱顯智傳給他的訊息。林昶佐感性表示，看到邱顯智傳的訊息，「真的是有一點難過」，兩人當初一起創黨的過程歷歷在目。他一度哽咽地說，不太敢打開邱顯智的訊息。

不過，他說，對於黨的路線、未來如何團結抗中，他必須要非常堅定，不能因為看簡訊就心軟。他會在外面持續觀察，同時，也不希望看到時力退黨的風潮。

邱顯智表示，他會繼續傳訊給林昶佐，希望他留下來一起努力。時代力量堅持台灣主權、捍衛公平正義的路線並未改變，大家也許對選舉策略、政策等事情有不同的意見，但不至於有路線上的歧異。

此外，邱顯智表示，最快8月5日將與卓榮泰對談，對於林昶佐提出的建議，抱持開放態度。他說，與卓榮泰的對談，第一步要先確認雙方的價值與立場是否一致，時力重視反紅媒、居住正義、司法改革等議題。雙方的合作要讓台灣人、年輕世代看到未來，才有意義。

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核稿編輯：楊之瑜