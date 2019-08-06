「台灣民眾黨」成立大會：創黨黨員有多名北市府官員，柯文哲不收黨費

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，創黨大會今（6）日於台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲也請假3個小時出席，創黨黨員共有111人，當中包括多名北市府官員，如市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安與「學姊」黃瀞瑩、產發局長林崇傑、等。主持人陳思宇帶著全場群眾一起喊口號：「台灣的選擇、黨員的選擇、我們的選擇：柯文哲！」柯文哲則正式成為黨主席。

柯文哲：超越藍綠不是消滅藍綠

柯文哲於創黨大會上發表演說，表示組黨就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生，並說「超越藍綠」不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。



柯文哲也說，台灣民眾黨是以台灣為名，以民眾為本，他相信「眾人的智慧超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣。同時也會確保每個在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

柯文哲也強調，他的中心思想是以台灣整體利益和人民最大福祉，這應該是政策最重要的考慮因素，可惜台灣現在是個人利益、派系利益和政黨利益把持政治，現有小黨又受限於意識形態，變成主流政黨的側翼。

柯文哲也批評，過去藍綠都已以意識形態來治國，導致國家內耗空轉，未來台灣民眾黨對外關係將採取「務實路線」為台灣爭取最大生存空間，確保台灣主體性。

創黨大會現場公布的黨章當中指出，台灣民眾黨簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People' s Party」，縮寫為「TPP」。將落實開放政治、公開透明的政治精神。黨員部分明文規定，基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，並且將不會收取黨費。

黨的經費來源將從依法收受之政治獻金、政黨補助金、政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所為之出版品、宣傳品銷售或其權利授與、讓與所得之收入、他依政黨法規定所得之收入。

多位北市府官員成為「創黨黨員」

《中央社》報導，市府顧問蔡壁如表示，台民黨創黨的111名黨員都是黨主席候選人，按照內政部規定程序，台民黨創黨成立大會將選出黨主席、5名中常委跟中評委，並通過黨章。

按照《政黨法》規定，創黨至少要有100人以上，攤開創黨黨員名單，可見多名市府官員，包括市府顧問蔡壁如、北捷董事長李文宗、研考會主委余家哲、市府秘書長張哲揚、交通局長陳學台等人。甚至柯的隨扈也悄悄現身簽到，此外，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳等也在名單之列。

《聯合報》報導，創黨大會除了柯文哲、蔡壁如外，柯爸柯承發、柯媽何瑞英、前台南縣長蘇煥智、民國黨主席徐欣瑩等人都出席。此外，還有兩個位置僅寫上「劉OO」、「郭OO」，據了解，就是鴻海創辦人郭台銘之子郭守正、永齡基金會執行長劉宥彤。

黨內組織幹部今也出爐，中評委總計5人，分別是市府顧問蔡壁如的秘書蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚；中央委員則有南台灣觀光產業聯盟總召林富男、黃胤維、台北市文化基金會副執行長張益贍、前威寶電信總經理周鐘麒等。

《中央社》報導，張益贍表示，將主動向民進黨提出退黨，「不製造黨的麻煩」，表示中央委員是下班後參與的職務，不領薪，所以不會有影響，他也表示，民進黨仍是好朋友，非常感謝過去支持了20幾年的民進黨。至於為何要入台灣民眾黨，他說，憲政體制內的兩黨結構，無法容納台灣多元聲音，產生很多問題，連小黨也必須向大黨靠攏，才能有立委席次，願意支持新政黨成長茁壯，打破兩極結構。

柯市府小內閣，包括北捷董事長李文宗、研考會主委余家哲、台北市政府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安等人也出席，李文宗表示相挺高中同學；余家哲、劉奕霆與柯昱安說，支持柯文哲理念，所以入黨。

柯文哲父母柯承發、何瑞英也到場表達支持，何瑞英受訪時表示，兒子成立政黨較好，如果柯文哲要參選2020，將會支持，柯文哲相當認真，只要為台灣做事一切順其自然。

《中央社》報導，鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平都致贈花籃祝賀，但賀詞提及共識、初衷、團結、齊建太平等字，蘊含深意，引發外界政治聯想。

郭、王兩人的花籃都放在入口處；郭台銘的花籃賀詞寫著「台灣 安定繁榮是共識；銘記 找回良心的初衷」；而王金平的花籃賀詞則寫著「台灣團結成金 民心齊建太平」。由於兩人都將自己的名字放進賀詞中，相當有默契，並且提到共識、初衷、團結、齊建太平等字眼，引發外界政治聯想。

郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤也在中午前往組黨大會致意。

《聯合報》報導，對外界關心的黨章，幕僚表示台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，除了會提及繼承民主運動先驅蔣渭水的精神外，核心價值都是柯文哲過去經常提及的政治理念，且砲火將對準執政的民進黨和總統蔡英文。

蔡壁如表示，黨徽、黨旗、黨歌部分，等政黨成立後再進行海選，把創黨作為社會運動。

場外柯黑柯粉都到場

6日的創黨大會除了會場內的相關程序與活動外，場外也有柯粉、柯黑大對決。

網路名人音帝大帝日前在臉書發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，活動內容中對「前柯粉」喊話：「曾經把柯文哲視為台灣政治新希望的你，現在是否覺得起賭爛，想要一把火燒掉你曾經買過的周邊產品呢？」活動說明指出，與其獨自在家燒毀，不如拿來「柯文哲周邊產品拋棄大會」，跟大家一起拋棄柯文哲，在柯文哲組黨大會的同時向柯文哲道別。

不過柯粉也不甘示弱，號召「你丟！我撿！找回良心送愛心！」活動反制柯黑，表示柯文哲的理念包括資源永續循環，有好的東西、有更多需要的人喜歡，「柯粉很願意跟大家分享」。

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核稿編輯：楊之瑜