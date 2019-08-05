日本首位LGBT參議員石川大我：我會讓彩虹色的議席在國會努力發聲

LGBT人士入參議院

8月1日，新一期的日本參議院重新開院，日本在7月21日改選124席新當選的參議員，正式進駐國會殿堂，往後將替國民發聲。這一屆的國會新當選參議員有不少新亮點，包括第二位女性參議院議長山東昭子、兩位患有身心障礙，需要坐輪椅進場的議員舩後靖彥與木村英子等，都考驗這個傳統國會在新世紀面臨文化與環境的改革。除了上述之外，還有一個新的亮點，首位日本LGBT權益運動者，45歲的石川大我。

在7月時，筆者在石川大我當選後，參訪了他在東京都中心四谷的事務所，當時許多工作人員忙著收拾選舉宣傳用品，為即將搬遷去新的參議院大樓做準備。石川大我的競選幹部也多是LGBT人士，看到筆者是台灣來的記者，劈頭就稱讚：「台灣真是人權先進國啊，我們日本真是不加油不行！」但很可惜的是，後來因為時程問題，不能直接訪問石川大我，但對於他本人的事，卻從幹部口中略知一二。

Photo Credit:石川大我事務所提供

出生於東京都豐島區的石川大我，是個道道地地的江戶孩子，父親是資深劇團演員石川博。石川一路受到穩定紮實的教育，一路念到明治大學畢業後，再去名校早稻田大學研究所深造。不過就在國中時，他首次發現自己在性向上不是喜歡女生，而是喜歡男生，當時正值青春期而苦惱的他，還去翻查了字典與資料，不過當時字典上對同志的解釋是「異於常人的性慾望。」

從一度絕望到從政

同志是「奇怪的性慾」，這讓當時青春期的石川大我相當沮喪，他曾接受東京新聞訪問時說：「我當時覺得，我是不是哪裡異常了？而且日本沒有該如何與自己真愛的人結婚的相關法律，對於這樣的『幸福』是不被認可的」，對此他一度感到絕望。直到2000年時，他在網路上邂垢了一群同志，彼此討論時有了「希望能改變日本社會」的想法，石川開始以「高橋Taiga」的化名開始進行同志愛情相關的演講。

石川大我的想法是，《日本憲法》有說明，在法律的保障下，任何人都有追求幸福的權利，因此他感受到了未來，希望能夠立一部「屬於任何人都可以追求幸福的結婚法。」這樣的初衷，讓他有參政動機，先是在2009年，石川設立了NPO法人Peer Friend，舉辦同志遊行，並成功邀請了當時在野黨社民黨黨魁福島瑞穗一起遊行，吸引當時日本與外國媒體爭相報導。

就在2011年時，石川大我首度代表社會民主黨出戰家鄉豐島區的議員選舉，以1615票當選。雖然是36位當選中第31名的票數，但石川大我與當時中野區的石川Wataru，一起成為日本有史以來第一位先公開性向後再當選公職的人。在東京都議員任內，石川大我致力於同志伴侶權的爭取，終於在今（2019）年4月1日，在區議會多數決通過之下，東京都豐島區成為日本首個承認同志伴侶合法權益的行政體。

Photo Credit:石川大我事務所提供

G7剩日本未保障同性

根據《日本憲法》第24條規定，婚姻只能限定於兩性間的結合，在夫妻有基本的權利上互相扶持。也因此，石川大我一直以來提倡日本版的「婚姻平等法」，讓婚姻不再限於男女兩性之間的結合，日本至今仍是世界七大先進國（G7）中唯一沒有設定同性婚姻專法或是納入民法保障的國家，他說：「美國在法律上認可同性婚姻後，同性高中生的自殺率也逐年下滑」，顯示有法律保障下，同時讓教育也出現尊重同性的戀情。

不過，在日本社會中，對於同性婚姻與戀情反對的依舊不在少數，當石川在街頭上跟著競選幹部一起揮手助選，揮舞彩虹旗時，曾遭到路人罵「你們好髒喔！」，甚至也曾被吐口水過。當然，也有LGBT人士前來聲援，甚至有外國旅客經過時要他們加油，依舊讓石川拿到不少勇氣。他對日媒回憶時說：「這是場不能輸的選舉」，而當筆者造訪事務所時，外頭的玻璃窗上依舊貼上彩虹旗，象徵石川的堅持。

最終，石川成為立憲民主黨比例代表制下，拿到7萬3799票高票當選，成為第二位公開LGBT性向後當選的日本參議員。在8月1日的「登院式」中，他進去國會前深深地一鞠躬，表示這一席議員是集結每個LGBT人士的信賴，他會引此為初衷好好努力。對於所有的LGBT運動人士來說，這個史上第一步，石川大我幫他們跨出去了，他說：「我會讓彩虹色的議席在國會殿堂好好活躍發聲。」

Photo Credit:石川大我事務所提供

本文感謝石川大我事務所全力幫忙，提供資料參考

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航