【插畫】這些鬼月禁忌你會照做嗎？

Photo Credit: Doraralab

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民俗信仰見仁見智，但從小長輩多會叮嚀在鬼月的時候，有很多事情能不做就不要做。

像是不要靠牆壁走，因為好兄弟喜歡冰冰涼涼的地方，這樣想來，好像也不要太常開冰箱；或是晚上不要曬衣服，免得鬼魂停留在上面無法脫身；以及最常聽見的一個禁忌——鬼月的時候有人叫你不要回頭，特別是不要拍別人肩膀，以免身上的燈火會熄滅。

很多禁忌在今天看雖然好像沒有道理，但其實不該全用迷信看待這些習俗，畢竟古早時候民智未開，需要用各種「故事」來養成大眾的好習慣，例如夏天洪汛多不該靠近河溪、溽暑濕氣重得要小心瘴氣，用鬼神包裝則成為最有效的傳播方式，知道了這些脈絡，才會發現各種民俗習慣，背後都有特別的意義。

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本文經Doraralab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航