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2019/08/06, 生活
【插畫】花錢把妹，不如投資自己
聞氫哥
我們想讓你知道的是
所謂「花朵若開，蝶群自來」，與其把錢向外灑，不如好好的投資自己，可能還更容易吸引對的人。
唸給你聽
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有些男性，總認為感情完全建立在物質之上，遇到心儀的人便殷勤的請吃大餐送禮物，好像只要課金課的足夠就能擒來對方的心，卻時常不如所願。
其實，與其把錢向外灑，不如好好的投資自己，可能還更容易吸引對的人。不論是培養自己的品味、妝點自己的外在，以至提升自己的氣質，把自己變得更加吸引人，所謂「花朵若開，蝶群自來」，反而可以化被動為主動，讓自己與對的人越來越近。
愛情使人盲目，但靜下心來想想，如果一個人想要的只是你提供的物質，這段感情要如何長長久久呢？投資自己，找到最適合的另一半，就算失敗了，至少你還擁有著一個更好的自己。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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