從貿易戰打到貨幣戰：人民幣重貶，中國被美國列為「匯率操縱國」

（中央社）美中戰火從貿易戰延燒到貨幣戰。在中國官方放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部今（6）日正式宣布將中國列為匯率操縱國。這是1994年以來的第一次。

過去幾天，美中貿易戰快速升溫。在美中談判代表於7月底上海新一輪談判無果後，美國總統川普冷不防在8月1日宣布，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。但不包含已經加徵25%關稅的2500億美元商品。

為了反擊，中國官方先是於北京時間5日放任人民幣兌換美元匯率貶破7元大關，隨後於深夜宣布對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

3名消息人士表示，中國貨幣當局讓人民幣兌美元貶破7元大關，好讓市場終於可以反映中美貿易戰和經濟成長疲弱等疑慮。

中國人民銀行連續兩天將人民幣中間價設定在低於預期水準後，人民幣兌美元昨天重貶1.4%，逾10年來首度貶破7元大關。

與政策相關消息人士告訴《路透社》：「我們內部進行了認真討論，包括宣布的時間點、如何引導市場和針對這樣的問題做一些調整等議題。監管當局對人民幣兌美元貶破7的構想，一半拒絕一半接受。」

人行目前沒有對此報導發表評論，但稍早曾表示，有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

第2個政策消息人士表示，在市場對人民幣何時貶破7大關揣測一年後，人民幣走貶將讓市場釋放壓力。他說：「人民幣貶值對避免金融和政治風險攀升是好事。」

一名政府顧問表示，儘管人行一直為貶值做準備，但川普無預警宣布加徵關稅是觸發點。他說：「這不是人行的策略，而是由於美國（加徵關稅）的關係。責任應該在美國那一方，在美國採取關稅動作前，市場是穩定的。」

川普態度強硬，美國財政部採取動作

中國全面升高與美國的貿易對抗，讓川普一早就忍不住透過推特痛批中國：「讓貨幣走貶到幾乎是歷史新低，這叫做『操縱匯率』。聯準會你們有聽到嗎？這是重大違反，且隨著時間過去將會大大削弱中國（貨幣）！」

有川普的推文支持，美國財政部在股市收盤後隨即宣布將中國列入匯率操縱國名單。川普更連發四篇推文，態度強硬批評中國過去一直使用貨幣操縱來竊取美國企業和工廠的技術，傷害美國人的工作，壓低工人的工資並破壞農民的價格，這在很多年前就應該停止了。

美國財政部在新聞稿指出，在川普支持下，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天確定中國為匯率操縱國。在做出這項決定後，梅努欽將與國際貨幣基金（IMF）協商，消弭中國最新行動帶來的不公平競爭優勢。

這是美國自1994年以來，首度將中國列入匯率操縱國名單。

早在2016年競選期間，川普就不斷表示要將中國列為匯率操縱國，但川普上任一年多來，美國財政部多次提出匯率報告都僅將中國列入「觀察名單」，並未正式指控中國操縱貨幣。

美國財政部在今天的新聞稿中，指控中國長期以來透過外匯市場長期且大規模干預，造成人民幣低估。近幾天中國採取具體措施讓人民幣貶值，以在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。

美國財政部也指控中國操縱匯率的行為，違反中國在20國集團（G20）不進行競爭性貶值的承諾。

美國財政部針對貿易對手國，會以訂定的3項指標為評定標準：

1.貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元。

2.貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的3%。

3.貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。



同時符合3項者會被列為匯率操縱國，認定該國藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。若被列為匯率操縱國，美國將就其進行加強分析及展開諮商，若經一年諮商，仍被美國財政部認為未改採合宜政策時，會建請美國總統採取救濟措施，包括拒絕該國取得海外私人投資公司融資管道、拒絕該國參與美國政府採購標案、要求IMF加強監督、納入美國貿易代表署（USTR）是否與其洽簽貿易協定考量等。

一但中國被列入匯率操縱國，中國任何項目都可能會被禁止美國海外私人投資公司融資，中國企業也會被排除在美國政府採購來源清單之外；美中簽署貿易協定、或啟動、參與貿易協定談判時，美國貿易代表署都必須把中國操控匯率行為納入考慮。

眼見人民幣走貶有利中國貨品出口，川普在推特發文抨擊北京操縱匯率。貿易戰是否會蔓延成貨幣戰，深受矚目。

美股大跌，三大指數改寫最大跌幅紀錄

受到美中貿易戰升高影響，美股3大指數都改寫今年最大單日跌幅紀錄。道瓊指數連5黑；標普500指數連6黑，自7月26日所創歷史高點拉回約6%；那斯達克指數連6黑，陷入2016年以來最長頹勢。

受美中貿易戰影響最深的科技、工業股表現淒慘。蘋果公司（Apple）股價大跌5.2%，收在193.34美元，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過3%。波音（Boeing）、開拓重工（Caterpillar）股價分別下挫2.5%、2.3%，近期捲入美中貿易糾紛的聯邦快遞（FedEx）重挫近4%。

晶片股一片「綠油油」，費城半導體指數慘跌4.36%。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.3%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）股價跌幅都超過4.8%，英特爾（Intel）也下跌3.5%。

隨著投資人信心受創，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆升近40%，衝上24.59，創近7個月來新高。

除了放任人民幣貶值，北京還在美股賣壓沉重之際「補刀」。《新華社》在美東時間中午報導，美方威脅加徵新一輪關稅，違背兩國元首6月底在大阪會晤共識，中國相關企業已暫停採購美國農產品。這則報導形同火上加油，導致美股午盤跌勢加劇。

亞股、歐股及美股大跌之際，投資人紛紛湧向避險標的，導致國際金價走揚，全球多國公債殖利率直落、價格上漲。美國10年期公債殖利率降至1.74%，創2016年11月以來新低。這項券種與3個月期美債殖利率差創2007年以來新高，預示經濟衰退的殖利率曲線反轉（又稱倒掛）警報大作。

在美中貿易戰難解、全球經濟前景變數大增的情況下，聯邦資金利率期貨市場行情顯示，投資人加碼押注聯準會繼上週宣布逾10年來首次降息，今年還會調降基準利率，進一步支撐美國經濟。

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核稿編輯：楊士範