哈拉瑞俄文版新書「自我審查」爭議：「批評，不用翻譯」？言論自由的弔詭

近年以書寫人類歷史風靡不少國際讀者的以色列籍歷史學家尤瓦爾・諾亞・哈拉瑞（Yuval Noah Harari），最近因為新作俄文版所做的變更而遭議論。以色列俄文媒體newsru.co.il網站率先披露，有熟知烏克蘭文與俄文的讀者發現，哈拉瑞新書《21世紀的21堂課》（21 Lessons for the 21st Century），有些對俄羅斯及該國總統普亭的批判，在俄文版中不是消失，就是以其它例子汰換。根據紐約時報的報導，俄文版包括了如下的變更：

將俄羅斯2014年對克里米亞的「征服」（conquest），改成「光復」（re-attachment） 在致謝辭時，將哈拉瑞的「丈夫」，改成「伴侶」（partner） 以川普與假新聞的散佈，取代俄羅斯於2014年征服克里米亞的例子 以匈牙利取代俄羅斯的案例探討 刪掉一些對俄羅斯較為批判的形容，如：該國為「意識形態破產的國家」（"ideologically bankrupt country"）、及該國「寡頭壟斷多數的財富與權力」（"oligarchs monopolize most of [the] country's wealth and power"） 刪掉批判俄羅斯總統普亭不具備國際觀（no global worldview）的評論 減緩其它對普亭的批評

哈拉瑞新書俄文版這個「批評，不用翻譯」的狀況，引起不少討論作者「自我審查」（self-censorship）的問題。

哈拉瑞旋風

2014年，哈拉瑞的著作《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》（Sapiens: A Brief History of Humankind）被美國出版社相中而翻譯為美語，這本書很快受到矽谷名人，包括微軟的比爾・蓋茲、臉書的馬克・祖克柏等人的大力推薦而爆紅。此書主要探討何以智人（homo sapiens）散佈至世界各地，成為現今人類始祖的唯一史前人類。哈拉瑞指出，智人在7萬年前，經歷一次重大的認知革命，發展出大規模合作（large-scale cooperation）的能力，讓人類得以共同建立團體、部落、城市，並且藉由虛構的故事、傳說來凝聚共同體的成員、即便是共同體中互為陌生的成員 [1]。

同時，哈拉瑞也評論，雖然從農業革命開始，人們馴化了動物與自然，可以享受更豐厚的生產，卻也因而造成階級社會的出現，以及因人與動物混居，帶來傳染病；而人類社會繼而經歷的種種發展，包括帝國主義、市場經濟、自由主義等，似乎不如原始的狩獵採集，來得符合人性；從某種程度，可以說哈拉瑞與不少學者、作者一樣，憂心現代文明與科技的走向，並藉此提醒讀者去思考，現在的我們儘管受惠於這些歷史發展及科學革命的果實，享有物質上非常充裕的生活，但我們是否較前人更加幸福。

哈拉瑞的下一本著作《人類大命運：從智人到神人》（Homo Deus: A Brief History of Tomorrow）、成了他有關人類歷史三部曲中的第二部曲。隨著他上一部著作的走紅，《人類大命運》很快被翻譯成各種語言。

承續第一部曲《人類大歷史》，《人類大命運》奠基於哈拉瑞對人類歷史的研究，對人類未來進行預測；僅管哈拉瑞指出，各種科學與科技的進步讓人未來很可能發展成為「神人」（homo deus）一般、對世界及自身命運有所掌控，但承續《人類大歷史》的結尾，《人類大命運》對未來的預測是悲觀的，比如說，哈拉瑞預測人文主義（humanism）的死亡、及其被科技人文主義（techno-humanism）取代，在這些發展之下，一些工作也會漸漸消失，進而產生一群「無用階級」（useless class），這些人將比馬克思主義下、必須販賣自身勞力換取生存的工人階級更慘，由於人工智慧等科技的發展，屬於無用階級的人們最終將連勞力都無法販賣。

哈拉瑞在這兩本著作中，對現代化與科學、科技發展的擔憂，反應了他自身從靈修得來的體驗。在許多訪談中，哈拉瑞都會分享自己多年來追求內觀靜坐（vipaśyanā）的經驗；他曾提到自己每天花兩小時進行內觀靜坐，並且每年有花大約三個月的時間，至印度閉關冥想；他還曾遠赴緬甸，向內觀靜坐大師葛印卡（Satya Narayan Goenka）拜師 [2]。他也曾提及，內觀冥想如何幫助他在思考、研究及寫作上，有更高的專注力與洞察力，並減低他的焦慮與不安全感。

在近期因俄文版翻譯而引起風波的最新著作《21世紀的21堂課》中，哈拉瑞接續第一、二部曲中，對人類歷史過去與未來的探討，聚焦在當代科技及政經發展。趕上近年的風潮，他一口氣探討並批判了包括民族主義、民粹主義、宗教、移民、恐怖主義、及後真相政治（post-truth politics）等在內的議題。

綜觀他的人類三部曲：《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》、《人類大命運：從智人到神人》和《21世紀的21堂課》，可以看出哈拉瑞維持一貫的風格與主軸，針對這些現象及當代思潮，提出歷史學角度的觀察、研究，加上他多年由內觀靜坐及對科學的理解體悟出的一些人生哲理，特別是對於幸福的定義與追尋之道。從他對自由主義、市場經濟、當代政治與其它當代思潮的評論，以及有些禪學意味的省思，不難理解，哈拉瑞的著作何以能獲得矽谷、好萊塢甚至美國前總統歐巴馬的背書，以及隨之而來的爆紅。

