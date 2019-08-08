美國十大流行用語：「You're salty」是指「你很鹹」嗎？

文：Stephanie Hsu

談八卦你還在說gossip嗎？稱讚穿搭還是只會說You look perfect？學會時下國外年輕人最流行的 slang（俚語）後，每句都讓你潮到出水！

1. extra 做作、浮誇

當你想表示某人的行為舉止太過誇張或刻意的時候，除了用exaggerating之外，現在很多人都會直接用extra來形容。extra原意是「多餘的」，因此在這裡被引申為「誇大的」意思。

I can’t believe you’re crying over a pair of shoes. Don’t be so extra.



我不敢相信你為了一雙鞋在那邊哭，別太浮誇好嗎？

2. salty 惱羞成怒

salty通常用來形容某人被羞辱或是發生丟臉的事情後，生氣或是很激動的樣子，有時候也會形容一個人講話很酸。要注意這個字只能用在別人身上，不太會說自己很salty喔！

Every time Brad loses he gets all salty and says somebody cheated.



每次只要Brad輸了他就會惱羞成怒，還說別人作弊。

3. low key 有點、暗地裡

low key原本當作形容詞使用，是「低調、謙虛」的意思，例如不想太張揚的時候就可以說Keep it low key. 但在年輕人的流行用語中，low key變成副詞「偷偷地、稍微地」意思，所以暗戀也可以用 low key have a crush on someone或是low key like/love someone。

I low key love Justin Bieber.



我偷偷愛著小賈斯汀。

4. snatched 極好的、到位

snatch這個字原本是「抓住、奪取」的意思，跟俚語用法有點異曲同工之妙，在流行用語中 snatched就像是抓住重點的意思，表示一個人或一項事物很到位、很棒，是用來稱讚他人的形容詞。

Your outfit is snatched!



你的穿搭超好看！

5. glow up 改頭換面

glow up有一個人「長大後發了光」的意思，就是俗話說的女大十八變啦！但這個字也可以形容男生，或是短時間內外表的大轉變，所以不一定是從小到大的改變。若是今天看到你的朋友過了一個假期後，整個人都改頭換面了，你也可以說對方glowed up！

I remember you used to be chubby and covered in pimples back in high school. You really glowed up.



我記得你高中的時候胖胖的還滿臉痘痘，你現在真的是換了一個人耶！

6. tea 八卦、緋聞

這個俚語的來源眾說紛紜，有人說是因為一群女生聚在一起喝茶聊八卦，所以八卦就用tea代稱，有些人覺得tea是來自於T的發音，而T可能代表truth或是talking的意思，也有人說這牽扯到變裝皇后的文化。Anyway，現在年輕人口中的tea變成了八卦、緋聞的意思。

Did you hear the tea about Khloe Kardashian?



你有聽說Khloe Kardashian的八卦嗎？

7. shook 震驚

shook可以是因為好事讓人驚艷，或是壞事讓人震驚，原本shook是shake的過去式，是「抖動、顫抖」的意思，後引申為驚嚇或是震驚。

I just got my exam results back, and I am shook.



我剛看到我的考試成績，我嚇死了。

8. shady 可疑、偷偷摸摸的

shady是shade「陰影」的形容詞，原意是「陰暗的、昏暗的」，在俚語中shady用來形容可疑的、不光明磊落的人，或是陰陽怪氣、偷偷摸摸的樣子。

I always see him on the other side of the street just watching people… That dude’s super shady.



我每次都看到那個人在街道對面盯著人看，他真的超怪、超可疑的。

9. fire 超讚、很酷的

fire跟lit的用法有點像， 都是用來形容很夯、很潮、很熱門的東西，或是你要稱讚某樣東西很酷、很了不起的時候也可以用fire。要注意一下，當成slang的時候，fire是形容詞用法喔！

A: Have you heard Kanye West’s new album? It’s terrible!

你去聽Kanye West的新專輯了嗎？超難聽！



B: Are you serious? I think it’s fire!

最好是啦！我覺得超讚的！

10. cancelled 與某人斷絕往來

cancelled是cancel的過去式，原本是「取消」的意思，在這裡是「和某個人不再來往」的意思，朋友絕交或是情侶之間分手時，也可以跟對方說You are cancelled!

A: Where’s Daniel? Didn’t feel like coming?

Daniel呢？他不想來嗎？



B: Daniel? Did I not tell you? That’s cancelled.

Daniel？我沒跟你說嗎？我們分手了。

學會這些slangs之後，有沒有覺得一開口就走在潮流尖端呢？以後跟外國朋友聊天時，聽到對方說 “That’s fire!” 時千萬別再以為是「那是火」啦！

讓Kelsi為你用全英文複習！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航