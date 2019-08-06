為何投稿文章總是石沈大海？那些你該知道的「小動作」

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「莎瑞絲遊牧日記」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

經營部落格已有一段時間的你，嘔心瀝血產出的文章沒被看見，於是你開始試著到其他內容網站投稿，等到的結果卻是石沈大海，已經開始懷疑人生的你是否想放棄了？

別灰心，人生總有出路，想要讓你的文章被採用及提升文章閱讀量其實並不難，今天的文章會和你分享如何透過投稿讓你的文章被更多人看見，以及你該知道的投稿「小動作」和怎麼找到合適你的投稿平台。

先問「Why？」為什麼你想投稿？

首先，你必須了解為何要做這件事情，你想要投稿的原因是什麼？只有找到你的why和動機，你才知道驅使你行動的目標是什麼，而不是人云亦云。

《子彈思考整理術》作者瑞德.卡洛在書裡曾經不止一次提及「找到你的動機」：

了解自己為什麼要做某件事，可以幫助你更有效地定義如何去做這件事。

在經營自媒體草創期，我的目標就是讓更多人看到我的文章，橫向擴展文章觸及率是我首要條件，所以賺取稿費這念頭一直不在我的考慮範圍內。

如果你的動機是為了讓更多人看到你的文章、觸及更多新讀者，或為你的個人品牌打響知名度，請繼續閱讀此篇文章；若你的動機是為了賺取稿費，很抱歉這篇文章並不適合你。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

新手投稿一定要有的「小動作」

我在2018年12月開始經營自媒體，算一算我的文章量並不多，但卻能夠讓每篇文章都獲得不同平台採用，目前文章被採用的平台包括女人迷、關鍵評論網、Cheers酷青酷業、Comma、換日線，在前幾週非常幸運收到Cheers酷青酷業邀請成為專欄作者，我是怎麼辦到的呢？這當中並沒有任何魔法，且讓我分享以下常用的幾個方法：

1. 文章格式：文章格式千百種，哪一種文章格式才能讓你脫穎而出？

試想像一下，假設你是審稿編輯，每天都得在短時間內看10篇以上文章，投稿者寄來的文章格式不一，有的投稿者直接把文章內容貼在信件裡，密密麻麻的字足以讓人產生密集恐懼，只想略過這封投稿信件；有的投稿者使用夾帶附檔方式，下載檔案時可能會遇到網路速度問題，或打開文件時因版本問題而無法立即開啟或發生檔案跑版問題……以上種種不可預測的情況，都有可能讓費盡心思產出的文章被歸到垃圾桶裡去，很可怕吧！

我會建議你使用Google Doc編輯文章，並設定權限為開放及可編輯，再把連結附在信中並清楚說明這篇文章的標題及連結，可以的話，我會以顏色標註文章標題，讓編輯能夠一目了然，如此一來，審稿編輯看到的是一個經過精心設計且美觀的文章，也讓對方免去了下載檔案繁瑣程序，更可以避免檔案跑版問題。

2. 刊登筆名：文章寫得再好，也得讓人知道你是誰才有價值！

若你的文章與部落格無關，刊登筆名這一項就可以略過；若你的文章同步放在部落格的話，我強烈建議你一定要使用統一的刊登筆名。

通常我會在信件和文章末尾寫上刊登筆名：莎瑞絲，因為這些文章我也會放在部落格裡，所以一致性的作者名稱對於經營個人品牌很重要，也能夠讓新讀者對你產生記憶點及信任感。如果文章裡的作者名稱和24個比利一樣變幻莫測，讀者也不會記得你是誰，對吧！

3. 作者簡介：如何讓讀者在3秒內快速認識你的個人品牌/部落格？

文章吸引讀者閱讀完畢後，再來呢？等他們Google搜尋你嗎？佛系經營法不適合用在個人品牌上，這時候你要趁勝追擊，主動告訴讀者你是誰！大部分平台願意採用你的文章都會願意幫你一併附上「作者簡介」。

投稿時，我會在文章末尾附上作者簡介，以不超過100字讓讀者快速認識我，此外，還有個小心機可以偷偷告訴你，在作者簡介裡提及部落格或個人品牌時，以超連結方式插入文字中，當讀者看到你的簡介對你產生好奇時，就可直接點擊到部落格或Medium或粉專，這些都是橫向擴展觸及率及提升流量的好機會。

