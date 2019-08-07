中國國家電影局宣布今年暫停參加金馬獎，中國缺席電影盛會的3大原因

今年的金馬影展，中國恐將缺席。由中國廣電總局主管、中國電影藝術研究中心主辦的《中國電影報》，今（7）日一早8點拋出震撼消息，引述中國國家電影局消息表示，中方將暫停中國影片和人員參加2019年金馬影展，但未進一步說明原因。這項消息稍早也經陸委會證實，並呼籲中方停止以政治因素干擾兩岸文化交流。

有「華語奧斯卡」之稱的台灣電影金馬獎自1962年至今已舉辦55屆，1996年開始接受中國電影報名參加。第56屆金馬獎報名至7月31日截止，金馬執委會公布的線上報名件數，雖以685件創歷史新高，但其中劇情長片僅達148部，比去年的228部少了80部。

在中國當局發布禁令之前，已傳出去年金馬獎最大贏家、中國導演張藝謀新作《一秒鐘》沒有報名今年金馬獎，本月初已造成討論。另外根據《世界日報》，今年剛贏得柏林影展影帝影后、由王小帥導演的《地久天長》，中國男演員胡歌主演及桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》，都申報了今年的金馬獎，由於中方明確下達禁令，已經宣布退出。

近年中國電影產業迅速發展，《BBC》報導指出，去年金馬獎甚至被稱為中國電影「大年」。在最佳劇情長片5部提名作品當中，只有1部作品來自台灣，另外4部則全數來自中國，中國導演更是壟斷了最佳導演的全部5個提名。若中國電影缺席金馬獎，對收視率可能也將造成影響。

3大原因恐讓中國影界加深「自我審查」

去年金馬獎頒獎典禮、獲最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆致詞時提到「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，觸動兩岸敏感政治神經，後續也一度傳出中國影視主管單位下令，禁止中國電影報名第56屆金馬獎，但遭中國當局公開否認。今年金馬獎報名截止後，卻再傳中國禁令。

《中央社》1日引述北京電影界人士意見表示，目前業界並沒有傳出官方明確要求片商，不得參加金馬獎的要求，但也不排除有「自我審查」的因素存在。該名人士表示，過去有許多在中國無法通過審查的電影，藉由參加海外獎項，而紅回中國。不過，對比今年的狀況，未通過審查、臨時下檔的電影比以往多，但赴海外參賽的意願，卻比以往要低。

今年適逢中共建政70周年，許多中國影視作品都遭加強審查，美國《CNN》就指出，4部中國大手筆國產電影《八佰》、《刀背藏身》、《小小的願望》和《少年的你》都在這一個月內相繼在上映前突遭撤檔，報導指出，這4部電影並沒有觸及任何典型的禁忌題材，為何遭禁，報導引述在中國的外國電影製片工作室高層意見指出，10月1日是中國建國70週年，是一個重要的里程碑 ，可能是讓執政的中共審查機構神經緊繃的原因。

另外，中國電影家協會舉辦的電影競賽「中國金雞百花電影節」，今年將在11月23日於廈門舉行頒獎典禮，和金馬獎頒獎典禮撞期，也引發外界擔憂屆時可能會互搶影人。

金馬執委會：遺憾但照常舉辦

對於中國表態，金馬執委會今日回覆表示，「如果屬實，當然遺憾。目前金馬獎已進入評審階段，各項金馬活動也會照常舉辦。」依照金馬競賽規章，現已進入初選評審看片階段，也就是說競賽已經開始，一切以作品表現為主，不會因為其他外力因素改變初選結果。

電影基金會董事長朱延平導演對今日中國家電影局公告內容回應表示：「金馬獎是華語電影的重要活動，如果大陸影人這次無法來參加金馬獎當然令人遺憾，我們的大門從來沒有關閉過，希望儘快讓電影回歸電影，才是華語電影圈之福。」

行政院發言人Kolas日前表示，如果中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。Kolas說，政治歸政治，藝術歸藝術，政治本來就不該打壓藝術，不該打壓藝術工作者的言論自由、出版自由，台灣金馬獎永遠敞開大門，歡迎世界各國優秀的影視工作者、導演、演員來台。

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核稿編輯：楊之瑜



