美國十大流行用語：「You're salty」是指「你很鹹」嗎？

談八卦你還在說gossip嗎?稱讚穿搭還是只會說You look perfect?學會時下國外年輕人最流行的 slang(俚語)後,每句都讓你潮到出水!

1. extra 做作、浮誇

當你想表示某人的行為舉止太過誇張或刻意的時候,除了用exaggerating之外,現在很多人都會直接用extra來形容。extra原意是「多餘的」,因此在這裡被引申為「誇大的」意思。

I can’t believe you’re crying over a pair of shoes. Don’t be so extra.



我不敢相信你為了一雙鞋在那邊哭,別太浮誇好嗎?

2. salty 惱羞成怒

salty通常用來形容某人被羞辱或是發生丟臉的事情後,生氣或是很激動的樣子,有時候也會形容一個人講話很酸。要注意這個字只能用在別人身上,不太會說自己很salty喔!

Every time Brad loses he gets all salty and says somebody cheated.



每次只要Brad輸了他就會惱羞成怒,還說別人作弊。

3. low key 有點、暗地裡

low key原本當作形容詞使用,是「低調、謙虛」的意思,例如不想太張揚的時候就可以說Keep it low key. 但在年輕人的流行用語中,low key變成副詞「偷偷地、稍微地」意思,所以暗戀也可以用 low key have a crush on someone或是low key like/love someone。

I low key love Justin Bieber.



我偷偷愛著小賈斯汀。

4. snatched 極好的、到位

snatch這個字原本是「抓住、奪取」的意思,跟俚語用法有點異曲同工之妙,在流行用語中 snatched就像是抓住重點的意思,表示一個人或一項事物很到位、很棒,是用來稱讚他人的形容詞。

Your outfit is snatched!



你的穿搭超好看!

5. glow up 改頭換面

glow up有一個人「長大後發了光」的意思,就是俗話說的女大十八變啦!但這個字也可以形容男生,或是短時間內外表的大轉變,所以不一定是從小到大的改變。若是今天看到你的朋友過了一個假期後,整個人都改頭換面了,你也可以說對方glowed up!

I remember you used to be chubby and covered in pimples back in high school. You really glowed up.



我記得你高中的時候胖胖的還滿臉痘痘,你現在真的是換了一個人耶!

6. tea 八卦、緋聞

這個俚語的來源眾說紛紜,有人說是因為一群女生聚在一起喝茶聊八卦,所以八卦就用tea代稱,有些人覺得tea是來自於T的發音,而T可能代表truth或是talking的意思,也有人說這牽扯到變裝皇后的文化。Anyway,現在年輕人口中的tea變成了八卦、緋聞的意思。

Did you hear the tea about Khloe Kardashian?



你有聽說Khloe Kardashian的八卦嗎?

7. shook 震驚

shook可以是因為好事讓人驚艷,或是壞事讓人震驚,原本shook是shake的過去式,是「抖動、顫抖」的意思,後引申為驚嚇或是震驚。

I just got my exam results back, and I am shook.



我剛看到我的考試成績,我嚇死了。

8. shady 可疑、偷偷摸摸的

shady是shade「陰影」的形容詞,原意是「陰暗的、昏暗的」,在俚語中shady用來形容可疑的、不光明磊落的人,或是陰陽怪氣、偷偷摸摸的樣子。

I always see him on the other side of the street just watching people… That dude’s super shady.



我每次都看到那個人在街道對面盯著人看,他真的超怪、超可疑的。

9. fire 超讚、很酷的

fire跟lit的用法有點像, 都是用來形容很夯、很潮、很熱門的東西,或是你要稱讚某樣東西很酷、很了不起的時候也可以用fire。要注意一下,當成slang的時候,fire是形容詞用法喔!

A: Have you heard Kanye West’s new album? It’s terrible!

你去聽Kanye West的新專輯了嗎?超難聽!



B: Are you serious? I think it’s fire!

最好是啦!我覺得超讚的!

10. cancelled 與某人斷絕往來

cancelled是cancel的過去式,原本是「取消」的意思,在這裡是「和某個人不再來往」的意思,朋友絕交或是情侶之間分手時,也可以跟對方說You are cancelled!

A: Where’s Daniel? Didn’t feel like coming?

Daniel呢?他不想來嗎?



B: Daniel? Did I not tell you? That’s cancelled.

Daniel?我沒跟你說嗎?我們分手了。

學會這些slangs之後,有沒有覺得一開口就走在潮流尖端呢?以後跟外國朋友聊天時,聽到對方說 “That’s fire!” 時千萬別再以為是「那是火」啦!

