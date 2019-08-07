柯文哲的對中關係盲點：「綏靖主義」能換來兩岸和平嗎？

1938年9月底，英國首相張伯倫飛到慕尼黑，與希特勒簽了一份和平協定。文件中對希特勒包括吞併捷克蘇台德區在內的諸多無理要求，幾乎照單全收，只換回希特勒一句「不再發動新的領土要求」的承諾。



會後，張伯倫回到英國，在機場揮舞著文件，喊道：「我帶回了一代人的和平」。



半年後，希特勒就出兵拿下了捷克的其餘國土，再半年又閃電入侵波蘭，引發第二次世界大戰。打臉，來得何其快。



所謂「換回一代人的和平」的《慕尼黑協定》，不過就是一疊歷史文件而已，這段歷史也告訴我們：「綏靖（Appeasement）主義」往往讓野心家更敢於發動戰爭。

百無一用的綏靖主義

可悲的是，80年後的現在，台灣有些政治人物的思維模式，幾乎與當時的綏靖主義一模一樣。

「兩岸一家親」、「親美友中」、「不要理他就好了嘛」、「處理兩岸關係需要智慧」、「要跳脫統獨惡鬥」、「不要去惹毛中國」、「惟智者能以小事大」⋯⋯

引經據典也好、使用關鍵字也好，一路檢視柯文哲在兩岸問題上的論述，不難發現，柯文哲的思維模式中有著濃濃的綏靖主義的氣息。

然而，綏靖真的能夠換來台海兩岸的和平嗎？

柯文哲的邏輯有著基本的問題。所謂互釋善意、和平交流，它的大前提是你的對象要是個一樣喜歡和平、能尊重我方立場的君子。可惜1939年的希特勒不是，2019的中國更不是。

中國對台灣的戰略想定，就是希望能夠控制台灣，將台灣改造成突破第一島鏈的海權根據地；透過控制台灣，來干涉幾十年來美國建構的世界秩序；透過控制台灣，來實現中國大一統的歷史地位；透過控制台灣，把台灣當做大中華民族主義的出氣筒，來轉移國內問題的焦點。

所以，中國對台灣的態度，從來就不是喜歡和平，更談不上尊重我方立場。而是以軍事力量威壓、以民族主義情緒勒索、一旦吃到甜頭必定得寸進尺的流氓作風。

無視這個現實，高談互釋善意、和平交流、以小事大，就好像1939年張伯倫無視希特勒吞奧攻捷的行徑，而侈言綏靖、「換回一代人的和平」。這不叫智慧，這叫鴕鳥。

「你不面對現實，現實就面對你。」－溫斯頓．邱吉爾

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聰明人的思考盲點

柯文哲是聰明人，很多人看中他的也是這點。但是，聰明人的盲點他也樣樣不缺。

聰明人在討論問題的時候，喜歡標新立異、自創理論。問題是，他們往往是為了發明理論而發明理論，而不是試著探索問題的本質來對症下藥。這樣標新立異的論調，一開始聽的時候會很驚豔，但是在辯證、實踐的過程中，往往經不起推敲。很多時候，最好的解決方案就是看起來最不聰明的那一個。

聰明人喜歡投機取巧，面對問題的時候喜歡找巧門。最好是左右逢源又不用自己出代價。但是世上大多數的事情都是等價交換，想要得到什麼都得有相對應的犧牲。在對抗中國的過程裡，你必須在經濟上對中國斷奶，必須在思想上與中國劃清界線，必須強化本身的防衛能力。這些對於社會來說都是比較辛苦的過程。聰明人不喜歡付出代價，覺得什麼事情都有最佳解，但到最後聰明反被聰明誤，竹籃打水一場空。

聰明人喜歡身段優雅。但是領導者的工作就是做決定、並且為了決定而堅持、奮鬥、想方設法。有時候遇到短暫的失敗，跌了個狗吃屎的姿勢；有時候民眾不諒解，做得流汗，大家嫌得流涎。對抗中共極權，本身就是一場難談仁義的戰爭，中國甚至有能力來影響台灣媒體大搞烏賊戰，何來優雅之有？要講身段優雅，坐在場外嘴炮，都不下場做事，身段最優雅。而中國最喜歡這種人來當台灣總統，因為這種態度無法解決核心問題。

追求平衡的結果往往是失去平衡

柯文哲在兩岸論述上很強調平衡，強調台灣要平衡，不應該特別靠近誰，要站在各方勢力的中間，才能左右逢源、各家通吃。

問題是，你怎麼定義平衡？

柯文哲把這個「平衡」的標準，和中國的情緒綁在一起。所以他常講「不要去惹毛中國」，因為惹中國不開心，會讓台灣的外交失去平衡。

問題是，當你滿腦子想著「不要惹中國不開心」，這種仰賴他人心情來求取自身平衡的想法，本身就是失去平衡的原因。

當台灣小心翼翼、屈己從人、百般忍讓，換來一時中國的心平氣和。聰明的台灣人，以為自己終於找到了那個「平衡點」了，但是中國找個藉口，再生氣一下，這個平衡點就跑掉了，台灣又要費盡心思、做出更多的妥協，才能找到下一個可以平息中國怒氣的平衡點。

你會發現，你的「平衡點」正被中國一點一點地拉過去，到最後，你連平衡點都找不到，只能抱中國的大腿活下去。

機關算盡，一切都是在做白工。

所謂「平衡點」是基於自己的實力而存在的。與其優雅地走鋼索，不如老土一點，守好自己的一畝三分地，誰踩到我的底線就把誰轟回去。對抗情緒勒索的方法，從來就不是迎合對方的勒索，而是設定好自己的底線，讓對方知道勒索是沒用的，尊重我方立場才有談的空間。

是的，這樣雖然辛苦些，但是至少守得心安、是正本清源之道。

真正長治久安的智慧，往往不在於身段優雅的小聰明，而在於下定決心守護好自己的價值。

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航