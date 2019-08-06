藍綠總統提名完成後，鴨子划水的「郭王柯」反成懸疑大戲

「中華民國面臨兩種壓力，外部的中共要消滅中華民國，內部的台獨要借殼上市取代，因此在大格局思維下，相信黨內所有勢力都會把個人利害放旁邊！」高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中出線，面對藍營內部整合，他於7月19日高雄雨災當天接受媒體專訪時，依舊信心滿滿地認為，自己帶著滿懷理想與誠意的「兩串蕉」去團結整合藍營內部，應該不是什麼大問題。

韓國瑜遞出橄欖枝，郭台銘、王金平不領情

然而，實際上，不管是初選落敗的鴻海前董事長郭台銘或未參加初選賽局的立法院前院長王金平，兩人至今仍保留「脫黨參選」或「參選到底」的想像空間，甚至頻頻傳出郭、王私下尋求與台北市長柯文哲結盟的消息。看來，國民黨初選結束後，內部協調整合還有得「喬」，勢必將有一番錯綜複雜的政治折衝過程。

取得參選總統的門票後，韓國瑜隨即展開黨內整合工作，相繼拜訪新北市前市長朱立倫、前主席連戰，並致電前總統馬英九、前主席洪秀柱等人。雖然未見著郭台銘，韓也透過管道請馬英九及副主席郝龍斌代為轉達致意；王金平方面，韓則拜託連戰出面幫忙傳達善意。

尷尬的是，韓國瑜主動遞出黨內和解橄欖枝，郭、王兩人卻似乎沒有太領情。韓勝選當天，郭不僅婉拒見韓，讓韓陣營碰了個「軟釘子」，競選辦公室所發出的聲明內容，更僅有「恭喜」及「祝福」韓國瑜贏得初選，隻字未提是否願意「支持」韓代表國民黨參選總統；隨後，郭便帶著家人搭專機出國散心，始終未與韓通上話或見一面。

無獨有偶，王金平第一時間也不願對韓國瑜初選出線一事，發表任何看法。低調神隱一整天後，直到隔天晚上出席南投的宮廟遶境活動，王才在受訪時被動說出恭喜及祝福韓；但同樣也不提自己是否支持韓；他並強調，自己仍依照原訂計畫勤走基層傾聽民意。21日王到基隆參加「王金平之友會」成立大會時，他更堅定地說，會參選總統到底，且只做一任就好，至於選總統這條路怎麼走，一切接受上天的安排。

據藍營內部人士透露，郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤雖然一再對外聲明，郭董脫黨參選是遭人刻意操弄的「假議題」，直指郭「可能90%不會選了」。但實際上，郭、柯陣營之間，彼此確實一直有人在接觸，柯營內部甚至還評估，倘若郭台銘能擊敗蔡英文、阻絕韓國瑜當選總統，那麼柯本人可以不選，選擇與郭合作。

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郭柯接觸傳聞沒停過，兩強結盟將對藍綠形成壓力

人在日本散心的郭台銘，這幾天更是接連越洋發臉書，強調他現在「不為名利，只為理想」，並安排拜會日本台灣交流協會長大橋光夫的「總統級」外交行程，考察日本公托公幼政策及針對日韓原料戰對台灣經濟的影響發表看法，定位這趟陪同家人旅遊的行程為「果凍海外學習之旅」「中華民國最強外掛持續上線」等，似乎已為日後繼續參選總統預埋伏筆，相當耐人尋味。

至於王金平方面，也同樣傳出「行程照走、連署照連」的說法。據了解，王的幾位北部核心幕僚，有人便強力主張，王可以尋求與第三勢力，如郭台銘或柯文哲等人的結盟合作空間，以增加自己的政治能量及黨內談判籌碼。而原訂20日王於高雄路竹老家宴請韓國瑜的「火鍋會」，王也以另有行程為由往後推延，甚至還傳出，由於王不滿韓透過雲林張家傳達「韓郭配、王金平做監察院長」的想法，因此才臨時「喊卡」取消火鍋宴，王、韓兩人之間的關係是否因而生變？不禁格外引人側目。

面對郭、王台面下積極促成第三勢力結盟合作，黨內高層認為，現階段要讓韓國瑜立即整合郭台銘及王金平，在媒體鏡頭面前上演大團結戲碼，不僅是強人所難，也會讓選民感到厭惡，「就像是夫妻吵架，也要有一段時間去復合，否則皮笑肉不笑的整合，沒有任何意義！」

但該位藍營高層人士也強調，國民黨即將於28日召開全代會正式通過韓國瑜參選總統的提名資格案，全代會結束後，倘若還有人想要脫黨參選、繼續搞獨立連署作業，勢必會成為全體藍軍的敵人。郭王若想要促成第三勢力結盟，反而是傷人三分、損己七分，對大家都不利。

不過，即使僅有傷人三分的能耐，郭王柯一旦結盟，也絕對可以成為左右總統選舉結果的重要勢力，藍綠兩大陣營都不能輕忽。

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責任編輯：丁肇九

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