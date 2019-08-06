為了愛情，讓自己聞起來臭臭的「金龜」

文：景澤創意

還記得歐亞水獺嗎？同在金門，身不由己的，還有另一種。牠也喜歡現蹤在水塘附近，卻沒有歐亞水獺來的吸睛，牠是金龜。

鑲金或焦黑的頭

金龜頭部寬大，頭的兩側鑲著黃色線條，但有趣的是，有些雄性金龜的黃色線條卻會在長大時消失，讓整個頭變得焦黑。

普遍來說，雌性的金龜會比雄性的金龜來的大隻。每隻金龜龜殼上的花紋都不甚相同，各自展現牠們的獨特。

春末時節聞起來會臭臭的

牠們生性害羞靦腆，別於其他喜歡曬太陽的龜，金龜比較喜歡待在多植物的地方，喜歡有軟泥的沼澤。

牠們吃菜也吃肉。到了春末繁殖期，雄性金龜就會散發出一股只有雌金龜懂、但人類覺得刺鼻的腥臭味，因此金龜又被稱作臭龜。

龜家危機四伏

雖然除了台灣金門，在中國、韓國、日本等地都有牠的蹤跡，但在國際自然保護聯盟（IUCN）的紅皮書中，牠已經被列為瀕危等級。在台灣的紅皮書裡面也列為極危物種，牠也是保育類的野生動物，任意獵捕宰殺會遭罰則的。在中國雖然有很多金龜，不過大多是飼養而非野生。雖然台灣本島以前也能看到野生金龜，不過目前只能在金門看見。

看過一系列極危動物的你，有沒有覺得金門這個棲息地很熟悉呢？的確，金龜可以在金門有穩定族群，原因跟歐亞水獺的處境有相似之處。金門除了在地理上有海洋與其他地區隔絕，因當地挖了許多水池、建造水庫，提供了適合金龜以及歐亞水獺的棲息環境，加上1992年以前的出入境管制，讓金門的觀光及開發腳步較緩，也間接讓金龜、歐亞水獺可以生活。

然而，牠也與難兄難弟歐亞水獺面臨某些共同的危機：金門的觀光等開發行為可能汙染水源，道路開發及用路人的不留意已然造成殼破龜亡案例。除此之外，金龜和其他龜類一樣，面對中藥材龜板的需求可能遇上劫難。而數量不多的金龜會與斑龜雜交，也有基因汙染的危機。

水水金門好龜宿

愛動物的你，不一定要把動物變成寵物。尤其像金龜這樣的保育類動物，千萬不要帶回家養，而要讓牠好好待在野外。為了金龜的健康，也請不要購買龜板，降低金龜被捕殺的可能性。

如果身在金門，路過金龜棲息地請格外小心，金門縣政府已經在路上增設「金龜出沒！請注意」的警示牌，提醒大家減速慢行，希望能減少悲劇發生。此外，如果在金門遇到受傷的金龜（或其他動物），可以問問金門縣野生動物救援暨保育協會尋求協助。讓眾多的野生動物以及珍稀的金龜，能在金門好好過生活。

參考資料

台灣生命大百科金龜檔案

台灣大百科全書的金龜檔案

IUCN紅皮書裡的金龜

金龜面臨的威脅

Alves et al., 2008, Reptiles used in traditional folk medicine: conservation implications, Biodiversity and Conservation, 17(8): 2037-2049.

Lovich et al., 2011, Mauremys reevesii (Gray 1831) - Reeves’ Turtle, Chinese Three-Keeled Pond Turtle, Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A compilation project of the IUCNISSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.)

本文經景澤創意授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