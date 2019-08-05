習近平想用「穩定」壓制台港，卻沒料到「反送中」黑天鵝事件的出現

從去年美中經貿戰啟動以來，的確對中共的統治正當性造成莫大壓力，暫且不論各種暗潮洶湧的權力鬥爭傳聞，客觀的經濟增長衰退與各項社會的矛盾衝突現象，也都讓北京在政治立場上有所因應與防範。

除了罕見地暫緩召開十九屆四中全會，習近平屢屢透過各種宣傳管道明示中國未來要自力更生、各項灰犀牛與黑天鵝事件隨即出現，在風險遽增的情勢下自然不准「低級紅高級黑」，這些動作除了先打預防針外，也表明了在中華人民共和國建政七十年之際，「穩定壓倒一切」的維穩邏輯將凌駕其他政治事務。

因此，對於輿論緊縮控制、壓制社會潛在的挑戰將是政策施行的關鍵，這可從推行「學習強權」式的個人崇拜或普行「社會信用制度」得到解釋。

北京政府想要改變「全局」，卻有太多出乎意料的事情發生

具體來說，這樣嚴密的內部控制也將直接影響到中共的對外以及台港政策的內涵。北京的總體戰略自然是在「兩個一百」之間取得與其綜合國力相適應的話語權與影響力，雖然是透過「中國夢／中華民族偉大復興」這種威權體制典型的後設敘事內涵，完成洗刷歷史恥辱的政治目標，但其手段是經由徹底改變國際結構／建制的方式從「全局」達成效果。

這就意味習近平必然揚棄傳統「韜光養晦」的外交方針，取而代之的則是更具針鋒相對的作為，包含了類似中國製造2025的手段、以銳實力作為大外宣的前提或是在區域議題（例如一帶一路或南海政策）中採取的攻勢內容，這些意圖改變現狀的動作遂成為美中經貿大戰的前提。

直白說，在華府眼中雙邊關係已經到了典範轉移的必要。

Photo Credit: AP / TPG Images

有趣的是，面對美中經貿大戰所產生的各項政經外溢效果，中共的回應並不是回到鄧江胡（鄧小平、江澤民、胡錦濤）時期的傳統路線，而是沿著威權體制特有的「戰爭邊緣策略」的思維，經由輸出危機的模式轉移內部的矛盾，主要的表現形式就是強化對台與香港的政治控制與壓力而來。

就兩岸關係來說，一方面透過各項國民待遇的方式，將兩岸關係單邊化與內部化，同時輔以「一國兩制台灣化」、「政協化」與「不放棄武力犯台」的壓力下，逐步啟動統一時程，這些政策產出內容顯然已經拋棄了「寄希望台灣人民」或「走進來引出去」的統戰模式。

對於香港來說，北京顯然也朝向「一國一制」的方向位移，不論是粵港澳大灣區的同步吸納、政治社會化過程的意識形態教育或是對於市民社會的宰制，都充分論證這個事實，唯一出乎意料的是逃犯條例所引發的反送中的民怨，這顯然是中共眼中的「黑天鵝」事件。

在這樣的統戰氛圍下，為何還會有人支持「維穩」？

北京的作為顛覆了不少中國研究的設想，輿論關注的是，除了威權政體維穩與固權的慣性外，中共何以如此理所當然且對台灣與香港民眾的反應如此視而不見？

自我預言的實踐恐是第一個解釋變數。

直言之，在強人高壓統治下，民主國家存在的責任政治、輿論監督或政府治理全然失去了意義，中共左手壟斷了經濟資源的分配，右手握有龐大的國家鎮壓機器，在大搞造神與個人崇拜的政治宣傳下，全然不存在與黨國對抗或批評的可能，習近平的個人意志絕對勝過政策的理性脈絡，「中國崛起是建立習近平的權威之下，習的意志才是中國夢的保證」這種詭譎套套邏輯油然而生。

此外，統戰分化自然是其有恃無恐的操作憑藉，台灣既有紅色媒體與相關政治代理人的配合，香港則有建制派為其宣示附和，兩者都在「發大財、發展、穩定」的制式脈絡下進行政治與法律的背書，否則在中南海劇烈改變兩岸與中港關係之際，豈會有兩岸一家親、簽署和平協議或導果為因譴責民進黨破壞兩岸關係、港民上街破壞秩序的謬論？

先前國務院港澳辦的記者會全然無視香港自由派提出的「五點訴求」，取而代之的是以反對暴力、力統港府、重申秩序為主的三點聲明，八月一日隨即取消中國四十七個城市來台自由行的措施，其中的連動性不言而喻，兩地的親中建制派反應如出一轍。

Photo Credit: 中央社

港人的訴求已非反送中如此單純，北京維穩的思維萬般僵化，在火車即將對撞的情勢下，香港未來的情勢略顯悲觀，台灣目前的政情同樣渾沌不明。

面對威權政體的銳實力攻勢，香港選擇某種公民不服從的方式進行反抗，台灣除了猶需政府透過行政治裡與立法的手段進行反制外，公民社會與輿論的攻防將是重點。諷刺的是，投機政治人物卻高舉公民社會的旗幟進行策略上的稀釋，「統獨是假議題」與「發大財」則是不好說的通關密語。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