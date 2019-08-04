週末殺戮日：美國24小時內兩起命案近30死，近年還有哪些重大槍擊事件？

美國時間8月3日在德州西部邊境大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪（WalMart）賣場發生槍擊案，造成20死、26傷，種族仇恨攻擊事件引發討論；相隔不到24小時，俄亥俄州也傳出槍擊事件，截至台北時間晚間7點，共造成包含槍手10死、26傷，兇手動機仍不明。

德州沃爾瑪賣場槍擊20死26傷，21歲槍手落網

（中央社）德州邊境大城艾爾帕索的沃爾瑪賣場今（3）日發生大規模槍擊案，釀20死，犯嫌21歲白人男子據傳曾在網路發表宣言，不滿「西語系國家後裔」入侵，聯邦調查局已展開本土恐怖調查。

以下為事件總整理。

一、槍擊案時間地點

案發的德州艾爾帕索（El Paso）隔著界河格蘭河（Rio Grande）與墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）對望，根據美國人口普查數據，當地人口68萬，其中83%為西語系國家後裔，週末期間更會吸引大批墨國民眾跨界前來血拚。

今天上午10時左右，警方接獲通報有人在西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）不遠的一處沃爾瑪（Walmart）賣場大開殺戒。

事發當時店內滿是採買開學用品的人潮，據警方表示，購物人潮達1000至3000人之間。

二、死傷者人數

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示至少20死26傷。多家媒體報導說，傷者分散在當地各醫院接受治療，且年紀介在2歲到82歲之間。

墨西哥當局表示，死者中有3名墨國公民，傷者也含6名墨國人，其中一人是年僅10歲的女童。

據美國有線電視新聞網（CNN），聯邦調查局（FBI）已針對這起槍擊事件展開本土恐怖調查工作。

三、犯嫌身分背景

美國國家廣播公司（NBC）和艾爾帕索電視台KTSM證實，被逮捕的犯嫌為21歲、來自德州艾倫（Allen）的21歲白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius）。

一份據傳由庫魯休斯書寫的4頁「宣言」張貼於常被極端分子使用的網路留言板8chan，宣言中有幾段埋怨德州遭「西語系國家後裔」入侵，撰文者清楚表明他已準備好在發動攻擊期間身亡。

宣言也力挺3月間在紐西蘭基督城奪走51名穆斯林信徒的清真寺血案。

庫魯休斯稱，他是在「捍衛」美國「免遭入侵帶來的文化與種族所取代」，更埋怨他選擇的AK-47步槍「並非設計用來快速連發，短時間內連發100槍後會發生過熱情形。」

他還說這場屠殺僅花不到一個月時間準備，「必須在退卻之前趕緊行動。」

宣言中也砲轟美國的自動化和企業，「難以忽視的真相是，過去數十年來，我們的領袖都讓我們失望了，民主黨和共和黨都一樣。」

四、各方反應

美國總統川普譴責今天的槍擊案是「懦夫行徑」，他推文說：「今天在德州艾爾帕索的槍擊案不僅是起悲劇，也是懦夫行徑。」他說：「我今天與全國上下一起譴責這起仇恨行為。沒有任何理由或藉口，可替殺害無辜民眾提供合理解釋。」

來自艾爾帕索的前德州聯邦眾議員，目前正在爭取民主黨提名角逐2020年總統大位的歐洛克（Beto O'Rourke），則譴責是川普煽動仇恨。歐洛克指，川普除攻擊4名少數族裔國會女議員，過去更稱墨西哥人都是強暴犯，證明了川普是種族主義者。

其他角逐民主黨提名的參選人同表憤慨。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）說：「不是只有今天，這星期已經發生好幾次。」他說：「全世界的人都看著美國，納悶美國是怎麼了⋯⋯一次又一次的，我們一再在美國看到這種無法言喻的恐怖。」

前副總統拜登（Joe Biden）也說：「夠了就是夠了。這是病態，這已超出我們能容忍的範圍。」印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，美國是全球唯一「槍比人多」的國家，「這並沒有讓我們變得比較安全。」

加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）承諾，若當上總統，會在上任百日內採取行政行動、對槍枝進行管制；麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也說：「我們必須現在就採取行動，終結美國槍枝暴力問題。」

五、2019年大規模槍擊案平均每天超過一起

數天前，密西西比州紹斯海文（Southaven）的一間沃爾瑪才剛發生槍擊案，釀2死；同一週，加州吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）也發生槍手掃射事件，奪走3條人命，加上槍手在內共4人死亡。

哥倫比亞廣播公司（CBS）上個月31日報導說，截至目前，美國2019年大規模槍擊案每天平均發生超過一起，為2016年以來首見。

據非營利、追蹤槍枝暴力事件團體「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，截至上個月底，2019年才過212天，美國卻已有248起大規模槍擊事件。這個團體將「大規模槍擊」定義為不含槍手，有至少4人中槍的槍擊血案。