此風波一出，幾乎等同是暢銷歷史學者哈拉瑞第一篇鮮明的「黑歷史」[3]。

作者的自我審查＝打臉思想自由？

此次風波所衍伸的第一個議題，莫過於受許多知識份子及菁英膜拜的哈拉瑞，是否因為屈服於俄羅斯政府而「彎髮夾」，違背了他自己向來在著作中所闡述的理想、甚或作為學者應有的堅持。

哈拉里事後接受英國媒體《衛報》訪問、及投書北美的《新聞週刊》社論與以色列《國土報》社論時都坦承，為了讓世界各地、包括非西方民主國的讀者接觸他的著作，多年來，他確實曾批准一些翻譯上的修改。他提到，這些改變都是為了「因應不同的文化、宗教與政治背景」；他甚至還說，如果可能，自己願意為了每個國家徹底重寫一個量身定做的版本。

哈拉瑞強調，修改的大原則，是在不改變原意、宗旨的前提下，用不同的例子來呈現。若某個特定國家，視書稿中的某個特定例子為敏感議題，並會因此查禁此書，那麼他就會容許出版社作因地制宜的修改。

哈拉瑞更進一步解釋（資料來源衛報、新聞週刊與國土報），雖然他確實同意俄文版的刪減及修改，修改後的俄文版《21堂課》，仍然對普亭政權有所批判，且警告讀者關於專制政府（dictatorship）、貪腐、恐同、與極端民族主義（nationalist extremism）帶來的危險。他也補充道，儘管自己這次的確在事前批准了俄文版的修改，他仍反對本文開頭提到的頭兩項修改，也就是有關「征服」克里米亞，及他自己丈夫的稱謂。

有些批評者對哈拉瑞的解釋仍不領情，並且主張，既然哈拉瑞這幾年來的三本暢銷著作，都被不少自詡崇尚「自由主義者」的名人奉為圭臬，他這次允許「審查」的作法，無疑是打臉這樣的地位、也有失他學者身份對真理的堅持。

作者言論自由的界線

審查制度與言論自由的拉扯，從古至今都不斷存在。哲學家柏拉圖的老師蘇格拉底，就是因為傳布希臘當局反對的言論，被控污染雅典青年的心靈。有趣的是，柏拉圖的大作《理想國》（The Republic）中，就有為審查辯護的情節。其中指出，為了給予理想國中的未來領導階級及其他年輕人適當的教育、避免污染他們的心靈，統治者必須悉心地審查教育與閱讀的內容。

生活在算是享有言論自由國家的人們，常會誤以為審查只發生在所謂極權或專制的政權底下；殊不知日常生活中，上至國家機器下至普羅大眾，都可能有意或無意地成為審查的器皿之一：從課本的編制、教材的選定，至媒體、「主流」群體的言論，人人都很有可能在看似一般的日常行為中，審查自我或他人的言論；當我們在社群媒體上貶低、杯葛、扣帽子、甚至恐嚇或人身攻擊我們不喜歡的論調，都可能在無意間執行了一場的審查。

追求零審查，固然是高尚的理想；卻不見得是可能的。承認這個極限，時常留意自身、社會與他人，是否無意間助長或參與了審查，反而有可能以點滴的力量促進言論自由。

這次哈拉瑞新書俄文版爭議，除了引人思考審查的意義，也反映全球政治有關言論自由的弔詭：在言論自由程度越高的國家，政府反而容易吸引更多人批判；而越限制言論自由的政權，則反而可能面對較少或相對較不嚴厲的批評；畢竟在後者的國家，真實的「迫害」會制約或嚇阻多數國民、甚至知情的外國人，在說話之前三思，或學習「繞道」的說話技巧。如果從這個角度來看，那麼哈拉瑞希望以一些改變、換取影響俄文讀者的心態，也許就不難理解。

註釋

[1] 哈拉瑞在有關虛構故事及神話如何連結群體這點的分析上，與民族主義巨擘本尼迪克特・安德森（Benedict Anderson）及政治學者羅傑斯・史密斯（Rogers Smith）有異曲同工之妙。

[2] 哈拉瑞將著作《人類大命運：從智人到神人》獻給葛印卡；另外，哈拉瑞的「宗教觀」及對冥想的推崇，與被稱為「新無神論四騎士」之一的美籍哲學家山姆・哈里斯（Sam Harris）有相似之處。

[3] 在哈拉瑞爆紅後，有些批評聚焦在他是否真的從歷史的角度，去呈現所謂人類發展的歷程；一些愛書人或以色列歷史學者、如海法大學歷史學教授丹尼爾・古特溫（Daniel Gutwein）及特拉維夫大學歷史學教授施羅默・桑德（Shlomo Sand），都批評他的呈現方式，比較接近科幻小說的模式，儘管文筆流暢、「想像力」十足，卻缺乏歷史學者或學術的嚴謹，更有人主張哈拉瑞對某些史實發展的描述是錯誤的。基於篇幅有限，本篇省略這部分的探討，有興趣的讀者可以從下面兩篇以色列國土報的評論開始（評論一、評論二）。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航