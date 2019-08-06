香港罷工引發一國兩制「一芳各表」之亂，總部回應：無意捲入政治

香港昨天發起「三罷」示威，網路上流傳一芳水果茶加盟門市張貼「與香港人同行，休業一天」的公告，對此一芳稍晚在官方微博上表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，不少台灣網友揚言將抵制一芳，引發台灣部分加盟店發表聲明自清、香港代理商切割，而一芳總部則於今（6）日下午發表聲明，表示各地區代理商對社會議題看法不同，但他們無意捲入政治，造成紛擾很抱歉。

（中央社）香港「反送中」805罷工昨天登場，許多香港店家也休店一日，台灣的手搖飲料品牌「一芳水果茶」於官方微博發文指出，「堅決維護一國兩制，反對暴力罷工」引發熱議。

一芳台灣水果茶官方微博下午發布聲明，指出旗下一間香港加盟店張貼了「內容極為惡劣的告示」（此指休業一天的告示），經查證是香港時薪人員的私自行為，嚴重不符合品牌經營立場。聲明表示，已要求該店對此名員工進行辭退，並保留追究其對一芳該門市與一芳品牌所造成損失的法律追責權利，一芳總部將會持續跟進關注此事發展。

聲明還指出，一芳堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。在前述聲明發表後，一芳台灣水果茶微博又發文表示，有關違約門市已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑。

發文還稱，除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！」

晚間8時30分左右，微博同篇文章更改內容，表示「一芳堅決反對任何形式對香港長治久安的危害行為，同時也會加強對旗下加盟店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象」。

台灣加盟主反駁、香港總代理切割，形成「一芳各表」局面

中央社記者向一芳水果茶公關副理林孟樺求證微博文章內容，她表示，微博上的內容並不是台灣公司發出的聲明；對改文的狀況也不清楚；其餘問題暫不對外回應。

「一芳台灣水果茶－香港」則在臉書上發聲明表示，官方帳號只有臉書及Instagram，沒有經營任何微博帳號，於微博的聲明、言論與香港總代理無關。

文中澄清，一芳台灣水果茶屬台灣品牌，而香港地區所有分店的營運及管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報。自兩年前取得一芳台灣水果茶的香港代理權後，致力將台灣古早味帶到香港多個社區，至今全線共29家，一直堅守品牌信念。

香港總代理尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值。

在台北的一芳水果茶伊通店也於臉書粉絲專頁發文表示「非常抱歉」，微博上發表的聲明他們也很震驚；一芳伊通店全體股東聲明，他們並不認同微博上發出的聲明，也正在積極和總部人員表達他們的不滿。

另外多家台灣加盟店聲明反對一國兩制，支持香港人民，包括包含高雄建興店、楠梓德賢店、左營富國店、新竹馬偕店、台北伊通店、台北晴光店與台北內湖店等，也於臉書發表聯合聲明，強調全體同仁都不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變愛台灣這片土地、這個國家的心；反對一國兩制、堅信身而為人都應享有自由跟民主，並且全力支持勇敢反抗極權政府不合理對待的香港人民。

不過最早發難的一芳伊通店因為此聲明而爆紅，臉書發文超過2萬人按讚，後來將該文刪除，並於6日再發文表示「我們並不想紅，不會接受任何採訪」，也請所有朋友尊重他們的員工，不要為難員工。

一芳水果茶總部：各地代理商對社會議題立場不同

一芳水果茶總部今天下午則發出3點聲明指稱，未來加強溝通全球各地合作夥伴，恪守品牌不涉政治的原則，柯梓凱指出，各地代理商的夥伴和團隊因為對社會議題的立場不同，造成困擾非常抱歉，但並未提及對於一國兩制的看法。

「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。

Photo credit:墨力國際提供

根據一芳水果茶在臉書粉絲團的資料顯示，公司於2016年3月創立，傳承曾祖母的小名與秘方，主打所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT（台灣製造）的認同，也讓古早經典再現；截至2018年11月30日，全球門市已突破1000家。

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核稿編輯：楊士範