第二代雲豹裝甲車與105公厘戰砲甲車，官方劇透了哪些樣貌？

文：新‧二七部隊 軍事雜談

7月27日的莒光園地節目介紹八輪甲車研製專題報導，官方除了公開發布雲豹二代M1和M2樣車，還劇透了有關「105公厘戰砲甲車」的樣貌。相關消息一出大家開始猜測，認為是過去2011年航太展上的105公厘低後座力砲塔改良款。

但早在2007年台北航太展，雲豹105砲車就已經出現，樣式相當陽春且一般民眾看了有些粗曠，這算是軍備局首個載台通用構型的試驗開端，到2011年航太展上，再度出現時外型已經顯得有些緊緻點，不過裝載設備依舊是相當陽春的樣貌，之後就沒有出現在民眾面前。

沉寂一段時間的雲豹砲車，在近期國防部宣布準備研發81公厘迫砲的雲豹迫砲車，以及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車，讓一度以為銷聲匿跡的研發計畫重現曙光，並有可能取代M41D輕戰車。

國防部規劃的105公厘戰砲甲車，主武裝為105公厘戰車砲，並還有7.62公厘同軸機槍及12.7公厘機槍遙控槍塔，可以估計算是相當先進的配備。而這次曝光的105公厘戰砲甲車樣貌，可以讓大家先有的底去分析武裝和配備內容。

若以國際上的現貨和試驗例子來看，可以發現軍備局的構想規畫確實已經走在國際潮流上，例如比利時的CMI防衛公司（CMI Defence）所開發的科克爾-3000 （Cockerill 3000）系列，將砲塔模組化設計，可依根據威脅程度和任務性質不同，換裝25公厘機砲、30公厘機砲、40公厘機砲到105公厘戰車砲等，並能裝載反戰車飛彈和預警系統，把砲塔武裝的通用性發揮到最大值。不過CMI也有推出Cockerill XC-8 105-120HP系列，是一種低重量概念砲塔，將輪甲砲車的火力向上推至120公厘，並設計成低壓膛戰車砲，成為未來新型輪甲車火砲的新口徑通行方向。

目前CMI防衛公司的105公厘戰車砲塔使用，主要以CT-CV 105砲塔為主，已在多款輪型裝甲車上使用，如潘德2型（Pandur II）、AMV潘達亞（Patria）、食人魚-III（Piranha III）等，為雙人砲塔，搭載科克爾-CV戰車砲，具獨特的42度角高度射擊能力，特別適用於城市戰和山地環境戰爭中，搭載自動填裝系統，砲塔內具備平衡裝置，能夠在移動中射擊。

另外還有義大利人馬座輪型裝甲車（Centauro），是最早採用120公厘戰車砲塔的例子，被稱作是「HITFACT」（對戰車砲塔），由奧托梅萊拉公司負責（Oto Melara SpA），基本上以三人動力操作的砲塔，搭載105公厘或120公厘低後坐力砲，安裝在輕型和中型戰車，以及輪型或履帶戰鬥車上，算是支援火力。由於重量輕、後坐力低，砲塔可以非常精確地提供戰車火力，而不會損害車輛移動性的戰術特徵，並配有熱護套和孔抽空器的同軸機槍。

由於現今的輪甲砲車市場走「模組化」和「高防衛」特性，還需增加反車飛彈支援、遙控槍塔提供安全環境偵查，以及主被動防禦和警報系統、數位化戰場管理等，目前輪車砲塔火力已經進展到120mm （低後座力/未減膛壓），砲塔重僅5.8噸（105約5.1噸），防護達四級（14.5mmm），並且輪型砲車需兼用在戰場管理和通訊方向。

若論國內的雲豹105公厘戰砲甲車的發展方向，可以看的出來在2017年航太展所推出的二代雲豹輪車，採用「液壓式」懸吊系統，其次在今年初於集集鎮濁水溪畔道路上，也發現M1和M2樣車的影子，雖然只是測試渡河和道路行駛機動性，不過根據國防部提供的影片內容來看，105公厘戰甲砲車可能將會是以兩款樣車為機動火力載台，砲塔重心偏後，車前動力系統位置不變，這和外界所認為修改車高的想法有所不同，因此推斷軍備局的砲車設計方向，就有可能在液壓式懸吊做為緩衝後坐力。

今年8月的台北航太展，軍方展出的軍備會透漏些端倪，至於有什麼好物就等到當天展覽開始再論了。

參考文獻：

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航