美國俄亥俄州也傳槍擊，至少10死16傷

《華盛頓郵報》報導，在8月4日凌晨1點在夜生活區俄勒岡（Oregon）爆發槍擊造成包含槍手共10死26傷。當地市長開記者會時表示，槍手身穿防彈衣、手持半自動步槍並攜帶額外的子彈匣。當地電視台WHIO報導指出，該地區向來治安無虞。

這是美國週末接連第二起嚴重槍擊案。

德州賣場槍案，休假軍人奮勇救小孩

美國德州艾爾帕索沃爾瑪賣場3日發生大規模槍擊案，事發當時剛好在附近購物的一名休假軍人奮不顧身救出多名小孩，被鄉民封為英雄。

路透社報導，陸軍特種人員歐克里（Glendon Oakley））對地方電視台KTSM表示，沃爾瑪（Walmart）賣場發生槍案當時，他正在附近的西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）購買運動服，突然有一個小孩跑進來說，沃爾瑪發生了槍案。

歐克里告訴KTSM：「我走出去，才走到（連鎖鞋店）Foot Locker，就聽到『砰』『砰』的聲音。」

他說，最近才拿到佩槍許可，當時身邊也有帶著佩槍，「我們受過訓練，當你聽到槍聲，就要拿出武器，快速思考」，「這是無法解釋的感覺」。

歐克里表示，他正要設法進入停車場時，看到「一大群」小孩到處跑，身旁都沒看到家長，有些小孩還哭了。

「所以我抱起小孩，能抱一個是一個，把他們帶走。另外還有一個男生也是這樣做。」

他進入停車場時，有個更戲劇化的狀況等著他。

「我走出去的時候，我猜有個警察以為我是槍手或什麼的，所以我還得把我的彈夾拿給他看，說裡面是滿的。」

社群媒體一片讚聲，但歐克里說，當時他擔心小孩勝過擔心自己，「我當時想，如果我的小孩、如果我有小孩也同樣身處困境，我會希望別人怎麼做？」

美國近年重大槍擊整理

以下為法新社彙整的美國近年重大槍擊案。

一、賭城音樂節：58死

2017年10月1日，64歲退休人士裴德克（Stephen Paddock）從拉斯維加斯下榻旅館房間窗戶朝對街參加戶外鄉村音樂節的群眾開槍，造成58人喪命約550人受傷，隨後槍手飲彈自盡，是美國現代史上死傷最慘重的大規模槍擊案。

二、佛州夜店：49死

2016年6月12日，槍手馬丁（Omar Mateen）在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）一間同志夜店開火，造成49人死亡。槍手在與警方槍戰中身亡，他自稱效忠伊斯蘭國（Islamic State），伊斯蘭國隨後宣稱犯案。

三、桑迪胡克小學（Sandy Hook）：26死

2012年12月，20歲的藍札（Adam Lanza）在康乃狄克州新鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍掃射，造成20名6、7歲孩童與6名成人喪命，他隨後自殺身亡。

四、德州教堂：26死

2017年11月5日，26歲槍手凱利（Devin Patrick Kelley）在德州索塞蘭泉（Sutherland Springs）第一浸信會教堂（First Baptist Church）開槍殺死26名信徒，並造成至少20人受傷。槍手後來陳屍在自己車上。

五、佛州高中：17死

2018年2月14日，19歲、因紀律因素遭退學的克魯茲（Nikolas Cruz）返校行凶，在佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）大開殺戒，奪走14名學生和3名教職員性命。

六、加州辦公室派對：14死

2015年12月，槍手法魯克（Syed Rizwan Farook）和妻子馬里克（Tashfeen Malik）在加州聖伯納地諾（San Bernardino）一場辦公室派對上屠殺14人，造成22人受傷，接著與警方爆發槍戰，最後中槍身亡。

七、維吉尼亞灘市政大樓：12死

2019年5月31日，維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach）公用事業部門前工程師、40歲的克萊杜克（DeWayne Craddock）走進市政大樓開火，擊斃12人。克萊杜克與警方交火期間受傷，不久後喪命。

八、加州酒吧槍擊案 ：12死

2018年11月7日，28歲陸戰隊退伍軍人朗恩（Ian David Long）在洛杉磯郊區千橡鎮一家酒吧掃射，奪走12條性命。朗恩過去派駐阿富汗戰場、參與前線戰鬥，在加州行凶後自戕。

九、科羅拉多電影院槍擊案：12死

2012年7月，槍手霍姆斯（James Holmes）衝進科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一間電影院，朝正在觀看「蝙蝠俠」系列片「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）的觀眾開槍，造成12人死亡、70人受傷。槍手後來被判無期徒刑，不得假釋。

十、匹茲堡猶太會堂槍擊案 ：11死

2018年10月27日，46歲匹茲堡男子鮑爾斯（Robert Bowers）衝進生命樹（Tree of Life）猶太會堂，殺害11人，行凶期間曾高喊「所有猶太人都該死」。鮑爾斯已被起訴29項罪名，部分罪名若定罪最高可判處死刑。

十一、德州校園槍擊：10死

2018年5月18日，17歲凶嫌帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）在德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）持槍濫射，造成10人喪命，其中包括8名學生和兩名教師。

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核稿編輯：楊之瑜