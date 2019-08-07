踢出貿易白名單、取消定期交流活動，日韓關係為何突然惡化？

白名單後更大裂痕

日本繼先前7月宣布對韓國輸出的三項半導體材料實施管控後，又在8月2日宣布，把韓國剔除在對日本貿易的白名單上面，未來韓國對日本貿易時，將失去與歐美各國般優惠國的待遇，入關手續簡化等措施也不再享有。消息一出，引發韓國總統文在寅震驚，他在8月5日，文在寅則在韓國青瓦台召開會議，再度批判日本「不懂記憶的國家」，並稱呼日本是打亂自由貿易秩序，國際社會將會對此極力批判。

而在8月6日的日本原爆紀念日當天，日本首相安倍晉三照例出席中樞紀念儀式。他在對罹難者深深一鞠躬後，在廣島市內召開記者會，對於韓國被移出日本貿易白名單一事，依舊堅決表達立場「韓國破壞了國際條約，首先還是希望韓國切實遵守約定」，他並強調：「最大的問題，是國家與國家間的約定如何遵守等信賴問題上」，顯示出日本對韓國的信賴感正在降低。

日韓先前的裂痕，可以追述到2018年時的「徵用工判決」，當時韓國最高法院審判，決議當時在第二次世界大戰被日本國家財閥給強制徵用去當勞工的韓國人們應該被賠償。但在之後，日方對此提出抗議，表示在1965年日韓建立邦交時，就已經就過去的歷史問題逐一解決，當時日本官方跟民間也給予韓國數億美金作為補償，並派團幫助韓國發展現代工業。然而韓國緊咬「各人請求權」尚未解決，一度想扣押日本企業財產作為要脅。

因此日本在7月初宣布，基於「安保因素」，將對三種重要的半導體材料實施管控，限制輸入韓國，未來從過去的大量審批，將改為單次審批，且審批期達三個月。消息一出，引發韓國各界譁然與抗議，並引發一連串的愛國抗日運動，發起「不買」、「不用」日本貨。由於韓國的半導體命脈與汽車工業很大一部分是靠日本的供應，這樣的舉動也讓文在寅的政治聲望面臨挑戰。

文化層面上的延燒

不過日韓問題除了傳統政治外交，現在戰場更延燒到文化與旅遊層面上。韓國在日前舉辦選美小姐比賽活動，選出的七位佳麗卻在5日時一致表示，將杯葛今（2019）年11月在日本舉辦的國際選美小姐決賽。韓國選美的營運本部更稱，「對付日本的經濟制裁，我國必須在這個時候團結一心，因此前往參加日本主辦的這屆大會是無法接受的，我們一致表示不參加」。

除了選美外，體育層面更是交流出現危機，原本預計16日在韓國江陵市舉辦的女子冰壺中日韓友誼賽，韓國冰壺協會則是片面對日本女子冰壺隊取消邀請。今年10月的首爾馬拉松比賽，韓方則是決議把日本贊助商的名字從裡面撤下來。韓國官方更預計將杯葛在2020舉辦東京奧運，在網路上發動串連要抵制「不肯反省的戰犯國日本」，讓日本了解何謂「和平的真諦」。

日韓的恩怨在教育方面上也出現影響，韓國學校取消許多前往日本學校來往參訪的行程，有些甚至是日本的學校出發前時，才突然通知「因兩國狀況改變」而取消行程。包括釜山與日本福岡縣、長崎縣的定期交流活動們也出現喊停。而在日前7月底，就在日本宣布限制韓國進口半導體，採改單批審查後，釜山當地就不平靜，一度有6名激動的韓國學生企圖衝進釜山的日本領事館中庭抗議。

日韓旅遊恐現下滑

一連串地文化衝突，最終延燒到民間的兩地旅遊，韓國的外交部在6日的記者會上就表示「我們為了確保國民安全，在必要的場合時，會慎重檢討是否發布旅遊警報」，並往事重提，稱日本在福島核災後，仍有輻射會「危害韓國旅客」。

不過韓國官方一但對旅遊方面出手限制，受到影響的恐怕不只日本，而是韓國的航空業。許多韓國的低成本航空公司是仰賴日本的旅遊作為基礎。以首爾航空來說，約有六成的航線是在日本的中小型城市，包括香川縣、鳥取縣與富山縣等較次級的區域。如果風潮延燒到旅遊業，韓國客人不去日本的情形下，首爾航空可能面臨大幅虧損，甚至將縮短航線，韓國的旅遊業者信賴度也會降低。

而事實上，在7月初的半導體輸出被管制後，首爾航空的預約率就開始直落。根據7月底的數字，8月的預約率約為45％，9月的預約率更滑到25％左右，皆比2018年同期還要低上20％。韓國聯合新聞引述一家低成本航空的主管表示，日本線原本都是在愈近出發時間時預約率會愈高，但是在現階段同個時間點上的預約數字，還是較過去數字大幅滑落，未來韓國各家航空公司恐怕會很傷腦筋。

日媒批文太親北韓

韓國總統文在寅在5日指出，韓國勢必要脫離「對日本依賴」，包括目前半導體與汽車零組件還是仰賴日本進口，他希望在5年內打造一個讓韓國工業供需上可以穩定的供應鏈。除了要韓國自立自強外，他更希望未來能有機會跟北韓聯手，他更大膽預言，將來南北韓一起聯手，經濟力量上會超越日本。不過文在寅這樣的發言，讓日本偏右派媒體如產經新聞批評，文在寅根本脫離不了「從北本性」，談些不切實際的理想。

前日本外交官、40年外交資歷並擔任過駐韓大使的武藤正敏就指出，文在寅在政治面上毫不避諱親北韓，並且持續否定過往韓國保守派貢獻與清算積弊等，就是希望可以構築一個穩定而長久執政的「進步派政權」。因此，讓日本重回南北韓共同的假想敵，也是文政權的基本政治戰略。包括徵用工等議題冷飯熱炒，日方可能覺得很無理取鬧，但是對於文政權在國內聲勢還是有加分。

但武藤同時批評，文在寅政權有五大特質：現實無視、國益無視、雙重標準、死不認錯與無為無策，不單是在日韓關係上，政治、經濟與外交上都可看出影子。因此日韓要重回談判桌上，還是文在寅政權要理解目前的國際情勢下，日韓過去是怎麼處理兩方問題的。如果韓國不服，就一起提交國際仲裁。不然日本只會一直認為文在寅想利用歷史問題，造成韓國同仇敵愾效應，順便讓北韓也加入罵局，整體於事無補。

就在日韓建交五十多年之後，兩國依舊為了歷史因素在國際社會鬧僵，無法真正和平往來。立場較親韓國的日本朝日新聞社論也說，文在寅本身要跟國民說明清楚徵用工判決的司法流程，以及過去日韓在行政上如何解決歷史爭議，並指日方在文在寅上台並無挑釁或是任何不友好舉動，需要直視為何兩國外交關係會突然急速下滑。社論並指，文在寅說日韓惡化的原因在日方，恐怕讓日方一直一頭霧水，「日韓不該看美國想法，而是要自立坦蕩一起坐下來商量，也算是給雙方政治力量的試驗」。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航