小小分享一下，第一次投稿的文章上線時，當日網站流量突然暴增，從一天不到50人瀏覽數一下急速暴增至200多人瀏覽，這數字說明許多人是看了文章後再看到作者簡介而到訪我的部落格，所以作者簡介+超連結是一定要做的。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

如何找到合適的投稿平台

你的個人品牌可能是關於旅遊、美妝、美食、自我成長、理財等等，提供這些內容的網站非常多，而且他們擁有超高人氣的社群，如果你的作品幸運被採用並刊登，文章就很容易在社群被病毒式分享，你可能會訝異著文章被200多人分享、900多個like是在做夢嗎？

等等，先別太高興，你有留意這些平台開放讓讀者投稿嗎？

1. 投稿資訊

若內容網站開放讓讀者投稿，投稿資訊大部分會埋在「聯絡我們」或「關於」裡，有些網站在目錄裡還會有「成為作者」、「投稿須知」，若這些內容平台已有投稿規定及流程步驟，一定要遵守遊戲規則，否則在第一關很容易就被刷掉了。

通常每一家內容網站的規定都不一樣，像有些網站要求就是信件主旨【投稿至xxx，我是＿＿】，這樣可以幫助忙到人仰馬翻的審稿編輯輕易辨識出信件來自讀者投稿，若沒有特定指定信件主旨，我會使用【網站平台名字–讀者投稿】我是莎瑞絲，信件主旨越簡單明瞭越好。

2. Google關鍵字

萬一這些內容網站都不開放讓讀者投稿該怎麼辦？善用Google關鍵字來搜尋你想投稿的類別，比如在搜尋框打上旅遊平台網站，就會出現與旅遊內容相關的網站，這時候就可以大量收集旅遊相關資訊及這些你未曾到訪過的網站，使用剛提過的第一點投稿資訊方式查詢網站是否開放讀者投稿。

由於在收集大量資料時，很容易忘記到底看過了什麼內容，建議使用Google Sheet記錄網站投稿資訊，我通常會記錄網站名稱、網站連結、投稿email、投稿須知，大概先記下重要內容，待有空的時候就可以一次瀏覽所有投稿的網站。

3. 主動詢問

沒錯，就是主動詢問。有時候看到優質的內容網站，找遍網站所有可點擊的按鈕都找不到讀者投稿的相關資訊，這時候我會主動出擊，寫信或是到網站平台的粉專私訊詢問相關資訊。

你也許會擔心，萬一被拒絕不就很丟臉？但這就是機會，機會必須靠自己去爭取才會得到。例如我在家我創業、酷青酷業和comma都是我主動詢問得到的，當下會擔心被拒絕，告訴自己這些都沒關係，因為你在做自己熱愛的事情，為自己喜歡的事情付出一點也不為過吧！

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投稿都不被採用，是我太爛嗎？

先別太快下定論，文章不被採用通常是因為文章風格不符合你投稿的內容網站，這時候你可以多觀察內容網站他們的文章屬於哪類型、文章標題怎麼下等等，多閱讀別人的文章，也是寫作必備的能力之一。

另外，在投稿前不妨自己先仔細閱讀一遍，問問自己，如果我是別人這些內容對我有幫助嗎？作者想表達的內容是什麼？有哪些地方是可以補強的？若無法跳脫框框檢視文章，不妨讓家人朋友過目，看看是否有哪裡寫得不通順、資料闡述得不夠詳細等等，這時候的心臟要堅強一些，別被實話給打敗了啊！

投稿的好處

最後，我們來聊聊透過投稿如何幫助你經營部落格。

投稿的好處就是，文章一旦被採用，編輯會進行文字潤飾或修改，這對我來說是一個很好的學習機會，每次看到文章上線後我都會拿原稿來做比對，像是文章標題是最常被修改的地方，內容哪些地方被修改了、哪些詞句太口語化等等，這些過程是我最愛的「受審」過程，因為它能夠幫助強化寫作技巧！

另外，內容網站幾乎每天固定在臉書或其他社群發佈最新內容，尤其剛上線的文章都會被列入排程裡，這時候就可以觀察文章是否受歡迎，大部分內容網站會列入閱讀數或瀏覽量，透過數字便可得知文章是否打中市場及讀者痛點，從留言區也可知道文章敘述的觀點是否合讀者胃口。

以上是我經營自媒體半年多來投稿經歷和分享，希望能夠幫助到想投稿的你！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航