從一之谷之戰看「悲劇戰神」源義經的神話有多神？

我們在〈源義經傳奇：從落難貴公子變成「滿蒙之祖」〉裡提到了日本史上有名的軍事之才源義經在他死後，怎樣在歷史的大河裡，被後人添加各種元素。最終更被近代的日本軍國主義者進一步繪影繪聲，將義經描繪成逃過追殺，輾轉成為了蒙古偉大英雄．成吉思汗，以及女真族的中興之祖．努爾哈赤的遠祖。

對於以上的說法，活在後世的我們當然一笑置之，在這裡也不必深究。大概知道了義經的「死後生活」後，這次我們便直擊他生前的謎團。到底他是不是真的像小說和遊戲描述的一樣，是一個身負天才，卻敗給了妒忌人才的親兄長——源賴朝呢？接下來，我們來好好檢驗一下這位人氣的悲劇英雄。第一個是義經的成名之戰—一之谷奇襲戰的虛實。

一、被渲染誇張的一之谷之戰

說到這場被稱為日本軍事史上奇襲戰的經典例子，一之谷之戰一直是日本中世紀以來，傳頌千古的名戰役。因此，作為被描繪成發動這場震撼世人的策劃人，恐怕多年來都有不少人驚訝地問：源義經究竟是怎樣做到的呢？而作為歷史研究者，我們會問的是：「究竟是不是真有其事」以及「這個說法是怎樣流傳出來的」。

源義經的一之谷之戰是一個很好的教例。首先，在學者之間，「一之谷之戰」個名字本來就是不正確，因為這是源於鎌倉時代初期成書的《平家物語》以及後來寫成的《義經記》，由於前者夾雜著作者想像和自行補充部分，而反者則是完全的故事類作品，因此，嚴格上來說，「一之谷」之戰在史學上不是嚴謹可取的用詞。

當然，這並不意味著「一之谷」是子虛烏有的名詞。事實上，它的確是位於今天兵庫縣神戶市須磨區一之谷町，換言之，它是確切存在的地方。不過，問題是根據古地藉和史料的考證，「一之谷」有廣義與狹義兩面，前者其實是一個很大的東西狹長區域，東西距離達十一公里；而後者，即今天用來紀念源義經與一之谷之戰的「一之谷戰濱之碑」和它所在的一之谷一丁目至五丁目的戰場遺跡，僅為一千多年前當時廣義的「一之谷」的一小部分而已。

因此，《平家物語》等所謂的「一之谷」只是一個曖昧概念，但卻給予後人一個貌似很確切又清晰的地點。更有甚者，我們跳脫軍記物語的層次，按照當時的一手史料來看，可以推定源義經當時發動從後偷襲（後述）的地點根本不是一之谷！

Photo Credit: 日本史專欄 一之谷與週邊地理關係圖

根據當時的高級貴族，時任右大臣的九條兼實的日記《玉葉》所載，「一之谷之戰」＝平宗盛率領的平家軍於須磨灘潰敗的消息於二月八日傳到京都。首報是來自於義經軍團的傳訊，當中提到：

據報（義經軍）從後方進擊，攻陷丹波之城後，繼而攻陷一之谷。

義經是從後方配合從正面（福原＝今天的神戶）攻擊的主將源範賴，前後夾擊平宗盛的平家軍。敏銳的讀者可能已經發現，如果根據《玉葉》的內容記載，義經率領的分隊於後方的一之谷（狹義）展開攻擊行動，但卻沒有提及為人津津樂道的「下險崖，行奇襲」之說。

二、史料裡看「一之谷」之戰

如果我們忠實地解讀《玉葉》的原意，義經軍只是攻陷了「一之谷」，當時的一之谷設有平家軍守護後方的守寨，故此這裡提到的「攻陷一之谷」，乃指「攻陷一之谷（寨）」之意，不代表在那裡便發生了著名的下崖奇襲。

即便如此，為什麼我們說義經從後進擊平家軍的地點不是「一之谷」呢？這裡我們便要提到一個重要的「關鍵」，那就是著名的鎌倉幕府官史——《吾妻鏡》。

熟悉鎌倉時代史的讀者，定必不會對《吾妻鏡》感到陌生。它是日本史裡，特別是武士時代裡，較少有系統地編纂的武士政權官史記錄。然而，即使是如此珍貴，《吾妻鏡》並非自源賴朝草創鎌倉幕府時便開始起筆的，而是在後來執權北條氏篡奪了幕府實權後，才著手編纂的。

因此，《吾妻鏡》在編纂源賴朝打下天下前後的情況時，難免使用事後書成，繼而在鎌倉時代流行的各種材料，包括上述的各種《平家物語》，再加上編纂者自行的理解和推斷而成。因此，《吾妻鏡》提到義經的「一之谷之戰」時，便出現了以下現在顯得十分奇怪的記述：

源九郎主（義經）先行率領勇士七十餘騎到達一（之）谷的後山。〔稱為「鵯越」〕

《吾妻鏡》提到的「鵯越」被描寫成一之谷的後山，感覺上距離與一之谷十分近，但事實上的「鵯越」其實距離一之谷（狹義）十公里之遙，而且兩者之間沒有明確的道路連接。因此《吾妻鏡》本身對於義經的軍事行動的理解和描寫，一開始就出現了誤解。

由於《吾妻鏡》受到歷代文人史家的珍視，在實證史學未成熟前，「鵯越」＝一之谷的後山（注：實際上，一之谷後面的山應是鉢伏山或者鐵拐山）便成了鐵定的「事實」，繼而將錯就錯。

Photo Credit: 日本史專欄 一之谷與後山（鉢伏山或者鐵拐山）地理關係圖

那麼，我們應該怎樣連接《玉葉》的「一之谷」與及義經發動奇襲的所在地「一之谷」的關係呢？其實，如果我們重視一手史料的價值的話，《玉葉》接下來的記載起了關鍵作用。上面提到義經派人進京都，將戰報送呈給朝廷，九條兼實除了上面提到的義經和範賴的行軍情況外，還提到了一個重要的人物——多田行綱。

多田行綱沿山側行進，並直接從山側下山攻擊⋯⋯

我們重新綜合以上《玉葉》的說法，義經是攻陷了位於西方的一之谷寨，而範賴則從正面（東方）向平家軍進擊，而剛提到的多田行綱則是從北方的「山側」強攻而下。因此，我們可以合理性說：

義經在一之谷下斷崖，行奇襲的說法其實是虛構，或者說是後世人受到軍記物語的影響，將多田行綱的軍事行動誤當成義經的。 義經的確進擊一之谷，但並非從斷崖急落，而是攻擊一之谷那裡的平家守寨。

Photo Credit: 日本史專欄 傳說中「一之谷」（鵯越）急崖襲擊平家軍的鵯越山

事實上，平家在壇浦之戰被消滅後，義經獲賴朝委任為駐京都代理人後，有明顯跡象地顯示他曾跟京都貴族提及須磨灘（包括一之谷）的戰鬥，並且輾轉在其他貴族之間傳播。

值得留意的是，以目前幸存的資料來看，貴族們聽到的戰鬥只提到義經從一之谷攻擊，沒有提到奇襲，也沒有提到下斷崖奇襲的部分。因此，我們更加可以想像當時義經的行動遠不如後世想像那樣出神入化，妙施奇計。

本文由日本史專欄授權轉載，原文發表於此

作者YouTube頻道，作者新作《日本戰國．織豐時代史》《解開天皇祕密的70個問題》已經出版，歡迎多多支持

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航